PHILIPPINES, February 18 - Press Release February 18, 2022 Videos and transcript of Kiko Pangilinan In La Trinidad Trading Post TRANSCRIPT FOR VIDEO 1 IN LA TRINIDAD: FNP: "?Nag-dialogue tayo. Nakipag-usap sa ilang mga lider ninyo rito tungkol nga sa smuggling tsaka yung problema ng farm inputs. Mahal na ngayon ang pataba, ang fertilizer dahil nga tumataas ang presyo ng krudo sa buong mundo. Number one dun sa usapin ng smuggling, i-fo-follow up natin. Tayo ang senador na unang naghain ng resolusyon last year pa July para maimbistigahan ang smuggling ng carrots at iba pang mga vegetables galing China. I-fo-follow up natin yung unang hearing na naganap nung January. Magkakaroon dapat sana ng pangalawang hearing. At ito'y idudulog natin sa ating Senate President para mag schedule ng pangalawang hearing. Susulatan din natin si Secretary Dar para hilingin ang isang dialogue meeting kasama ang inyong mga lider para mas lalong pang [maintindihan] ang problema ng smuggling. Syempre tayo rin bilang senador ay tuloy tuloy nating hihilingin din sa DILG, PNP, NBI kung ano pa ang ginagawa nila para matapos [itong smuggling] o hulihin yung mga involved sa smuggling. Talagang hindi tama ito. Inuuna yung interes ng mga dayuhan...Chinese vegetables yan. Di rin natin alam kung ligtas, kung merong kemikal yan...Maaaring nakakabigay ng cancer o ano pang sakit sa ating mga kababayan kaya talagang di dapat nating hayaan ang ganitong sistema. At makakaasa kayo na tayo ay tuloy-tuloy na gagawa ng koordinasyon sa inyong mga lider...para sama-sama nating hanapan ng solusyon itong smuggling at nawa'y maging matagumpay tayo." COMMUNITY LEADER: "Si Senator Kiko sa hearing sa smuggling, sa Senate hearing, siya po nanggisa sa DTI, Bureau of Customs, DA kaya po marami pong pasasalamat namin...Yung mga questions po ninyo halos di na nila masagot. Maraming salamat." FNP: "Tuloy-tuloy pa natin yun. Igigisa pa natin kasama ang ginisang gulay...Biro lang. Makakaasa kayo di natin pababayaan." ** TRANSCRIPT FOR VIDEO 2 IN LA TRINIDAD: ?FNP: "Matindi ang problema ng smuggling lalo na ng vegetable tulad ng carrots. Mula pa noong July hanggang sa ngayon patuloy. Sabi nila yung mga vegetable farmer dito, ang nawawala mga 2.5 million pesos a day. Bagsak ang demand sa Maynila dahil yung carrots galing ng China mas mura kaya narito tayo. Napakatindi nung impact nitong pinapasok itong smuggled na gulay. Ang ating mga magsasaka, hirap na nga, patung-patong na nga ang problema, dinadagdagan pa. Naghahanap tayo ng paraan at solusyon para tugunan itong problema ng smuggling na dagok sa ating mga vegetable farmer dito sa Benguet Province."