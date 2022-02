Tomás Elías González Benítez: “Mbappé est le rêve du Real Madrid après le match de Ligue des Champions du Français”

Son but en 94 a été la belle récompense d'un match où le PSG a été supérieur à l'équipe blanche

BARQUISIMETO, LARA, VENEZUELA, February 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- Le nouvel article, écrit par le journaliste vénézuélien Tomás Elías González Benítez, analyse l'avenir incertain de Kylian Mbappé, qui doute entre rester au Paris Saint-Germain (PSG) ou rejoindre le Real Madrid.

La signature de Mbappé au Real Madrid est un rêve pour le club blanc, surtout après la performance du Français en Ligue des Champions.

PSG-Real Madrid

Le match de Ligue des champions, disputé au Parc des Princes, est devenu la semaine dernière le prélude au marché des transferts, avec un protagoniste : Kylian Mbappé.

Son match contre le Real Madrid a suscité de grandes attentes non seulement à cause de la controverse, mais aussi à cause de sa grande forme.

“Sans aucun doute, aujourd'hui Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde”, indique Tomás Elías González Benítez.

Kylian Mbappé était imparable dès le début, plaçant le ballon au milieu que Di María a ensuite gaspillé à la 5e minute.

Un joueur dévastateur, capable de rechercher l'action personnelle et de jouer avec ses coéquipiers.

A chaque fois que le joueur était démarqué, notamment contre le solide Carvajal, la panique se déclenchait.

Dans l'exploit décidé par PSG-Real, il y a de tout : des moyens physiques hors du commun, de l'intelligence et de la capacité de lecture.

Et la froideur à vaincre un Courtois dans une grande soirée.

“J'ai pris mes distances car j'ai vu deux hommes sur Neymar, qui était très doué pour me servir à l'époque. J'ai dribblé devant Vázquez et Carvajal en voyant qu'ils m'entraient et j'ai vu le bon espace, les jambes de Courtois”, a déclaré Mbappé, en fin de rencontre.

La rivalité avec Messi

De son côté, Lionel Messi était absent du match, manquant même un penalty face à Courtois.

“La concurrence Mbappé Messi opte en ce moment pour la partie française”, pense Tomás Elías González Benítez.

Les compliments de Carlo Ancelotti

En fin de match, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, ne tarit pas d'éloges sur le joueur du PSG.

“Maintenant il n'y a plus personne à son niveau en Europe, c'était instrumental”, a déclaré l'entraîneur italien.

Où jouera Kylian Mbappé ?

Mbappé se soucie très peu d'être lui-même le symbole du nouveau Real Madrid, prêt à devenir fou pour l'emmener en Espagne.

"Ce sont les jeux auxquels tout le monde aimerait jouer, au final ce n'est pas si difficile car il faut juste penser à bien le faire, sans trop de discours. Le PSG et le Real sont deux grands clubs, je suis heureux ici et maintenant", Mbappé a souligné.

Après le match aller, le match retour reste au Bernabéu où Mbappé connaîtra l'effervescence de ce qui pourrait être son stade la saison prochaine.

“En tant que grand professionnel, il est normal qu'il y pense maintenant, mais Mbappé veut sûrement faire un saut de qualité dans sa carrière et aller dans le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid”, conclut Tomás Elías González Benítez.