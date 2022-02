Wellness Tourism Association forma parceria com o World Wellness Weekend para dar as boas-vindas para sete embaixadores

Anne Dimon, WTA Co-founder & President/CEO Wellness Tourism Association World Wellness Weekend

7 especialistas em turismo de bem-estar são nomeados, no Brasil: Dianna Ruas; e 6 no mundo E. Finci, J. Tambakau, S. Ciolli, C. Galletto, G. Lorrai, S. Mavridis

Os Embaixadores do World Wellness Weekend ajudarão a apoiar a missão da WTA de trazer padrões, definições e clareza para a crescente indústria do turismo de bem-estar.” — Anne Dimon, WTA Co-founder & President/CEO

BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRAZIL, February 2, 2022 / EINPresswire.com / -- A Wellness Tourism Association (WTA), lançada sem fins lucrativos em janeiro de 2018 e agora entrando em seu quinto ano de operação, comemora o aniversário com a formação de uma parceria ativa com o World Wellness Weekend que tem cinco anos de atividades ( WWW), celebrada em mais de 130 países e fundada por Jean-Guy de GabriacA nova parceria fará com que embaixadores selecionados da WWW, de várias partes do mundo, se tornem embaixadores da WTA. « Estamos extremamente satisfeitos em fazer parceria com a WWW, uma entidade respeitada globalmente com objetivos alinhados com os nossos », diz Anne Dimon, cofundadora e presidente/CEO da WTA. « Os embaixadores da WWW demonstraram tanta paixão e entusiasmo pela causa WWW que sabemos que eles nos ajudarão a apoiar a missão da Wellness Tourism Association de trazer padrões, definições e clareza para este segmento crescente da indústria do turismo ».O fundador da WWW, Jean-Guy de Gabriac, diz: “Estou entusiasmado por entrar em uma parceria estratégica com a WTA para promover a Vitamina W (Wellness) e a Vitamina T (Turismo). Após dois anos extremamente desafiadores, a Viagem de Bem-Estar acessível e sustentável está agora na mente de todos, seja localmente com estadias revitalizantes ou internacionalmente com retiros imersivos. 2022 deve ser o ano para os profissionais de hotelaria, spa, bem-estar e turismo trabalharem ativamente juntos e criarem experiências e pacotes elevados para devolver os sorrisos aos rostos de milhões de entusiastas do bem-estar. »Aqui está a lista dos embaixadores da WTA, pela primeira vez:* DIANNA RUAS – Brasil, uma Profissional certificada de Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia e Medicina Macrobiótica, Dianna Ruas tem 40 anos de carreira. Consultora para o desenvolvimento de Spas e Centros de Bem-Estar, gerente de projetos e instrutora em Saúde Integrativa, seus créditos incluem atuar como consultora da Embaixada Canadense em Phnom Penh, para a criação do primeiro Centro de Saúde Integrativa no Conceito TCM para a China, e para The Datai Langkawi na Malásia. Ela também trabalhou para Canouan Development em São Vicente e Granadinas.* EDUARDO FINCI – Argentina, Como presidente da Asociacion Americana de Spa, com sede em Buenos Aires nos últimos 20 anos, Eduardo Finci é também o fundador e diretor da Wello Academy e da American School of Spa. Em 2020, foi nomeado Embaixador Emérito do World Wellness Weekend para a América Latina* JEANETTE TAMBAKAU – Malásia, Jeanette Tambakau é cofundadora do Jari Jari Spa na Malásia. Ela é membro do Conselho Nacional de Spas da Malásia, presidente do nível nacional da norma ISO para a indústria de spa e bem-estar e ex-presidente da Associação de Spas da Malásia (AMSPA). Recentemente, ela foi nomeada Professora Adjunta da Faculdade de Hospitalidade, Turismo e Bem-Estar da Universidade Malásia Kelantan.* SIMONE CIOLLI – Itália, Consultora de desenvolvimento de spas, gestora de projetos e formadora em gestão de estratégias de bem-estar, Simone Ciolli, sediada em Bolonha, fundadora da SC Spa Consulting trabalha há trinta anos nos setores de beleza, spa e bem-estar, desempenhando várias funções em empresas internacionais de cosméticos e spa. Conferencista, organiza seminários e cursos de formação para operadores de spa.* CINZIA GALLETTO – Itália, Jornalista da imprensa turística com mais de 20 anos de experiência na comunicação de spas e destinos de spas internacionais, Cinzia Galletto, é de Turim, é fundadora da Blu Communication. É autora de vários livros sobre o tema das viagens, organizadora de eventos, conferencista e consultora de comunicação especializada em destinos termais e spa. Ela é presidente do Prêmio Nacional de Histórias de Viagem literárias.* GIOVANNA LORRAI – Sardenha, Giovanna Lorrai trabalha na indústria de spa desde 2004, como gerente de spa e consultora de spa. Como fundadora da InEvoSpa na Sardenha, ela trabalha para aprimorar as ofertas de turismo existentes na Sardenha com atividades e experiências focadas no bem-estar, além de criar a presença da Sardenha no setor global de turismo de bem-estar.* STAVROS MAVRIDIS – Grécia, Baseado na Grécia e com formação em Fisioterapia e Ciências do Esporte, Stavros Mavridis trabalhou nas indústrias gregas de hospitalidade e bem-estar nos últimos 17 anos. Ele colaborou em um relatório de benchmarking para a indústria grega de spa e é membro do comitê de júri do Greek Hotel Awards.Para mais informações ou para entrar em contato com os novos embaixadores da WTA, visite o site da WTA: www.wellnesstourismassociation.org/members-directory Mais sobre a Wellness Tourism Association (WTA) Uma associação global com membros e parceiros de mais de 20 países, a Wellness Tourism Association é uma associação sem fins lucrativos registrada nos EUA e lançada em 2018 com a missão de apoiar e promover o crescimento da indústria do turismo de bem-estar através de redes, educação, pesquisa e comunicação. Os cofundadores são Accor Hotels, Canyon Ranch e Travel To Wellness com os membros fundadores Art of Living Retreat Center e o Escritório de Turismo do Governo de Monaco.Mais sobre World Wellness Weekend (WWW): Em alinhamento com o terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas “Boa saúde e bem-estar para todos” a WWW é apoiada por mais de 60 federações profissionais internacionais, seis Ministros da Saúde, Esportes e Turismo, # BeActive: Semana Europeia do Esporte, além de 30 prefeitos em países como Argentina, Brasil, Chipre, França, Irlanda, Itália e Canadá.Disponível em 16 idiomas, www.wellmap.org permite que o público localize em qualquer dispositivo mais de 2.300 locais participantes listados em 133 países. 