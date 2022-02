Methanol Market Strategic Study, Future Prospects and Growth Drivers to 2026 | BASF SE, Celanese Corporation

Methanol

Methanol is a liquid which is manufactured mostly through oxidization of methane or through synthesis of carbon monoxide and hydrogen.

A detailed report on Global Methanol Market providing a complete information on the current market situation and offering robust insights about the potential size, volume, and dynamics of the market during the forecast period, 2018-2026. The research study offers complete analysis of critical aspects of the global Methanol , including competition, segmentation, geographical progress, manufacturing cost analysis, and price structure.

Methanol market is segmented on the basis of feedstock type, application, and end-use industry. On the basis of feedstock type, the market is segmented into oil & gas and coal. Oil & gas feedstock segment is expected to contribute the major market share in the global market. On the basis of end-use industry, methanol market is segmented into automotive industry, construction industry, and others. Automotive end user industry segment is expected to hold leading share of methanol industry.

๐—ง๐—ผ๐—ฝ ๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜:

๐๐€๐’๐ ๐’๐„

๐‚๐ž๐ฅ๐š๐ง๐ž๐ฌ๐ž ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

๐Œ๐ž๐ญ๐ก๐š๐ง๐ž๐ฑ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

๐Œ๐ž๐ญ๐ก๐š๐ง๐จ๐ฅ ๐‡๐จ๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ (๐“๐ซ๐ข๐ง๐ข๐๐š๐) ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐ (๐Œ๐‡๐“๐‹)

๐Œ๐ข๐ญ๐ฌ๐ฎ๐›๐ข๐ฌ๐ก๐ข ๐†๐š๐ฌ ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ., ๐ˆ๐ง๐œ. (๐Œ๐†๐‚)

๐Œ๐ข๐ญ๐ฌ๐ฎ๐ข & ๐‚๐จ., ๐‹๐ญ๐.

๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ ๐๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐๐ž๐ซ๐ก๐š๐ (๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐š๐ฌ)

๐’๐€๐๐ˆ๐‚, ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ซ๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ ๐š๐ง๐

๐™๐š๐ ๐ซ๐จ๐ฌ ๐๐ž๐ญ๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ (๐™๐๐‚)

๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—™๐—ผ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜:

Besides segmental breakdown, the report is highly structured into region wise study. The regional analysis comprehensively done by the researchers highlights key regions and their dominating countries accounting for substantial revenue share in the Methanol market. The study helps understanding how the market will fare in the respective region, while also mentioning the emerging regions growing with a significant CAGR. The following are the regions covered in this report.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ง๐—ฎ๐˜ ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐˜†

๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐ž๐ญ๐ก๐š๐ง๐จ๐ฅ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

Feedstock Type

โžฃOil & Gas

โžฃCoal

Application

โžฃFormaldehyde

โžฃAcetic Acid

โžฃMTBE

โžฃDME

โžฃGasoline

End-use Industry

โžฃAutomotive

โžฃConstruction

โžฃOthers

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜

Methanol is extensively utilized at filling stations and as alternative fuel which is expected to drive the demand for methanol. Methanol is widely used at various industries such as construction, automotive, textile, and furniture industries. Increased activities in these industries have further boosted the demand for methanol across the globe. Formaldehyde and acetic acid are widely used derivatives of methanol across the globe. Natural gas is the primary source of feedstock for manufacturing methanol. Asia Pacific is the leading market for methanol across the globe.

๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ข๐˜‚๐˜๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐—ผ๐—ณ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜

Globally, various mixtures of methanol are being utilized as alternative fuel source for vehicles and other applications. This trend is expected to boost the demand for methanol. Derivatives of methanol are widely used for various industrial applications and processes which are expected to boost the demand for methanol in these industries. Applications such olefins, DME, and gasoline blending provide huge growth opportunities for methanol market. Regions such Middle East and Africa and Latin America have also boosted the production of methanol owing to easy availability and low cost of natural gas in these regions.

