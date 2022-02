MINDBANK AI TORNA-SE MEMBRO DO COUNCIL FOR INCLUSIVE CAPITALISM

MindBank Ai foca-se em tornar a tecnologia de Gémeos Digitais Pessoais acessível em mercados em desenvolvimento, dando 100 assinaturas a ONGs na América Latina.

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, February 28, 2022 / EINPresswire.com / -- A startup MindBank Ai anuncia hoje a sua junção ao Council for Inclusive Capitalism com o compromisso de colmatar as lacunas tecnológicas e financeiras através do uso da tecnologia de Gémeos Digitais Pessoais (em inglês, PDT) que se fazem sentir especialmente nos países da América Latina. Esta tecnologia de transformação é das mais recentes no mercado e tem o potencial de transformar por completo a sociedade, aproveitando a IA personalizada para reduzir várias lacunas sociais. Uma investigação levada a cabo pela consultora Gartner prevê que o Gémeo Digital Pessoal do ser humano se tornará uma tecnologia de transformação usada por 5% do mundo dentro de 2 a 5 anos. Ao estabelecer os seus compromissos para com o Council for Inclusive Capitalism, a startup MindBank Ai tem como objetivo final garantir que as nações em desenvolvimento jamais voltem a ser deixadas para trás num período de transformação digital.O Council é uma organização global sem fins lucrativos que une imperativos morais e de mercado, almejando a construção de um sistema económico ultimadamente mais inclusivo, sustentável e confiável e que atenda às necessidades da população e do planeta.Meredith Sumpter, CEO do Council for Inclusive Capitalism, assume “Não poderia estar mais entusiasmada por receber a MindBank Ai no Council e ansiosa para trabalhar com eles e vê-los levar a cabo as ações fulcrais para garantir um futuro melhor para todos nós”. A mesma acrescenta “Quer se esteja à frente de um pequeno negócio, de uma empresa de médio porte ou até de uma corporação global, todos nós teremos um papel a desempenhar na construção de economias e sociedades mais inclusivas.”O Council foca-se na ação. Ao juntarem-se, os vários membros comprometem-se a garantir que as suas organizações irão levar a cabo ações mensuráveis e significativas de modo a criar igualdade de oportunidades, resultados equitativos e justiça entre gerações e para aqueles cujas circunstâncias os previnem de plenamente participarem da economia. Pode explorar as ações às quais os atuais membros do Council já se comprometeram aqui A MindBank Ai está focada no desenvolvimento da tecnologia de Gémeos Digitais Pessoais e ao juntar-se ao Council for Inclusive Capitalism, a startup tecnológica visa enfatizar o potencial transformador desta tecnologia para tornar mais inclusivas as áreas de tecnologia da saúde e das finanças nas nações em vias de desenvolvimento. Para tal, estabeleceu os seguintes compromissos, cuja ação estará focada essencialmente nos vários países da América Latina:1) Facilitar o acesso à sua tecnologia de ponta para aqueles com menos recursos, oferecendo 100.00 assinaturas premium gratuitas para distribuição entre ONGs em 2022.2) Reduzir as taxas da plataforma em 50% de maneira a facilitar a sua acessibilidade aos mercados em desenvolvimento.Emil Jimenez, fundador e CEO da Mind Bank Ai e natural da República Dominicana reserva um carinho especial para este projeto, revelando “Sou a prova viva de que o capitalismo inclusivo funciona e a Mind Bank Ai mudará por completo o paradigma de milhões de pessoas que não têm acesso à saúde e à inclusão financeira.”O Council for Inclusive Capitalism foi fundado em dezembro de 2020 com a convicção de que as empresas têm a responsabilidade e a a capacidade de criar economias e sociedades mais fortes, justas e dinâmicas. Qualquer empresa e organização que esteja disposta a assumir compromissos públicos e mensuráveis na direção a práticas de negócios mais inclusivas e sustentáveis poderá fazer parte do Council. Consulte a lista completa de membros no website.Ao tornar-se membro do Council for Inclusive Capitalism, a Mind Bank Ai continuará a ir além e a investir para tornar os Gémeos Digitais Pessoais acessíveis aos mercados em desenvolvimento. Começando pelos países da América Latina e apenas parando quando todo o globo tiver acesso ao futuro melhorado pela Inteligência Artificial.Para mais informações sobre a missão de MindBank Ai, confira o perfil da startup aqui ou https://www.mindbank.ai/ Se é uma ONG e está interessado juntar-se a MindBank Ai nesta missão rumo a um mundo inclusivo de humanidade aprimorada por Ai, entre em contato connosco através de contact@mindbank.ai.Sobre a Mind Bank AI: A Mind Bank Ai é uma plataforma de Gémeos Digitais Pessoais que usa algoritmos de aprendizagem estruturados de seu conhecimento para aumentar a produtividade e longevidade humana. O gémeo digital aprende fazendo múltiplas perguntas e, ao mesmo tempo, fornecendo ao usuário perceções valiosas sobre a sua personalidade e alcançando a imortalidade digital.Para mais informações sobre a MindBank Ai, não hesite em contactar:contact@mindbank.aiPress Kit MindBankAi - https://drive.google.com/drive/folders/1Oh-Xm-4q_RZgkulC07scPmftbn9YKyQ9?usp=sharing Sobre o Council for Inclusive Capitalism: O Council for Inclusive Capitalism é uma organização global sem fins lucrativos criada para explorar o potencial do setor privado para criar um forma de capitalismo mais inclusiva, sustentável e confiável. O Council é orientado pelo Cardeal Peter Turkson, prefeito-emérito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e é liderado por um grupo central de CEOs globais e líderes públicos que se reúnem anualmente para fazer progredir a missão do Council. Mais informações poderão ser encontradas em www.inclusivecapitalism.com Para mais informações sobre o Council for Inclusive Capitalism, não hesite em contactar:Amanda ByrdDiretor de ComunicaçãoAmanda@inclusivecapitalism.com

O nosso compromisso para com tornar IA acessível para TODOS. | MindBank Ai