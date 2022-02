North America Air Ambulance Services Market Size Worth US$ 3,727.8 Million With 7.5% CAGR By 2027 | AirMed International

North America Air Ambulance Services

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, February 3, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐€๐ข๐ซ ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ

Mechanical advancements in medical care, combined with an increasing patient preference for faster and more productive modes of transportation, are expected to drive the development of the North American air ambulance services market over the forecasted timeframe. Air rescue vehicle administrations allude to ship or departure offices giving patients in crisis circumstances at a mishap site, home, or clinic. Air ambulances are outfitted with cutting-edge clinical offices, incorporating gadgets utilized in crises, to give quick clinical consideration to the patient until they reach the closest medical clinic or medical care facility.

The North American air ambulance services market was valued at US $2,248.13 million in 2020 and is expected to grow at a CAGR of 7.5 percent between 2020 and 2027.

๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ

The expanding occurrence of hazardous illnesses is driving the development of the North America air ambulance services market.

Air emergency vehicle administration is a high level clinical benefit that uses air transportation like planes and helicopters. It is the best and indispensable method of transportation if there should arise an occurrence of a health related crisis at the clinic, mishap site, or home.

The North America air ambulance services market is projected to observe huge development during the figure time frame, attributable to the expanding frequency of hazardous illnesses that require crisis clinical reaction. According to the American Heart Association, stroke was the leading cause of death in the United States in January 2019, with approximately 2.7 million people in the country living with atrial fibrillation and approximately 800,000 people experiencing a stroke each year due to a blockage in the vein that supplies blood to the brain.

๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ

The high cost of air emergency vehicle administration is expected to stymie the growth of the North America air ambulance services market during the forecasted timeframe.

As expressed by NAIC (the National Association of Insurance Commissioners), the normal air emergency vehicle cost for a 52-mile trip is between US$ 12,000 to US$ 25,000 for each flight, which can reach as high as US$ 6 million relying upon the clinical gear and support.

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž

Major companies contributing to the North America air ambulance services market include ๐—”๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—น๐—ฑ๐˜„๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ, ๐—˜๐˜ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜, ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ ๐—›๐—ผ๐—น๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ (๐—”๐— ๐—š๐—›), ๐—ฆ๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—”๐—ถ๐—ฟ & ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฑ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜, ๐—จ๐—ฆ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ, ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ช๐—ฎ๐˜† ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ, ๐—”๐—ถ๐—ฟ๐—–๐—”๐—ฅ๐—˜ ๐—™๐—ผ๐˜ ๐—™๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—”๐—ถ๐—ฟ๐— ๐—ฒ๐—ฑ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น, ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—–, ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ, ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ., ๐—ช๐—ฒ๐—น๐—น๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€, ๐—๐—ฒ๐˜ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น, ๐—”๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—๐—ฒ๐˜ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น, ๐—œ๐—”๐—ฆ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น, ๐—ฆ๐˜‚๐—ป๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—–๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฐ ๐—”๐—ถ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น, ๐—ž๐—œ๐——๐—ญ ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ, ๐—”๐—ถ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€ ๐—”๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ, ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—–, ๐—จ๐—ก๐—– ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฅ๐—˜๐—ฉ๐—”, ๐—œ๐—ป๐—ฐ.

Detailed Segmentation:

โ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐€๐ข๐ซ ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐๐ฒ ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž:

o Hospital-based Service

o Community-based Service

โ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐€๐ข๐ซ ๐€๐ฆ๐›๐ฎ๐ฅ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐๐ฒ ๐€๐ข๐ซ๐œ๐ซ๐š๐Ÿ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

o Helicopter

o Aircraft/Airplane

o Rotary Winged Aircraft

o Fixed Winged Aircraft

