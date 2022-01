STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE PASSAGE OF THE MARAWI COMPENSATION BILL ON 2ND READING

The Marawi Siege Victims Compensation Bill is long overdue. I am very happy that we are finally getting closer to its passage. Patuloy nating pagtutulungan ito upang maipasa ngayong 18th Congress, dahil matagal na itong hinihintay ng mga kapatid natin sa Marawi.

Bilang isa sa may akda ng bill, layunin nito na magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na nawalan ng mahal sa buhay, tirahan, at hanapbuhay noong Marawi siege. Masaya akong tinanggap ang pag-amyenda namin na magkaroon ng compensation ang mga tagapagmana ng mga namatay noong Marawi siege. Sinigurado din namin na magkakaroon ng civil society orgs na masasama sa board para representado ang mga residente mismo. Umaasa ako na sa lalong madaling panahon, maibibigay na natin sa Marawi at sa bayan natin ang paghilom na inaasam ng lahat.

I hope the Marawi Compensation Bill becomes a light at the end of the tunnel for Marawi residents very soon.