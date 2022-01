Un Experto en Sueño Infantil enseña a los padres sobre el Colecho en un Nuevo y Controversial Libro— Ahora en Español

La edición en español de Sueño infantil seguro se lanzará el 8 de febrero de 2022. El Dr. James J. McKenna, fundador del único laboratorio del sueño de madres y bebés en los Estados Unidos, es una autoridad mundial en prácticas de sueño infantil. Sueño infantil seguro explica los beneficios y riesgos de colecho y proporciona toda la información que necesita para crear un arreglo de sueño seguro para su familia.

¿Dormir con tu bebé es tan peligroso como dicen?

Este es el libro más importante que vas a comprar o regalar a nuevos padres.” — Dr. Jay Gordon, pediatra y autor del libro Listening to Your Baby

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, January 28, 2022 / EINPresswire.com / -- El galardonado libro sobre crianza, Safe Infant Sleep : Expert Answers to Your Cosleeping Questions, de James J. McKenna, Ph.D. (enero 2020), ahora está disponible en español. Escrito por el fundador del único laboratorio de sueño materno-infantil de Estados Unidos, Sueño infantil seguro : Respuestas de los expertos a tus preguntas sobre el colecho acerca las últimas investigaciones científicas sobre el sueño infantil a las oficinas y los hogares de los hispanoparlantes de EEUU y del mundo.El libro anterior del Dr. McKenna sobre el tema, Sleeping With Your Baby: A Parent’s Guide to Cosleeping (2007), fue traducido al español (Dormir con tu bebé: Una guía para padres sobre el colecho), francés, turco, ruso, holandés, italiano, esloveno y chino. Como precursor de los primeros trabajos de investigación del mundo sobre la fisiología y comportamiento de las madres y bebés que practican el colecho, el Dr. McKenna es una autoridad reconocida internacionalmente en materia de seguridad del sueño y del cuidado del bebé. Sus apariciones en medios incluyen NBC, CNN, ABC, The Today Show y NPR.Este nuevo libro actualiza a los lectores con los últimos avances en materia de seguridad del sueño e introduce el concepto de “breastsleeping” o “amamadormir”, el cual el autor describe como, “la forma de dormir y alimentarse del género humano que ha superado la prueba del tiempo”. El libro explora las diversas estrategias para dormir que son apropiadas en diferentes hogares y circunstancias. Es una referencia definitiva, basada en evidencia, para los profesionales de la salud pública y la medicina, expertos en crianza y para las familias que quieren información precisa sobre si, cuándo y cómo deberían practicar el colecho.Sueño infantil seguro desafía los consejos estrictos de las autoridades de Salud Pública y de la Academia Americana de Pediatría de no poner nunca a un bebé en una cama de adultos. Como dice el Dr. McKenna, “estos ‘expertos’ imparten a madres y padres ‘información’ potencialmente perjudicial que no solo representa la antítesis de las raíces del cuidado humano, sino que podría poner a muchos bebés en situaciones peligrosas o incluso fatales”.Utilizando datos producidos en el Laboratorio Conductual del Sueño Materno-Infantil de la Universidad de Notre Dame University (el cual fue fundado por el Dr. McKenna en 1997), trabajos de investigación del mundo entero y una examinación exhaustiva del sueño infantil en otros países y a lo largo de la historia humana, el Dr. McKenna relata cómo el colecho puede proteger a los bebés de muertes relacionadas con el sueño y proporcionar muchos beneficios para su desarrollo, si se practica de manera segura.El libro fue galardonado con los premios a la Información sobre la Salud y al Producto del Año e incluye secciones sobre la seguridad del colecho, descripciones de prácticas de sueño infantil alrededor del mundo, analiza la intersección entre la pobreza, la raza y el colecho, y detalla cómo encontrar el tipo de colecho adecuado para los diferentes estilos y necesidades familiares. El Dr. McKenna revela lo políticamente cargada que está la cuestión del colecho y al mismo tiempo desmiente los mitos que han atemorizado a los pediatras y a los padres para que eviten la primera cuna de la naturaleza."La forma más sana y natural de dormir para los bebés humanos es en estrecho contacto con sus madres, amamantándolos a demanda durante toda la noche", dice María Berrozpe, autora del libro para padres ¡Dulces Sueños! "Nuestra sociedad olvidó esta realidad en los últimos siglos, pero recientes investigaciones científicas sobre la lactancia materna y el desarrollo del bebé han motivado a muchos profesionales de la salud a cuestionar las recomendaciones tradicionales. En el nuevo libro del Dr. McKenna, podemos encontrar una explicación detallada de lo que es realmente el colecho, lo que implica para la salud de la madre y el bebé, y cómo practicarlo con seguridad."Los profesionales de la salud, los investigadores de la salud infantil, los funcionarios de salud pública y los expertos en desarrollo infantil coinciden en que las décadas de investigación del Dr. McKenna sobre la ciencia, la antropología y la historia evolutiva del sueño infantil han producido datos vitales y esenciales para todos los que estudian, trabajan o cuidan a los niños.“En lugar de asustar a los padres con recién nacidos para que no duerman con sus bebés, los profesionales de la salud deberían estar enseñando estrategias para practicar el colecho de forma segura.”, escribe el Dr. William Sears, un pediatra muy popular, invitado habitual a talk shows y autor de numerosos libros de crianza. "Este libro es una lectura imprescindible para todos los futuros y nuevos padres, y debe figurar en la biblioteca de lectura obligatoria de todos los asesores de atención al bebé".El Dr. Jay Gordon, pediatra y autor del libro Listening to Your Baby (Escuchando a tu bebé), dice, “Este es el libro más importante que vas a comprar o regalar a nuevos padres”. Platypus Media es una editorial independiente ubicada en Washington, D.C., comprometida con la promoción del amamantamiento y con el fomento de la interconexión entre padres, niños y profesionales de la crianza. Los productos de Platypus Media están disponibles para la compra directa. Nuestras distribuidoras para el circuito comercial son National Book Network (nbnbooks.com) en Norteamerica y NBNi ( https://distribution.nbni.co.uk/ ) en el exterior. Copias para críticos están disponibles a pedido. Contáctenos para obtener imágenes de la portada extractos, o para organizar una entrevista con el autor.Sueño infantil seguro:Respuestas de los expertos a tus preguntas sobre el colechoJames J. McKenna, Ph.D.Prólogos de William Sears, M.D. y Meredith Small, Ph.D.304 páginas | 5.5 x 8.5” (14 x 21,6 cm) I Febrero 2022Edición en español, tapa blanda ISBN: 978-1-930775-68-8 I $14.95Inglés ISBN: 978-1-930775-76-3 | $14.95eBook en español ISBN: 978-1-930775-53-4 | $13.99eBook en inglés ISBN: 978-1-930775-77-0 | $13.99Audiolibro en inglés disponible