YNSITU, il portale dei corsi di lingua all'estero, incorporerà corsi di formazione professionale in tutto il mondo

SPAIN, February 21, 2022 / EINPresswire.com / -- YNSITU è una piattaforma che aiuta gli studenti che desiderano recarsi in un altro paese ad imparare le lingue o a studiare in un ambiente internazionale . Gli studenti possono cercare e confrontare migliaia di corsi offerti da 1.086 istituzioni educative in 40 paesi.Ogni anno più di 2,5 milioni di persone nel mondo decidono di viaggiare all'estero per imparare le lingue, secondo la pubblicazione specializzata in educazione internazionale StudyTravel. Fino ad ora, questi studenti non disponevano di alcun posto in cui porter cercare e confrontare facilmente un enorme quantità e varietà di risorse educative per studiare all'estero.Se aggiungiamo agli studenti di lingua quelli che decidono di intraprendere studi superiori (università, post-laurea, master) e professionali in altri paesi, questa cifra ammonta a più di 6 milioni ogni anno, secondo l'UNESCO.Ecco perché YNSITU sta per lanciare una nuova funzionalità che ti permetterà di cercare in tutto il mondo migliaia di studi professionali o di formazione in diversi campi come il marketing digitale, il design grafico, l'animazione 3D, la cinematografia, il design di videogiochi, la blockchain, la programmazione, ecc. In breve, una grande varietà di programmi di formazione mirati a prepararti per una professione.Inoltre, dato per che viaggiare all`estero a studiare è necesario trovare un alloggio, ora gli studenti possono anche confrontare tra 2.539 opzioni di alloggio disponibili sulla piattaforma.YNSITU non addebita alcuna tassa di servizio o commissione allo studente e si sostiene finanziariamente in due modi: da un lato attraverso il crowfunding, cioè i contributi versati da investitori privati che diventano così coproprietari della piattaforma, e dall'altro lato ottiene entrate dalle istituzioni educative stesse, che pagano una tassa per ogni iscrizione che ricevono dalla piattaforma.Secondo le parole del suo fondatore, Chema Pascual, "la nostra missione è quella di promuovere l'educazione internazionale aiutando gli studenti di tutto il mondo, mettendo a loro disposizione su un unico portale il maggior numero e varietà di offerte educative internazionali disponibili in qualsiasi momento, e facilitando il loro accesso ad esse".