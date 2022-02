Creatio stellt großes Plattform-Update 8.0 Atlas vor, um Anwendungen ohne Code und mit maximaler Freiheit zu erstellen

Die Atlas-Version enthält neu konzipierte No-Code-Funktionen: No-Code Designer, Freedom UI Designer und Composable Approach

BOSTON, MA, USA, February 8, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio stellt heute Creatio 8.0 Atlas vor – die Weiterentwicklung seiner Plattform mit den Tools der nächsten Stufe, mit denen Entwickler ihre Unternehmensanwendungen und Workflows ohne Code und mit einem Höchstmaß an Freiheit erstellen können. Das Update wird ab heute allen Creatio-Kunden zur Verfügung stehen und mit früheren Versionen kompatibel sein. Die Version geht mit mehreren Innovationen einher, darunter eine konsolidierte No-Code Designer, einen erhöhten UI-Designer im Canvas-Stil (Freedom UI Designer) und einen zusammensetzbaren Ansatz zum Erstellen von Anwendungen.No-Code KonsoleIn dieser Version konsolidiert, vereinfacht und erweitert Creatio alle Anwendungsdesign-Tools in der einheitlichen No-Code Designer, einem Modul, mit dem No-Code-Entwickler ihre Anwendungen entwerfen und starten können. Die Designer bietet die Möglichkeit, neue und vorhandene Seiten zu erstellen und zu konfigurieren, Datenmodelle und Zugriffsrechte einzurichten, Workflows zu entwerfen und Integrationen ohne Code mithilfe von SOAP- und REST-Diensten zu ermöglichen. Die No-Code Designer bietet auch die Möglichkeit, auf erweiterte Konfigurationstools zuzugreifen, die professionellen Entwicklern zur Verfügung stehen. Dies erleichtert die gemeinsame Entwicklung von Fusionsteams.Freedom UI DesignerIn Atlas 8.0 bringt Creatio ein völlig neues Framework für die UI/UX-Konfiguration namens Freedom UI Designer auf den Markt. Es ermöglicht No-Code-Entwicklern, eine beliebige Art von Schnittstelle zu entwerfen, die ein Höchstmaß an Freiheit ermöglicht. Die Freedom-Benutzeroberfläche enthält eine Bibliothek mit vordefinierten Ansichten, Widgets und Vorlagen, um den Designprozess zu beschleunigen. Die neue Version ermöglicht es Benutzern, verschiedene UI-Designs und -Stile anzuwenden. Die Freedom-Benutzeroberfläche ist vollständig an verschiedene Bildschirme und Geräte anpassbar und entspricht den WCAG 2.1-Anforderungen. Darüber hinaus wird Creatio seine leistungsstarke KI-Engine verwenden, um No-Code-Entwicklern Empfehlungen zu geben und Elemente und Stile für verschiedene vertikale und horizontale Anwendungsfälle auf der Grundlage eines Selbstlernmechanismus vorzuschlagen.Zusammensetzbarer AnsatzComposability ist eine weitere Neuerung, die in der neuen Version eingeführt wird. Creatio 8.0 ermöglicht es No-Code-Entwicklern, zusammensetzbare Elemente in jeder Phase des Entwicklungsprozesses zu verwenden. Auf die verschiedenen Arten von zusammensetzbaren Elementen kann direkt von der Konsole aus zugegriffen werden. Der zusammensetzbare No-Code-Entwicklungsprozess ermöglicht es Benutzern, Anwendungen zusammenzustellen und Komponenten wiederzuverwenden, indem sie den „Lego-Block“-Ansatz nutzen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, über 750 Creatio Marketplace-Anwendungen, Konnektoren und Vorlagen zu nutzen, die mit einem Klick bereitgestellt und im Designprozess verwendet werden können. In der Zwischenzeit enthält die Version erweiterte ALM-Funktionen, die No-Code-Entwicklern die Möglichkeit bieten, verfügbare Instanzen anzuzeigen, typische Bereitstellungsvorgänge durchzuführen und Anwendungen in jeder Phase des Entwicklungslebenszyklus zu orchestrieren. Das Anwendungszentrum bietet die Möglichkeit, die Arbeit verschiedener Teams (No-Code-Architekten, No-Code-Entwickler, professionelle Entwickler usw.) zu organisieren und gleichzeitig kollaborative Prozesse und Einladungen zu verwalten.Die Atlas 8.0-Version wird heute während Creatios Sonderveranstaltung Freedom Release vorgestellt. Im ersten Teil der virtuellen Show haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einer zum Nachdenken anregenden Diskussion über No-Code teilzunehmen, die vom Head of Citizen Development des Project Management Institute und den wichtigsten Partnern und Führungskräften von Creatio moderiert wird. Katherine Kostereva, CEO und Gründerin von Creatio, wird die Vision des Unternehmens für die Zukunft von No-Code und die Schlüsselwerte der Creatio-Plattform enthüllen. Der Kernteil der Veranstaltung wird alle wichtigen Verbesserungen und Upgrades von Creatio 8.0 Atlas entfesseln. Für das aufregende Finale der Veranstaltung schließlich wird ein besonderer Gast, der für den Grammy nominierte internationale DJ Paul van Dyk, ein spezielles Freiheitsset aufführen, das der Veröffentlichung gewidmet ist. Die neue Version wird allen Benutzern unmittelbar nach der virtuellen Show „Freedom Release“ zur Verfügung stehen.Über CreatioCreatio ist ein globaler Anbieter einer Plattform zur Automatisierung von Industrie-Workflows und CRM ohne Code und mit einem Höchstmaß an Freiheit. Auf unserer Plattform werden täglich Millionen von Workflows in 100 Ländern von Tausenden von Kunden gestartet. Aufrichtige Fürsorge für unsere Kunden und Partner ist ein entscheidender Teil der Creatio-DNA.Weitere Informationen finden Sie unter www.creatio.com