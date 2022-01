Seedtag consolideert zijn leiderschap in Europa en Latam met een verbazingwekkend +80% Y-O-Y groeipercentage in 2021

Seedtag

Het bedrijf verwacht in de eerste helft van 2022 de drempel van 100 miljoen dollar te bereiken op LTM-basis, en zal dit jaar verder uitbreiden naar de VS.

AMSTERDAM, NETHERLANDS, January 25, 2022 / EINPresswire.com / -- Seedtag , de leider in Contextual Advertising in Europa en Latam, heeft vandaag aangekondigd dat het in 2021 een enorme groei heeft doorgemaakt, nu meer en meer merken haar contextuele technologie wereldwijd gebruiken. De hoge verwachtingen voor het afgelopen jaar werden aanzienlijk overtroffen, wat resulteerde in een anorganische jaar-op-jaar groei van +80% over de afgelopen twaalf maanden. Voor 2022 is er een agressieve ogranische groei prognose van +50%. Met deze prognose wordt de $100M-grens in H1 van 2022 bereikt.Ondanks de uitdagingen die 2021 met zich meebracht, is het een gedenkwaardig jaar geweest voor Seedtag. Het bedrijf verzekerde zich van $40m in de Serie B financiering geleid door Oakley Capital in september, en kondigde de overname aan van de Duitse concurrent Recognified. Seedtag heeft ook belangrijke product releases gehad, waaronder Seedtag LAB. In dit programma wordt een data-gedreven contentstrategie gedefinieerd voor een merk, volledig geïntegreerd en afgestemd op de interesses van de consument op een cookie-vrije basis. De contextual advertising-expert heeft daarnaast zijn personeelsbestand met 50% verhoogd sinds Q1 van 2021, en opereert nu met meer dan 200 werknemers verspreid over 9 kantoren wereldwijd.In de wereld van digital advertising zien we een verschuiving in prioriteiten nu consumenten zich meer dan ooit bewust zijn van gegevensprivacy. Merken moeten de nodige maatregelen nemen om op de meest veilige manier reclame te maken. Door gebruik te maken van Seedtag's Contextual AI, LIZ©, kunnen merken een gevoel van vertrouwen genereren bij hun publiek, door relevante advertenties aan te bieden zonder hun privé-informatie te gebruiken.Seedtag gaat verder in haar missie om de wereldwijde contextuele advertentiepartner te zijn voor merken en bureaus. Daarom breidt het bedrijf nu uit naar de Amerikaanse markt en zal het blijven investeren in zijn contextuele AI-technologie, LIZ©, om de meest relevante en boeiende communicatie te bieden.Albert Nieto en Jorge Poyatos, Co-CEO's van Seedtag, verklaren: "We zijn erg enthousiast over de financiële resultaten die Seedtag in 2021 heeft behaald. Deze cijfers bewijzen de enorme kans die er is binnen de markt op wereldwijde schaal, evenals het groeiende vooruitzicht binnen de contextual advertising industrie. We zijn in staat geweest om onze financiële doelstellingen en het potentieel van onze service en ons team te overtreffen. Uiteindelijk helpen deze cijfers ons om de waarde van investeren in Seedtag en onze invloed in de markt als een leidende speler aan te tonen. Dit motiveert ons om te blijven werken aan het overtreffen van de verwachtingen, terwijl we groeien en uitbreiden naar nieuwe markten in 2022."Jeroen Wirz, Country Manager BeNeLux geeft aan: “de groei toont aan dat er vertrouwen is in contextual advertising en dat er dus ook in geïnvesteerd wordt. Door onderzoeken en contextuele data aan te bieden kunnen we nog beter aantonen wat het nut en effect van contextual advertising is. Dit zien we dan weer terug in de investeringen.”Over SeedtagSeedtag is de Contextual Advertising Company die zeer impactvolle en engaging oplossingen creëert voor relevante, premium en visuele content, wat targeting en rendement mogelijk maakt voor publishers en merken. De contextual A.I. van het bedrijf stelt merken in staat om op een cookie-vrije basis in contact te komen met consumenten binnen hun universum van interesse.Seedtag werd in 2014 in Madrid opgericht door twee ex-Googlers die het maximale uit redactionele beelden wilden halen en is tot op de dag van vandaag een wereldwijd bedrijf dat meer dan 250 werknemers telt en een belangrijke internationale aanwezigheid heeft met kantoren in Spanje, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Duitsland, Mexico, Brazilië en Colombia.