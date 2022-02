Pangilinan: TROPA draws strength from volunteers who work 'on average of 18 hours'

DINGGOY ROXAS, CAPIZ, FEB. 15 -- Vice-presidential aspirant Francis "Kiko" Pangilinan on Tuesday expressed his gratitude to all the volunteers who toil day and night just to forward the "Sa gobyernong tapat, angat buhay lahat" battle cry of Team Robredo-Pangilinan in the upcoming May elections.

In his visit here, Pangilinan said he and presidential aspirant Leni Robredo draw strength from the volunteers to continue fighting the good fight for a better governance that every Filipino deserves.

"Ang aking huling mensahe ay maraming salamat sa lahat ng ating volunteers. Alam ko sa paghahanda niyo dito ay mahigit 18 hours kayong nagta-trabaho [para sa grand rally na ito]," Pangilinan said.

"Kayo ang nagbibigay ng dagdag na tapang, dagdag na lakas upang tuluy-tuloy na nating ilaban itong laban para sa ating mga anak, itong laban para sa ating bansa, itong laban para sa mas magandang bukas," he said.

"Kaya, maraming salamat, kayo na ang tumataya. Taumbayan na ang tumitindig, tumataya, nakikibahagi, at kumikilos. At dahil ganyan ang hayag ng taumbayan kasama ang mga lider na tapat at totoo, aangat ang buhay ng lahat sa gobyernong tapat," he added.

Pangilinan also emphasized in his speech that voters should be careful what to believe especially in the face of massive disinformation, character assassinations, and fake news peddled as truth online.

"Malungkot mang isipin, marami pa ang naniniwala na ang basehan upang mamili kung sino ang mamumuno ay TikTok. Tama ba iyon? Ang basehan upang piliin kung sino ang mamumuno ay YouTube. Sapat ba iyon?" he asked the audience who responded with a resounding "no".

"Lalo na't puno ng kasinungalingan, panlilinlang, peke ang lumalabas dito. Kaya dapat tayo kapag sinuyo natin ang ating mga kababayan, dalhin natin ang katotohanan, ang track record, iyong mga nagawa na at hindi iyong ipinapangako pa lamang," he added.

According to the incumbent lawmaker, nothing beats face-to-face conversations with voters who might have been misinformed.

"Pero alam niyo kung ano ang mas epektibo kaysa sa banner, polyeto, at streamer? Iyong tao-taong kausap. [Sa pamamagitan nito] mas epektibo tayong makakapagpababago ng isip ng ating mga kababayan [na naging biktima ng iba't ibang fake news]," Pangilinan said.

A recent study showed that at least 51% of Filipino voters do not know how to distinguish fake news. Most of these propaganda and disinformation favor the candidacy of the late despot's son, Ferdinand Marcos Jr., who according to various analysts, has no concrete plans for the country other than his "unity" slogan.