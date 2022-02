Nakakapagtala ang Saudi Arabia ng Pagdami ng Recruitment Contracts ng Kasambahay sa 2021

Pag-recruit mula sa Ilang Bagong Bansang Idinagdag Taong 2022

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Alinsunod sa “Musaned” platform ng Saudi Ministry of Human Resources and Social Development, na dalubhasa sa pag-recruit ng kasambahay, nakapagtala ang Kaharian ng Saudi Arabia ng pagdami ng kabuuang kontrata sa pag-recruit ng kasambahay sa ikaapat na quarter ng 2021, kung saan ang rate ng pagdami sa pagitan ng Oktubre at Disyembre ay umabot sa 15%.Ginagamit ng Saudi Arabia ang “Musaned” platform upang magdagdag ng ilang bansa sa pag-recruit ng manggagawa ngayong 2022. Ninanais ng Kaharian na ma-export ang kasambahay mula sa bansang angkop sa pamilya sa Saudi, batay sa ilang pag-aaral at pamantayan, kabilang ang: epidemya, rate ng krimen, wika, antas ng edukasyon, inaasahang gastos sa pag-recruit, sahod, at iba pa.Nakasaad sa platform na nakapagtala ang kontrata sa pag-recruit ng kasambahay ng pagdami sa ikaapat na quarter taong 2021 nang 65,000 kontrata noong Oktubre, na dumami noong Nobyembre sa mahigit 69,000 kontrata, samantalang noong Disyembre ay lumampas ito sa pinakamataas na 76,000 kontrata, kung kaya nakakapagtala ng tuloy-tuloy na pagdami ng bilang ng kontrata sa pag-recruit sa 2021.Nakasaad sa “Musaned” platform na nanguna ang People’s Republic of Bangladesh sa listahan ng bansang may pinakamatataas na kontrata sa pag-recruit ng kasambahay noong Disyembre 2021 na may mahigit sa 12 libong kontrata, samantalang pangalawa ang Islamic Republic of Pakistan na may 11 libong kontrata, kasunod ang Republic of India na may humigit-kumulang 11 libong kontrata. Nakapagtala ang huli noong Disyembre ng mas mataas na turnout sa pagbibigay ng mga kontrata kumpara sa buwan ng Oktubre at Nobyembre.Nakapagtala ang Pilipinas ng 13,000 kontrata sa pag-recruit noong Nobyembre, kasunod ang People's Republic of Bangladesh na may 13,000, at ang Arab Republic of Egypt na may mahigit sa 9,000. Nakapagtala ang Pilipinas ng parehong bilang na 13,000 kontrata noong Oktubre, samantalang ang bilang mula sa Bangladesh ay tumaas sa mahigit sa 11,000, at pangatlo ang Uganda na may humigit-kumulang 10,000.Kapansin-pansing nilalayon ng “Musaned” platform na pamahalaan, i-automate at pabilisin ang pamamaraan ng pag-recruit ng kasambahay at pataasin ang antas ng pagprotekta sa karapatan ng lahat ng partido sa pamamagitan ng pamamahala sa proseso ng pakikipagkontrata sa pagitan ng indibidwal at ng tanggapan ng pag-recruit, bukod sa pamamahala ng ugnayan sa pagitan ng tanggapan ng pag-recruit sa Saudi at ng tanggapan ng kasambahay sa bansang nag-e-export ng manggagawa.