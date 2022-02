'WALANG MAIIWAN': Hontiveros commits to continue prioritizing marginalized sectors

Senator Risa Hontiveros on Thursday said she will continue prioritizing legislation for marginalized sectors, as she resumes her #R1saPa campaign trail in Sorsogon.

"Walang maiiwan. Ang mga kababayan nating Persons with Disabilities, senior citizens, kawomenan, kabataan, at iba pa ay dapat patuloy na bigyan ng halaga at karampatang proteksyon. Protecting our most vulnerable ensures a more equal, more humane society for all," Hontiveros said.

In Sorsogon, the re-electionist senator led a muti-sectoral townhall meeting with solo parents, barangay health workers, farmers, youth, and Persons with Disabilities. Hontiveros said that since becoming senator in 2016, she has stayed true to her mission of always putting the marginalized first.

"Marami na tayong napagtagumpayan para sa mga bulnerableng sektor. Nandiyan ang Mandatory PhilHealth coverage for Persons with Disabilities na naisabatas noong 2019. Ang Expanded Solo Parents Welfare Act na nagpapalawig ng mga benepisyo para sa solo parents ay malapit na ring maisabatas. Tagumpay natin ang mga ito," Hontiveros said.

"Marami-rami pa tayong mga nakatenggang panukalang batas na gusto nating tuluyang maitulak na. Ang Universal Social Pension Bill para sa dagdag-pensyon ng ating mga lolo't lola ay unti-unti naring umuusad," she added.

Hontiveros also shared that her #HealthyPinas medical mission team visited Sorsogon last year to give free medical services, further strengthening her "Healthy Buhay at Hanapbuhay" advocacy.

"Kalakip ng mga programang pangkalusugan na magsisigurado ng matiwasay na paghahanapbuhay ng bawat Pilipino ay ang mga batas na magpapaigting pa ng karapatan at kapakanan ng iba't ibang sektor. Kahit mahirap man minsan ang pagsulong ng mga batas, bilang senador, lubos na ikinararangal ko pa rin ang makitang natutupad ang mga pinangarap nating mga polisiya kasama ang bawat klase ng Pilipino," Hontiveros concluded.

'WALANG MAIIWAN': Hontiveros, nangakong patuloy na uunahin ang mga bulnerableng sektor

Sinabi ni Senador Risa Hontiveros noong Huwebes na ipagpapatuloy niya ang pag-una sa pagsulong ng mga batas para sa mga marginalized na sektor. Sinabi niya ito habang nasa kanyang #R1saPa campaign trail sa Sorsogon.

"Walang maiiwan. Ang mga kababayan nating Persons with Disabilities, senior citizens, kawomenan, kabataan, at iba pa ay dapat patuloy na bigyan ng halaga at karampatang proteksyon. Ang pagprotekta sa mga pinakabulnerae ay nagsisiguro ng isang mas pantay, mas makataong lipunan para sa lahat," sabi ni Hontiveros.

Sa Sorsogon, pinangunahan ng re-electionist senator ang isang multi-sectoral townhall meeting kasama ang mga solo parents, barangay health workers, magsasaka, kabataan, at Persons with Disabilities. Sinabi ni Hontiveros na mula nang maging senador siya noong 2016, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon na laging unahin ang mga marginalized.

"Marami na tayong napagtagumpayan para sa mga bulnerableng sektor. Nandiyan ang Mandatory PhilHealth coverage for Persons with Disabilities na naisabatas noong 2019. Ang Expanded Solo Parents Welfare Act na nagpapalawig ng mga benepisyo para sa solo parents ay malapit na ring maisabatas. Tagumpay natin ang mga ito," sabi ni Hontiveros.

"Marami-rami pa tayong mga nakatenggang panukalang batas na gusto nating tuluyang maitulak na. Ang Universal Social Pension Bill para sa dagdag-pensyon ng ating mga lolo't lola ay unti-unti naring umuusad," dagdag niya.

Ibinahagi rin ni Hontiveros na ang kanyang #HealthyPinas medical mission team ay bumisita sa Sorsogon noong nakaraang taon para magbigay ng libreng serbisyong medikal, para palakasin pa ang kanyang adbokasiya na "Healthy Buhay at Hanapbuhay".

"Kalakip ng mga programang pangkalusugan na magsisigurado ng matiwasay na paghahanapbuhay ng bawat Pilipino ay ang mga batas na magpapaigting pa ng karapatan at kapakanan ng iba't ibang sektor. Kahit mahirap man minsan ang pagsulong ng mga batas, bilang senador, lubos na ikinararangal ko pa rin ang makitang natutupad ang mga pinangarap nating mga polisiya kasama ang bawat klase ng Pilipino," pagtatapos ni Hontiveros.

