TRAFFIC ALERT I 89 N MM 121 NEAR SWANTON
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
I 89 N NEAR MM 121 IN THE SWANTON AREA CURRENTLY HAS THE LEFT LANE CLOSED DUE TO A MOTOR VEHICLE INCIDENT.
SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE. THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE AND MAY REQUIRE
SHUTTING DOWN BOTH LANES WHEN THE TOW TRUCK REMOVES THE VEHICLE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111