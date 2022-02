Diagnostic Testing of STDs Market Will Hit at A CAGR of 9.6% and To Garner US$ 290,128.2 Mn by 2027 | Roche Holdings,

Diagnostic Testing of STDs

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, February 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

Several laboratory diagnostic tests for Sexually Transmitted Diseases (STDs) count chlamydia diagnostic tests that count, Strand Displacement Assay (SDA), Transcription Mediated Amplification (TMA), Ligase Chain Reaction (LCR), Polymerase Chain Reaction (PCR), Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs), molecular-based diagnostic testing/DNA probes, Enzyme immunoassay (EIA), and Direct Fluorescent Antibody (DFA).

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ

The approval and launch of the new diagnostic test are likely to drive the growth of the global diagnostic test in the STD market over a period of time. For example, the USFDA authorized the marketing of Sentosa SQ HIV genotyping in November 2019, which is a human immunodeficiency virus (HIV) type-1 drug resistance mutation test using nectar-generation sequencing (NGS) technology.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ

Growing STDs awareness is likely to provide beneficial growth opportunities for players in the global diagnostic test of the STDs market. For example, researchers at the University of Albaha, Saudi Arabia, reported in March 2020 that young adults had no knowledge of STDs, with an approximate average STD-knowledge score of 7.95 ยฑ 4.29.

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ƒ๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐‹๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/3917

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ฌ

The large number of STD-infected patients in out-of-reach geographical areas is likely to hinder market growth. It has been observed that a large number of STD infected patients and related/undetected cases are in geographical areas beyond the reach of many developing regions. Provision of infrastructure like supplies, equipment and labs, trained laboratory specialists or staff proves inadequate due to location constraints/difficult areas. Lack of accessibility and inadequate and unreliable infrastructure thus discourages many from voluntary/client-initiated counselling and testing (CICT) diagnostic testing of STDs.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ

The size of the global diagnostic testing of STDs market was estimated to be accounted at US$ 140,028.5 Million and over the estimated period (2020-2027) it is likely to witness a value of US$ 290,128.2 Million with a CAGR of 9.6%. Recognition and launch of new diagnostic tests will lead to an increase in the global diagnostic testing of the STD market in the estimated period.

In 2019, Chlamydia has a leading position in the global diagnostic test of the STDs market considering 29.9% in terms of value. The growing incidence and rate of chlamydia in developing economies is likely to increase the sector over the estimated period.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ

Key players in the market focus on approving and launching new products to enlarge their product portfolio. For example, biological laboratories began testing INSTI HIV-1/HIV-2 antibodies in Canada in September 2019.

๐๐ฎ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐š๐ง๐ ๐†๐ž๐ญ ๐ ๐ฅ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Ž๐ ๐

๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐“๐จ ๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง @ https://www.coherentmarketinsights.com/promo/buynow/3917

North America is seeing an increasing adoption of STD testing. For example, GoodRx, Inc. announced in May 2020, the offering of 18 different tests for thyroid, cholesterol, urine analysis, STDs, fertility and pregnancy in the GoodRx Lab Marketplace by direct-consumer companies like myLAB Box, Paloma Health, and HeyDoctor.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ

August 2019: Binx Health receives 510 (k) approval from USFDA for its binx io, a nuclear point-of-care diagnostic testing platform for the detection of chlamydia and gonorrhoea.

May 2019: Hologic, Inc. receives USFDA clearance for its Aptima BV and Aptima CV/TV assays used to diagnose vaginitis.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐“๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐’๐“๐ƒ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž

Key players performing in the global diagnostic testing of STDs market are ๐—ฏ๐—ถ๐—ผ๐—Ÿ๐˜†๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€, ๐—ฃ๐—ถ๐—ป๐—ฝ๐—ผ๐—ถ๐—ป๐˜ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—–๐—ต๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ผ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€, ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐˜ ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต, ๐—›๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฐ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป (๐—•๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—–๐—ผ๐˜‚๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ), ๐—ฏ๐—ถ๐—ผ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜‚๐˜ , ๐—•๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ป ๐——๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ผ๐—ป & ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜†, ๐—”๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—ฅ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—›๐—ผ๐—น๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—”๐—š, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฉ๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—จ๐—ฆ๐—” ๐—œ๐—ป๐—ฐ.

๐“๐จ ๐†๐ž๐ญ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐‹๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/3917

About US:

Coherent Market Insights is a global market intelligence and consulting organization that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. We are known for our actionable insights and authentic reports in various domains including aerospace and defense, agriculture, food and beverages, automotive, chemicals and materials, and virtually all domains and an exhaustive list of sub-domains under the sun. We create value for clients through our highly reliable and accurate reports. We are also committed in playing a leading role in offering insights in various sectors post-COVID-19 and continue to deliver measurable, sustainable results for our clients.