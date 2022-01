ACCEPTANCE MESSAGE OF SENATOR FRANCIS "KIKO" PANGILINAN DURING THE THANKSGIVING TRIBUTE FOR THE AUTHORS OF REPUBLIC ACT NO. 11635, OR AN ACT AMENDING SECTION 27(B) OF THE NATIONAL INTERNAL REVENUE CODE OF 1997

Maraming salamat sa COCOPEA [Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines] sa paanyaya sa atin at batiin ko na rin ang ating mga kasamahan sa Kongreso na narito ngayon sa thanksgiving tribute na ito.

Noong ipinasa ang CREATE Law, layunin ng Kongreso na mapagaan ang pasanin ng mga kumpanya at institusyon na lubhang naapektuhan ng pandemya. Kaya't nagulat ang buong Kongreso noong nagkaroon ng hindi tamang interpretasyon ang batas. Lalo pang naging pabigat para sa mga pribadong paaralan. Kaya't minabuti nating ipasa ang napakahalagang batas na ito.

Nitong nagdaang dalawang taon, nakausap ko ang ilan sa mga manggagawa at mayari ng mga pribadong paaralan. Naging textmate ko si Dr. Anthony Tamayo ng COCOPEA na nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa concerns ng private educators.

Dahil lugmok sa kahirapan ang marami nating mga kababayan at lubhang naapektuhan ang sektor ng edukasyon, marami ang nagsara na mga paaralan.

Tungkulin ng gobyerno na protektahan at itaguyod ang edukasyon ng mga mamamayan sa lahat ng antas. Nakasaad ito sa ating Saligang Batas.

Ang private sector, ang private educational institutions ay partner ng gobyerno para maisulong ang quality education sa ating bansa. Kinakailangan magtulungan.

Kaya't ngayong hapon, kayo ang dapat naming pasalamatan dahil ginawa ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili at makapagpatuloy ng edukasyon ang milyun-milyon nating mga kabataan sa gitna ng napakalaki at napakatagal na hamon ng COVID-19.

Naging kasangga kayo ng pamahalaan upang magampanan natin ang tungkulin natin sa ating mga anak.

Kung meron akong natutunan dito sa dalawang taong karanasan natin sa COVID, ay kinakailangan natin ang isa't isa. Sa pamamagitan ng ating pakikipagtulungan, pakikipagkapwa, pakikipagdamayan, malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Sa patuloy na tulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor gaya ninyo, malalampasan din natin, hindi lamang ang krisis sa kalusugan at ekonomiya, at pati na rin ang krisis sa ating sistema ng edukasyon.

Muli, maraming salamat sa COCOPEA at sa PACU at sa iba pang mga institusyon ng edukasyon sa ating bansa sa parangal na ito. Ito'y para sa ating lahat. Dahil sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, magtatagumpay din tayo.

Maraming salamat at magandang araw sa kanilang lahat.