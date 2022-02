PHILIPPINES, February 16 - Press Release February 16, 2022 STATEMENT OF KIKO PANGILINAN ON REPORTED VIOLENCE AGAINST TROPA VOLUNTEERS "Nitong nakaraang ilang araw may mga volunteers ng Team Leni Robredo ang naging biktima ng karahasan. Sa Davao City, merong isang mamà, nasa mga kwarenta, pinagbantaan ang mga miyembro ng grupong Youth For Leni sa loob mismo ng HQ natin. Meron ding mga insidente sa Butuan at sa Leni-Kiko volunteer HQ sa QC. Mariin kong kinokondena ang karumal-dumal na karahasang ito. Dapat aksyonan at imbestigahan ito ng Commission on Elections, Philippine National Police, at iba pang sangay ng pamahalaan. Dapat panagutin ang mga may kagagawan nito. Dapat ipakita ng Comelec at PNP na sila ay patas at impartial. Imbestigahan agad ang mga kasong ito. Dapat itigil at matigil ang mga karahasang ito, bago pa may magbuwis ng buhay, tulad ni Gov. Evelio Javier. Naalala ko si Gov. Evelio Javier. Ganito ring panahon nang siya ay paslangin ng kanyang mga kalaban sa politika. Noong Feb. 11, 1986, habang siya ay nasa harapan ng New Capitol Building sa San Jose, Antique, pinagbabaril siya ng apat na lalaki. Sinigurado ng mga salarin na siya ay mamamatay. Binaril siya sa ulo at iba't-ibang parte ng katawan. 24 na bullet wounds ang nakita sa kanyang katawan. Sa isang sibilisadong demokrasya tulad ng Pilipinas, hindi dapat pinaiiral ang dahas. Wala dapat pinapatay. Wala na dapat pang mapatay sa karahasan tulad ni Gov. Evelio Javier. Ngunit iba ang panahon ngayon. Sa halip na mawala na ang paggamit nang guns, good, and gold, tila bagang lalong naging sopistikado at malikhain sa paggawa ng karahasan ang masasamang-loob at kaaway ng demokrasya. Marami ring karahasan laban sa sambayang Pilipino online. Sa salitang balbal, mayroong sistematikong pambubudol, pandaraya, at panloloko ang mga kaaway ng demokrasya. Sila rin iyong nagkamal at nagnanakaw nang kaban ng bayan, ngunit ayaw pa ring umamin. Nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nating isugal ang kinabukasan natin, ng pamilya mo, at ng buong sambayanang Pilipino sa mga kandidatong gumagamit ng dahas. Sa mga nambubudol. Sa mga magnanakaw. Huwag nating hayaan muling nakawin ang ating kinabukasan, at kinabukasan ng ating mga anak. Dapat tayong magka-isa at labanan ang pwersa ng karahasan, pwersang mambubudol, ang magnanakaw ng ating kinabukasan."