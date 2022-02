PHILIPPINES, February 25 - Press Release February 25, 2022 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE 36TH ANNIVERSARY OF THE EDSA PEOPLE POWER REVOLT Thirty six years ago today, the EDSA People Power Revolution toppled a dictator. Ako'y lumaki sa panahon ng martial law. In fact, nag-celebrate ako ng aking 20th birthday habang lumalahok sa People Power Noong 1986. I was there at umaapaw ang puso ko sa saya dahil nanaig ang pagkakaisa ng mga Pilipino. EDSA was such a proud moment for Filipinos— we stood tall in the eyes of the world. Paulit ulit mang tangkain na burahin sa kasaysayan ang EDSA, hindi mababago ang katotohanang pinagkaisa tayo para sa pangarap na mabuhay ng may dignidad, karapatan at demokrasya sa sarili nating bayan. Mga kababayan, hindi imposibleng umapaw muli ang pag-asa sa ating bayan. Nagawa na natin ito noon, walang duda na magagawa ulit natin ito ngayon. Hindi pwedeng hanggang ngayon ay stranded pa rin tayo sa alaala ng nakaraan. Kailangan nating magkapit-bisig muli, kasama ang mga kabataan ng bagong henerasyon. Dahil — sa gitna ng paglapastangan sa ating mga batas at karapatan — naniniwala pa rin akong may puwang pa para sa mas malawak na pagkakaisa. Huwag tayong magsasawang labanan ang kasinungalingan. Muli tayong magkaisa at isulong ang diwa ng EDSA - para sa kalayaan, katarungan at kaunlaran. Para sa Healthy Buhay at Hanapbuhay! Long live the spirit of EDSA!