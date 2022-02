Artificial Vital Organs and Medical Bionics Market See Incredible Growth till 2022-2028 | SynCardia Systems, BiVACOR,

Artificial Vital Organs and Medical Bionics

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, February 7, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

Bio-artificial organ formation plays an important role in the development of artificial vital organs. Based on the materials used, prostheses can be divided into three main classes: biological, biomechanical and mechanical.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ

The growing recognition and proliferation of artificial organs is likely to drive the growth of the global artificial vital organs and medical bionics market. For example, SynCardia Systems, LLC received USFDA approval in March 2020 for its 50cc Temporary Total Artificial Heart (TAH) system as a heart transplant pool.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ

Research and development of artificial vital organs is likely to provide beneficial growth opportunities for players in the global artificial vital organs and medical bionics market. For example, researchers at the Lodz University of Technology in Poland reported in June 2018 that they developed an artificial circulatory system that simulated different ejection pressures, ejection volumes and pulsation frequencies.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ฌ

The high cost involved in the development of artificial organs and medical bionics is likely to obstruct market growth.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ

The size of the global artificial vital organs and medical bionics market was estimated to be accounted for US$ 35,340.4 Million and over the forecast period (2020-2027) it is estimated to witness a value of US$ 73,316.9 Million with a CAGR of 9.6%. Key factors driving the growth of the global artificial vital organs and medical bionics market during the estimated period include increasing the waiting list for organ transplants and increasing rates of chronic disorders.

In 2019, synthetic vital organs became the leading market in the global artificial vital organs and medical bionics market, considering 59.3% in terms of value, followed by medical bionics. The growing waiting list for organ transplants is likely to boost the department's growth over the estimated period.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ

Increasing adoption of total artificial heart (TAH) is seen in the market. For example, SynCardia Systems, LLC announced that St. Thomas Health became the first healthcare system in Tennessee (US) in May 2018 to offer SynCardia temporary TAH as part of heart treatment services.

Institutions focus on Research and Development on the role of extracorporeal membrane oxygenation in the management of critically ill patients with Covid-19. For example, in collaboration with SpecialistCare, Perfusion, ECMO, Intraoperative Neuromonitoring and Surgical Services, American Society for Artificial Organs in April 2020, extracorporeal membrane oxygenation in the management of critically ill patients suffering from Covid-19.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ

February 2020: Ekso Bionics Holdings, Inc. announces that it has purchased three additional EksoNR equipment from Post-Acute Medical, LLC, a system of inpatient rehabilitation hospitals, to expand the availability of exoskeleton-assisted rehabilitation in its seven facilities.

October 2019: BiVACOR, Inc. Collaborated with NASA's Johnson Space Center to improve the robustness and reliability of the company's TAH system.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐•๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐ข๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž

Key players performing in the global artificial vital organs and medical bionics market are ๐—ถ๐—ช๐—ฎ๐—น๐—ธ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—š๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ ๐—”๐—• (๐—•๐—ฎ๐˜ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—œ๐—ป๐—ฐ.), ๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐˜‚๐˜€ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—”๐—š & ๐—–๐—ผ. ๐—ž๐—š๐—ฎ๐—”, ๐—™. ๐—›๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ป-๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฅ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ., ๐—˜๐—ธ๐˜€๐—ผ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—›๐—ผ๐—น๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—˜๐—ฑ๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—–๐˜†๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—”๐˜€๐—ฎ๐—ต๐—ถ ๐—ž๐—ฎ๐˜€๐—ฒ๐—ถ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ผ. ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ., ๐—”๐—ฏ๐—ถ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—”๐—ฏ๐—ฏ๐—ผ๐˜๐˜ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—ง๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฐ ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—–๐—ถ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€, ๐— ๐˜†๐—Ÿ๐—ฉ๐—”๐——, ๐—๐—ฎ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ธ ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜, ๐—–๐—น๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜, ๐—–๐—”๐—ฅ๐— ๐—”๐—ง, ๐—•๐—ถ๐—ฉ๐—”๐—–๐—ข๐—ฅ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐˜†๐—ป๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€ ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—–.

