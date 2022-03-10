آية رأفت تقدم للفتيات ٥ نصائح للظهور بإطلالة أنيقة يوميًا

Fashion blogger Aya Raafat Fashion blogger Aya Raafat Fashion blogger Aya Raafat

EGYPT, March 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- الذهاب للعمل يومياً يتطلب من المرأة أن تبدو بإطلالة جديدة ومختلفة ومظهر مناسب، ولتحقيق ذلك لا تحتاجين إلى كسر الميزانية، بل فقط تسوقي للحصول على الضروريات المناسبة للوصول إلى هناك، وبصرف النظر عن القميص الأبيض الكلاسيكي ، تقدم الفاشون بلوجر أية رأفت، نظرة رائعة على بعض العناصر الضرورية للحصول على ترقية جديدة لمظهرك وتعطي الفتيات ٥ نصائح من أجل الظهور بإطلالة جذابة.

الملابس ذات الطبعات:

اللون الأبيض الكلاسيكي جيد للغاية لكن الأفضل ارتداء قميص يحتوي على طبعة مزركشة، أو أزهار صغيرة، أو تصميم بحري أو هندسي، ويمكنك أن ترتديه مع بنطالك أو تنورتك وستكوني جاهزة للذهاب بأجمل إطلالة.

بنطلون أنيق:

تعد البدلة الرسمية عنصرًا مناسباً لاجتماع أو غداء عمل أو لمجرد تقديم نمط رسمي في المكتب، ويمكن أن ترتدي ألوان جذابة مثل اللون الباستيل ، أو الرمادي الكلاسيكي أو الأسود مع الكعب، كما يمكنك ارتداء بنطلون باللون البنفسجي والوردي مع زوج من الملابس البيضاء، ستبدين في قمة الأناقة.

الملابس المخططة:

قد يكون ارتداء الملابس التي تحتوي على الخطوط أمرًا صعبًا بعض الشيء، فهي تميل إلى جعلك تبدين بوزن أكبر مما هو عليه ، وذلك إذا كنتُ ترتدي الخطوط الخطأ، وإذا كنت ترتدي قميصًا مخططًا، فقومي بموازنة الأشياء مع البناطيل السوداء ، والحد الأدنى من المجوهرات، يمكن كذلك للتنورة ذات الخطوط الرأسية أن تجعلك تبدين أنحف ولكن ارتديها مع بلوزة عادية لتتناسب معها.

تنسيق الألوان:

من يقول أن المظهر كله يجب أن يكون أسود أو رمادي أو أبيض ممل؟ إذهبي للحصول على تدرج في الألوان، وجربي قطعًا مختلفة بدرجات لون واحد كي تبدين أنيقة وتضيفي بعض الحيوية إلى المظهر أيضًا.

ارتداء الكعب:

تمنحك الأحذية الكلاسيكية مظهراً أنثوياً جذاباً، كما أن الكعب يتماشي مع كل شيء، سواء مظهر رسمي وغير رسمي، ولهذا السبب يجب أن يكون لديكِ زوجاً واحداً من الأحذية ذات الكعب لتكوني جاهزة للذهاب بإطلالة مميزة للعمل في الأيام التي تتطلب ذلك.