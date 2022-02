Robredo on Pangilinan as her VP: Mabuti ang pagkatao, malinis ang track record, matuwid ang prinsipyo

NAGA CITY, FEB. 8 -- Presidential candidate Leni Robredo on Tuesday expressed full confidence in her decision to pick Senator Francis "Kiko" Pangilinan as her running mate, saying the latter imbues characteristics of her late husband, Jesse.

At the official campaign kickoff here today, Robredo said that she met Pangilinan for the first time when the senator visited Naga City to campaign for a Senate seat, during which her husband was serving as the city mayor.

"[Una kong nakilala si Senator Kiko] noong mga panahong kumakandidato pa lang siya bilang senador at si Jess [Robredo], mayor na noon. Kapag dadating si Senator Kiko para umikot at busy si Jess, ako ang pinapa-alalay niya kay Senator Kiko," Robredo recalled.

"Hinahangaan ko si Senator Kiko dahil kung gaano siya ka-simple noon, ganoon pa rin siya ka-simple ngayon. Sabi ko nga sa kanya, matagal ka nang senador, asawa mo ay mega star, pero hindi ka nagbabago. Sobra ang pagka-simple," she added.

But more than Pangilinan's modesty, the incumbent vice president noted the senator's heart of service for the marginalized is seen in his track record as former food security secretary and now advocate of the agriculture sector.

"Ngunit bukod sa pagiging simple, nakita ko kay Senator Kiko ang pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid na palagi lang ang kapakanan ng mga nahuhuli at nasa laylayan ang iniisip. Ang kanyang mga sariling interes, hindi importante," she said.

With Pangilinan's values, it was a no-brainer for Robredo to pick him as her vice-president. However, Robredo said that she thought Pangilinan would decline the offer, saying there are "personal circumstances" that might prevent Pangilinan from providing an affirmative response.

Should Pangilinan decline, Robredo said she would have chosen to run without a running mate.

"Noong nagdesisyon ako na kumandidato bilang Presidente, ang inisip kong vice president ay walang iba kundi si Senator Kiko. Pero alam ninyo, sinabihan ko siya ng October 5. Pero a day [after] that [October 6], dapat magfa-file na siya for re-election ng senator. So sabi ko sa sarili ko na baka hindi siya pumayag na maging ka-tandem ko," Robredo said.

"Kapag nag-decline si Senator Kiko, hindi na lang ako kukuha ng vice-presidential candidate. Inisip ko na magde-decline siya dahil maraming personal circumstances na makaka-apekto sa kanyang desisyon," she added.

But Robredo's initial doubts were later disproven as Pangilinan gave a thumbs up on the offer.

"Sinabihan niya ako na nakausap na niya si Sharon at pupunta na siya sa aking opisina para personal na sabihin sa akin ang kanyang desisyon. Ang sa isip ko noon 'Hala baka negative nga' kasi kung yes ang sagot niya, pwede naman niyang i-text na lang sa akin. Pero dahil pupunta siya sa opisina namin, baka ang sagot ay hindi. Noong pagdating niya sa opisina namin, yes ang sagot niya," Robredo said.

Robredo knows it was a tough decision for Pangilinan, but she lauded the senator for accepting the challenge, saying the senator fully knows what is at stake in the upcoming elections.

"Hindi niya tinignan ang personal na mga circumstances sa buhay niya. Ang mas tinignan niya ay iyong bigger picture -- kung ano ang makakabuti sa ating bayan," Robredo said.

In a speech after filing his candidacy for vice president, Pangilinan said: "Kung may pagkakataong makatulong sa mas marami; kung may pagkakataong maglingkod sa mas malawak na paraan; kung tatawagin sa mataas na katungkulan -- tungkulin nating tumugon lalo na sa gitna ng pinakamatinding krisis sa kalusugan at ekonomiya ng bansa."