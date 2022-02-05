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Senate Floor Calendar: Saturday, February 5, 2022

STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE SECOND SESSION, 2022 SENATE CALENDAR 7TH LEGISLATIVE DAY Saturday, February 5, 2022 Senate Convenes at 1:00 p.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE BILL 1     INCREASING SALARY FOR LICENSED TEACHER     (STEWART/SARIÑANA) (2) SENATE BILL 138     MEDICAL & HEALTH CARE GROSS RECEIPTS     (KERNAN) (3) SENATE BILL 41/a/ec     COLLEGE RESEARCH PARK & ECON DEV ACT CHANGES/SJC AMENDED     (STEWART/CHANDLER) (4) SENATE BILL 40     HEALTH CARE QUALITY SURCHARGE ACT CHANGES     (ORTIZ y PINO) (5) SENATE BILL 172     RETIREES RETURNING TO WORK     (MUÑOZ) (6) SENATE JOINT RESOLUTION 3     APPOINTED APPELLATE JUDGE REQUIREMENTS, CA     (CERVANTES) (7) SENATE JOINT MEMORIAL 2     NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY     (STEWART) (8) SENATE MEMORIAL 6     STUDY UNIFIED JAIL & PRISON SYSTEM     (NEVILLE)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 4     NM NATIONAL BOARD CERTIFIED TEACHER DAY     (JARAMILLO) (2) SENATE MEMORIAL 5     “FOURTH TRIMESTER CARE DAY”     (HEMPHILL) (3) SENATE MEMORIAL 8     CERTIFIED ANESTHESIOLOGIST ASSISTANTS WEEK     (HICKEY) (4) SENATE MEMORIAL 17     ROBERTO V. ESTRADA, IN HONOR     (STEINBORN) (5) SENATE MEMORIAL 19     “NM STATE FIRE FIGHTERS ASSOCIATION DAY”     (GRIGGS) (6) SENATE MEMORIAL 18     MISSING & MURDERED INDIGENOUS WOMEN     (PINTO) (7) SENATE MEMORIAL 21     HECHO & PUBLIC LANDS CONSERVATION COUNCIL     (GONZALES) (8) SENATE MEMORIAL 22     “FOURTH TRIMESTER CARE DAY”     (HEMPHILL)

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