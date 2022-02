MINDBANK AI SE UNE AL COUNCIL FOR INCLUSIVE CAPITALISM

MindBank pretende que la tecnología de Gemelos Digitales Personales sea accesible en mercados en desarrollo al dar 100m suscripciones a ONG en Latinoamérica.

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, February 28, 2022 / EINPresswire.com / -- La empresa emergente MindBank Ai anuncia hoy que se unió al Council for Inclusive Capitalism con el compromiso de cerrar las brechas tecnológicas y financieras mediante el uso de la tecnología de Gemelos Digitales Personales (en Inglés, PDT) que se sienten especialmente en los países latinoamericanos. Esta tecnología de transformación se encuentra entre las más recientes del mercado y tiene el potencial de transformar completamente la sociedad al aprovechar la IA personalizada para reducir diversas brechas sociales. Una investigación realizada por la consultora Gartner predice que el Gemelo Digital Personal humano se convertirá en una tecnología de transformación utilizada por el 5% del mundo dentro de 2 a 5 años. Al asumir sus compromisos con el Council for Inclusive Capitalism, la startup MindBank Ai tiene como objetivo final garantizar que las naciones en desarrollo nunca más se queden atrás en un período de transformación digital.El Council es una organización global sin fines de lucro que une los imperativos morales y de mercado para construir un sistema económico que, en última instancia, sea más inclusivo, sostenible y confiable y que satisfaga las necesidades de la población y el planeta.“Estoy encantada de dar la bienvenida a MindBank Ai al Council y espero trabajar con ellos mientras toman las medidas necesarias para garantizar un futuro mejor para todos nosotros”, dijo Meredith Sumpter, directora ejecutiva del Council for Inclusive Capitalism. “Ya sea que dirija una pequeña empresa, una empresa mediana o una corporación global, todos tenemos un papel que desempeñar para construir economías y sociedades más inclusivas.”El Council se centra en la acción. Al unirse, los miembros del Consejo comprometen a sus organizaciones a realizar actos medibles y significativos para crear igualdad de oportunidades, resultados equitativos y equidad entre generaciones y para aquellos cuyas circunstancias les impiden participar plenamente en la economía. Explore las acciones con las que los miembros del Council ya se han comprometido en el sitio web.MindBank Ai se enfoca en desarrollar la tecnología de Gemelos Digitales Personales y, al unirse al Council for Inclusive Capitalism, la startup tecnológica tiene como objetivo enfatizar el potencial de la tecnología transformadora para hacer que las áreas de tecnología de la salud y finanzas sean más inclusivas en los países en desarrollo. Para ello, asumió los siguientes compromisos, cuya acción se centrará esencialmente en los distintos países de América Latina:1) Facilitar el acceso a sus tecnologías de punta para aquellos con menos recursos al proporcionar 100,000 suscripciones premium gratuitas para distribución entre las ONG en 2022.2) Reducir las tarifas de la plataforma en un 50% para que sea accesible a los mercados en desarrollo.Emil Jimenez, Fundador y CEO de MindBank Ai y oriundo de República Dominicana reserva un cariño especial a este proyecto, revelando “Soy la prueba viviente de que el capitalismo inclusivo funciona y MindBank Ai cambiará por completo el paradigma de millones de personas que no tienen acceso a la atención médica y la inclusión financiera”.El Council fue fundado en diciembre de 2020 con la creencia de que las empresas tienen la responsabilidad y la capacidad de crear economías y sociedades más fuertes, justas y dinámicas. La membresía del Council está abierta a todas las empresas y organizaciones que estén dispuestas a hacer compromisos públicos medibles hacia prácticas comerciales más inclusivas y sostenibles. Puede ver la lista completa de miembros del Council en el sitio web.Al convertirse en miembro del Council for Inclusive Capitalism, MindBank Ai seguirá yendo adelante e invirtiendo para hacer que los Gemelos Digitales Personales sean accesibles para los mercados en desarrollo. Comenzando con los países latinoamericanos y solo deteniéndose cuando todo el mundo tenga acceso al futuro mejorado por la Inteligencia Artificial.

Acerca de MindBank Ai: MindBank Ai es una plataforma de Gemelos Digitales Personales que utiliza algoritmos de aprendizaje estructurado de su conocimiento para mejorar la productividad y la longevidad humana. El gemelo digital aprende haciendo múltiples preguntas mientras brinda al usuario información valiosa sobre su personalidad y logra la inmortalidad a través de los datos. Sobre el Council for Inclusive Capitalism : El Council for Inclusive Capitalism es una organización global sin fines de lucro establecida para aprovechar el potencial del sector privado para crear una forma de capitalismo más inclusivo, sostenible y confiable. El Council está dirigido por el Cardenal Peter Turkson, Prefecto Emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y está dirigido por un grupo central de directores ejecutivos globales y líderes públicos que se reúnen anualmente para avanzar en la misión del Council. Se puede encontrar más información en www.inclusivecapitalism.com Se puede encontrar más información en www.inclusivecapitalism.com Para obtener más información sobre el Council for Inclusive Capitalism, no dude en comunicarse con:Amanda ByrdDirector de ComunicaciónAmanda@inclusivecapitalism.com

