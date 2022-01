AVerest Capital investiert in die 706 Seating Group, Europas größtem Private-Label-Anbieter von hochwertigen Stühlen

ZWAAG, NOORD-HOLLAND, THE NETHERLANDS, January 20, 2022 / EINPresswire.com / -- AVerest Capital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der 706 Seating Group . Die 706 Seating Group hat sich in den vergangenen fünfzehn Jahren zu einem internationalen Experten für Design, Entwicklung und Vertrieb von nachhaltigen und hochwertigen Büro-, Arbeits- und Esszimmerstühlen für den Wohn- und Arbeitsbereich sowie für Hotellerie und Gastronomie etabliert. Darüber hinaus handelt das Unternehmen seit Kurzem mit revitalisierten Stühlen. Mit dem Eintritt von AVerest Capital als Investor wird die 706 Seating Group die Entwicklung ihrer Vertriebskanäle erheblich beschleunigen und neue Märkte erschließen können. Diese Transaktion wurde durch die Vermittlung von Marktlink Mergers & Acquisitions ermöglicht.706 Seating Group – bereit für den nächsten SchrittDie 706 Seating Group wurde 2006 von Bob und Esther Herber gegründet. 48 Mitarbeiter:innen formten mit den Agent:innen ein Team, das das Unternehmen zu einem auf internationaler Ebene agierenden Experten mit umfangreichem Portfolio und starkem Händlernetz ausbauen konnten. Dabei hat die 706 Seating Group den Großteil der Produktionskette immer unter eigener Kontrolle gehabt: vom Design und Vertrieb über die Montage und Logistik bis hin zum Service und After Sales. Vor zwei Jahren zog das Unternehmen nach Zwaag, in ein modernes Bürogebäude samt Depot, wo es unter anderem mit der Restauration von Bürostühlen begann.Die 706 Seating Group konnte aufgrund von kontinuierlichen Investitionen und der Eigenregie über die Produktionskette ihr Kundenportfolio erheblich erweitern und ist damit optimal für den nächsten Schritt vorbereitet. Gemeinsam mit AVerest Capital wird sich das Unternehmen in den kommenden Jahren auf den Ausbau des bestehenden Händlernetzes, die Stärkung der Online-Positionierung dieses Händlernetzes sowie auf die weitere Erschließung neuer Märkte konzentrieren. Diese Erweiterung wird sowohl autonom als auch durch eine Buy&Build-Strategie realisiert.Wissen austauschen, sich gegenseitig stärken und gemeinsam wachsenBob Herber ist gemeinsam mit Ester Herber Mitbegründer der 706 Seating Group: „Nach der Gründung vor fünfzehn Jahren begann ich gemeinsam mit meiner Frau Esther mit dem Aufbau des Unternehmens, wobei wir kontinuierlich an Investitionen und Innovationen arbeiteten. Für die 706 Seating Group stehen ein ausgezeichneter Service für die Händler und die Lieferung hochwertiger Produkte an erster Stelle. Ein wichtiger Schritt in der Professionalisierung wurde vor fünf Jahren mit der Bestellung von Erik Kramers als Direktor realisiert und damit in das Unternehmen für den folgenden Schritt investiert.“Esther Herber ergänzt: „Durch ausgezeichnete Personalpolitik und frühzeitiges Reagieren auf neue Entwicklungen wie Nachhaltigkeit konnten wir uns mit Erfolg auf dem Markt halten. Wir freuen uns darauf, den weiteren Ausbau und die Entwicklung unseres Unternehmens mit Hilfe von AVerest aktiv voranzutreiben.“Albert Koops, geschäftsführender Partner der AVerest Capital, erklärt dazu: „Die 706 Seating Group ist ein wundervolles Unternehmen, das sich durch Eigenregie in der Produktionskette und Innovation auszeichnet. Dadurch eröffnen sich viele Chancen, die sowohl im In- als auch im Ausland ergriffen werden. Die 706 Seating Group verdankt ihre einzigartige Positionierung dieser Eigenregie über die Produktionskette sowie der hohen Qualität der Produkte. Wir sehen viele Wachstumsmöglichkeiten, vor allem was die Erschließung neuer Märkte, das Sourcing und Marketing anbelangt.“Vincent Pieterson, ebenso geschäftsführender Partner der AVerest Capital: „Wir freuen uns auf dieses Abenteuer und im Besonderen darauf, unser Wissen mit Bob und Esther Herber, Erik Kramers und dem Team der 706 Seating Group zu teilen. Unsere Aufgabe bei AVerest ist es, der 706 Seating Group bei der Weiterentwicklung und Nutzung der Wachstumschancen optimal zu unterstützen.“Petra Borkent, Managerin bei Marktlink Mergers & Acquisitions, begleitete Bob und Esther Herber bei der Suche nach einem engagierten Partner für die zukünftigen Expansionspläne der 706 Seating Group.