Sen. Leila M. de Lima's Message on the 36th Anniversary of EDSA People Power Revolution

Magandang araw po sa ating lahat!

Ako po si Senadora Leila de Lima. Bumabati sa inyo ng maligaya at mapagpalayang anibersaryo ng People Power Revolution.

"Never again!" ang sinasabi nating lagi sa paggunita ng People Power Revolution.

Ang sabi ko naman ngayon, "Never again, AGAIN!"

Ang anibersaryo ng People Power Revolution ay hindi lang isang petsa sa ating kalendaryo. Hindi lang ito non-working holiday. Ginugunita natin ito taun-taon upang sariwain natin ang yugto ng ating kasaysayan noong panahon ng diktaduryang Marcos kung saan may malawakang korapsyon, karahasan, at pang-aabuso.

Higit pa diyan, inaalala natin kung paano nagkapit bisig ang mga Filipino at sabay-sabay na sumigaw na "NEVER AGAIN!" "HINDI NA MULI!

During the darkest days of the Martial Law by the late dictator Ferdinand Marcos, Filipinos were treated like garbage. Marcos and his cronies raided public coffers and abused their positions in the government.

Ang mga nangahas na magsalita laban sa korapsyon, karahasan, at pang-aabuso ay pinaaresto, tinorture, at yung iba, pinatay. Marami sa kanila ay tinuring na lamang na mga 'desaparecido' o mga nawala. Walang halaga ang buhay ng Pilipino noong panahon ni Marcos.

Napakalakas ng diktadurya noon. Nag-uumapaw ang kanilang yaman na galing sa nakaw. Hawak nila ang pulis at militar. Kontrolado nila ang mass media.

Subalit hindi nagpatalo ang Pilipino.

In the darkest days of our history, Filipino heroes stepped forward and stood against injustice. In the face of an insurmountable challenge, the Filipino masses emerged victorious.

Because of the People Power Revolution, we toppled the abusive dictatorship and gave the sovereign power back to our people, where it rightly belongs.

Dahil sa EDSA, may karapatan tayong muli na maghalal ng ating mga pinuno. Dahil sa EDSA, may karapatan tayo muling magsalita laban sa kamalian at pag-abuso ng gobyerno.

Nitong nakalipas na halos anim na taon, muling bumalik ang korapsyon, karahasan, at pang-aabuso. Muling pinatahimik ang mga nagsasalita ng katotohanan. Muling pinigil ang malayang pamamahayag.

Dapat tayong magising muli. Hanapin natin muli sa ating puso ang demokrasya at buong tapang natin itong ipaglaban. Let us all say "Never again!" again! Muli nating isigaw: "Hindi na muli!"

Gamitin natin ang ating boto at boses upang ipahayag ang ating paninindigan.

Patuloy tayong lumaban para sa mabuting kinabukasan ng ating bayan at kalayaan at karapatan ng mga Pilipino at ng mga susunod na henerasyon.

Mabuhay ang EDSA People Power! Mabuhay ang Pilipinas!

(Watch it here: https://www.facebook.com/watch/?v=482877940000338)