CryptoWorldCon, El evento que da inicio al Fin de Semana Bitcoin en Miami

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, March 3, 2022 / EINPresswire.com / -- A solo 30 días de CryptoWorldCon (CWC), el evento de tecnología blockchain y criptomonedas, enfocado en esquemas y tendencias de vanguardia en el mercado blockchain, dará inicio al mes de BitCoin de Miami el 1 y 2 de abril de 2022, que se llevará a cabo en uno de los lugares más destacados y reconocidos de Miami, el James L. Knight Center. Este evento está compuesto por personas, empresas, inversores y organizaciones de alto perfil que crearán un impacto internacional convirtiendo a Miami en el epicentro de la comunidad Blockchain y de criptomonedas.CryptoWorldCon proporcionará líderes de la industria, personas influyentes e innovadores para presentar individualmente o hablar en un panel de ponentes. Además de nuestros valiosos oradores, tendremos un invitado especial de honor que realizará el lanzamiento inaugural en el juego de los Miami Marlins el 31 de marzo, donde CryptoWorldCon estará presente con un evento para romper el hielo para todos sus asistentes VIP y, compartiendo con una lista de ponentes de clase mundial, tales como:• Jordan Belfort conocido como “El lobo de Wall Street”• Jaime Rogozinski – Fundador de WallStreetBets• Priya Guliani, UK President of the Government Blockchain Association (GBA)• Carmelo Millian – Fundador de PolkaCity• Kristina Lucrezia Cornèr - "Editor-in-Chief of Cointelegraph"• Nabeel Malik - CEO y fundador de Cryptolitics• Lior Lamesh - CEO & Co-fundador de GK8• Natasha Paracha – Fundadora de School Coin• Jesus Rodriguez - CEO y co-fundador de IntoTheBlock• Shiv Aggarwal – Fundador y CEO de EarthId• Karisa Winett - Chief of Staff for NFT Genius• Alexander Lorenzo - CEO de Fundamental Secrets LLC• Jess Furman - SVP Creativa y Licensing Strategy para Big Noise Music Group y SR. Executive Directora creativa para Sound Revolver.• Daniele Marinelli - CEO & fundador de DTSocialize Holding Ltd• Haydn Snape - fundador y CEO de Decentralised Investment Group (DIG)• Eric Galen - Greenspoon Marder LLP. Partner• Eloisa Cadenas- Fundadora de CryptoFintech• Tony Salazar -CEO -Freedomtv.info• Dr. Chris Oniya - LifeofMusk NFT fundador &Visionario, OpenSea & Ripple Angel Investor• Alex Baghdjian - co-fundador de Funday• Adam Healy - Chief Security Officer en BlockFi• Benji Markoff -CEO de Founder Shield• Jessica Lauren - Radix Community• Amy Kalnoki - Co-Fundadora y COO of Bitwave, y co-host del podcast “The DeFi Daily”• Erik Pinos - Presidente de la Blockchain Education Network (BEN)• Aly Madhavji - Managing Partner at Blockchain Founders Fund and LP at Loyal VC & Draper Goren Holm• Michaël Van de Poppe - “Crypto Michaël” CEO & fundador de Eight Global• Gabriela Kurs - Board Director at the Global Digital Asset and Cryptocurrency Association• Juliet Alcoba - Trademark Attorney• Ruben Alcoba - Registered Patent Attorney• Jakub Chmielniak co - fundador de Fanadise• Bartek Sibiga co – fundador de Fanadise y fundador de la red social networking platform for creators DDOB.com• Dr. Isabel Welpe Directora del grupo de investigación de Estrategia y Organización en la Universidad Técnica de Munich, Alemania• Eric Guthier CEO – de Better ME Better WE• Wrenn Taylor – Desarrollador de SpookyShiba• Michael Cobb, CEO de ECI Development• Dave Uhryniak -Director de la estrategia de Blockchain de TRON DAO• Reza Bashash co fundador de Sologenic• Bob Ras Co-Creador de Sologenic & Coreum• Harry Golash CEO de Fantom Oasis• Tareck Kirschen Fundador & CEO de Glozal Inc.Presentado por el galardonado maestro de ceremonias Paul Gamache, y el columnista de NASDAQ Naeem Aslam quien participara como moderador. CryptoWorldCon se presenta como la oportunidad perfecta para establecer contactos entre marcas y empresas, tanto con potenciales clientes B2B, como con un público objetivo directo, lo que lo convierte en la plataforma perfecta para hacer crecer su negocio.CryptoWorldCon, se llevará a cabo del 1 al 2 de abril de 2022, es una conferencia de blockchain con actividades interesantes y sesiones de oradores diseñadas no solo para aumentar el conocimiento generalizado sobre las criptomonedas, sino también para presentar innumerables oportunidades y orientación para los asistentes.CryptoWorldcon incluirá mesas redondas, sesiones de oradores, talleres, un concurso para nuevas empresas donde un jurado de nuestros oradores principales seleccionara el proyecto más innovador, un evento que ayudará a los asistentes a aprender más sobre lo que es el Blockchain y las criptomonedas, el papel de la cadena de bloques en las elecciones, la influencia de las operaciones estatales de la industria de la cadena de bloques, la adaptación potencial de las criptomonedas por parte de las principales instituciones financieras del mundo y los beneficios de la cadena de bloques para las empresas multinacionales y las franquicias.El evento cerrará con una cena VIP en el yate de lujo Sea Fair donde también se realizara la entrega de premio que incluirá el reconocimiento de la Startup seleccionada como el proyecto más innovador.Si eres una startup que busca inversores y socios estratégicos, ¡este es el lugar para estar! Unirse a “la crème de la crème” de startups preseleccionadas que van a presentar sus proyectos usando storytelling y herramientas audiovisuales, participando en una competencia muy dura donde solo los mejores serán reconocidos y premiados en diferentes categorías.¡No pierdas la oportunidad de estar presente y participar en el evento de Blockchain y criptomonedas más importante del año! Sea parte de la comunidad que está creando un impacto social y económico en el mundo.Para obtener más información sobre este evento, visite su sitio web www.cryptoworldcon.com