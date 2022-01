PRIB: Transcript of Senate resident Vicente C. Sotto III's interview on DZMM's On the Spot: The Vice-Presidential Candidate's Interview

PHILIPPINES, January 20 - Press Release January 20, 2022 Transcript of Senate resident Vicente C. Sotto III's interview on DZMM's On the Spot: The Vice-Presidential Candidate's Interview Q: Tito Sen, ikaw ang aming ikalawang vice presidential candidate on the spot, magandang umaga. SP Sotto: Magandang umaga, Tony. Magandang umaga Danny. Magandang umaga po sa inyong lahat. (Unclear) tagapakinig at doon sa sinasabi ninyong kilalanin, sinabi n ani Sandro lahat. Q: Ah hindi pa naman, hindi pa naman Tito Sen, marami pang dapat. At saka gusto ko sanang tanungin okay ba sa'yo yung aking intro sa'yo? Mula Batanes hanggang Jolo, isang libo't isang paksa ang ating pong tatanungin sa inyo? Okay po ba yon Tito Sen? SP Sotto: Ang ganda. Pagka-medyo gusto mong mag-retire, baka gusto mong (unclear) pwedeng gawing jingle yan. Q: Hindi niyo po natatanong Tito Sen, ako po ay early retirement, semi-retired na ako Tito Sen, pag nagkataon tatanggapin ko yang alok ninyo, kaming dalawa ni Pareng Danny ang susunod na magiging Escalera brothers. SP Sotto: Ayaw mo na sa (unclear) Danny? Q: Ah hindi na Sir, medyo okay naman dito, at nandito kasama din ang family siyempre. SP Sotto: Siyempre, siyempre. Salamat sa pagkakataon na ito na makausap kayo. Q: Well Tito Sen, simulan na po natin po. Ang ating pong panayam sa inyo ito po sa ating ikaw on the spot the vice-presidential candidate interview. Una-unang po siguro ang gustong malaman ng ating kapamilya viewers, eh ano nga po ba ang nag-udyok sa ino na maging running mate mismo ni senador Ping Lacson? SP Sotto: I have 24 years of legislation, dalawampu't apat na taon ako sa Senado, si Senator Lacson. Ngayon ang feeling o, at ganoon din ang feeling ni Senator Lacson, parang there is so much to be desired in the implementation, in the execution. So ang naisip namin, bakit hindi natin ioffer sa ating mga kababayan natin na tayo ang mag implement ng mga batas na ginawa natin? Na baka mas magiging maganda ang pagpapatupad nito. Ganon yung una naming thinking. Kaya imbis na mag-retire na lang, edi subukan natin, ibigay natin, ioffer natin sa mga kababayan natin pag nagustuhan nila hawakan natin ang renda ng gobyerno. Eh magagampanan natin yon given our track records, malakas ang loob naming magagampanan naming yon. Kaya (unclear) Q: Parang ano po ba Tito Sen, pahabol ko lang bago tayo tumuloy sa ikalawang tanong. Sa tagal nga pinagsamahan nino sa Senado, parang ang lumalabas ba nababasa niyo na ang isa't isang isipan, ika nga, you can complete each other's sentences? SP Sotto: Parang ganoon, yes. Pagka meron kaming ilan din naman sa mga kasama namin, sina Senator Honasan, yung aming mga ibang, yan si Senator Poe, nagkakatinginan lang kami, nagkakaintindihan kami. Pagka merong issue na tinatanong, pag nagkatinginan kami, ang thinking naming agad pare-pareho ang pagharap doon sa usapin na yun o sa ideya na yun. May mga ganoon talaga, (unclear) Senator Lacson definitely, bihirang bihira kaming nagkahiwalay ng opinyon sa mga pinaguusapan, lalo nap ag kontrobersyal na mga bagay. Q: Well Tito Sen, bago po tayo pumunta sa bagong tanong, ay maaaring pakinggan at panoorin niyo muna ito. Q: Yun nga po kasi sa inyong talumpati, nabanggit niyo po na hindi naman po kayo oposisyon, hindi kayo administrasyon, kayo ang magiging alternatibo, ano nga po ba ang maiaalok ninyo sa tao? SP Sotto: (unclear) Senado... The Senate has never been more independent than in my term. Lagi kaming (unclear) maganda sa mga kababayan natin who is support the administration and the President. And if we have to criticize, we do criticize. If you will recall marami akong pinamunuang imbestigasyon sa gobyerno, nangunguna na diyan yung sa Philhealth, yung sa Department of Agriculture kung kalian lang, yung Bureau of Corrections kung natatandaan ninyo yung implementation ng good conduct time allowance at saka pati na rin yung sa Comelec, nung meron tayong pinagbibintangan na tampering ng 2016 Presidential and Senatorial elections involving Smartmatic. Makikita mo naman siguro ang independence namin, so ganoon pa din dapat ang inooffer natin sa mga kababayan natin. And then, yung sinasabi natin na paano ka magmomove on (unclear) paano mo balikan yung nakaraan. Hayaan mo na yan. There are proper course to handle that, kung may pagkakamali doon, kung may mga kaso, nandoon yung mga korte, hindi dapat yung mga uupo sa executive department ang dapat asikasuhin kung paano umasenso uli ang bayan natin. Ganoon ang mentality naming. Kaya kami hindi kami pro-administration, hindi kami pro-opposition, pro-Filipino kami. Q: Pero yun nga po sana naipaparinig nating bahagi ng inyong talumpati nung kayo po ay nag-deklara ng inyong kandidatura sa pagka-bise presidente, may nabanggit po kayo na kailangan na magsanib pwersa maitama yung mga mali. Maari po ba ninyong sabihin lamang ano po yung mga pagkakamaling iyon na kailangan po ninyong itama sa inyo po ni Senator Ping? SP Sotto: Yung sinabi nating malawak na pagkakabanggit ng sanib pwersa it can only boil down into one word: magkaisa. 1986 pa lang yun ang mentality ko. It doesn't mean na magkaisa tayo laban kay ganito, laban kay ganyan. Magkaisa tayong mga Pilipino, ganoon yung iniisip naming. Doon siguro, doon sa iniisip natin na itutuwid, (unclear). For example, I don't know if you'd ask this later but allow me to explain. Example is (unclear) of 2002. Republic Act 4165 creating the Philippine Drug Enforcement Agency of which I am the principal author. Doon maliwanag kung papaanong haharapin ang problema ng illegal drug at drug abuse. Dalawang magkaibang animal yan. Hindi pareho yan. Ang illegal drugs can be addressed by supply reduction strategy. Pero yung drug abuse hindi kaya ng supply reduction strategy don, kailangan don, demand reduction strategy. Rehabilitation. Wala eh. Sa kasalukuyan, mahigpit at mabigat ang enforcement at prosecution. Sa enforcement mabigat yung ginawa ng administrasyon na to, pero walang intervention at rehabilitation n amalakas. Maliwanag. As a matter of fact, nasabi ko mismo kay Presidente yan nabanggit ko... Kung natatandaan niyo yung biro niya sa akin na holy holy noong araw, kasi sabi ko sa kanya, wholistic approach eh. Ngayon, wholistic approach ang kailangan dito, ikaw talaga sinasabi sa aking ganon. That's what he meant. Yung ang hindi naiintindihan ng tao na ibig niyang sabihin. Ako naintindihan ko kasi yun ang usapan namin. Q: Tito Sen, medyo lumundag ka at napa-aga yung sagot mo doon sa mga susunod naming tanong. SP Sotto: Hindi kasi ang tanong mo kasi ano ang gusto naming iwasto. Yun ang pinakamabigat na example na kailangan iwasto. Perhaps later, I can elaborate on why. Q: Sa susunod po nating tanong, sa kampanya niyo po ni Sen. Ping ay mayroon po kayong pinagmamalaking kalidad - KKK - Katapangan, Kakayahan, Katapatan. Pero meron ding iba Tito Sen ah na KKK, na inuugnay sa inyo - Kilalang Kaibigan Kaalyado kayo ni Pangulong Duterte. Eh paano ito nakakaapekto o maaring hadlang sa inyong tungkulin bilang senador o Senate President na magsilbing check and balance sa executive? SP Sotto: Si Presidente at ako, totoo yon, 1988 pa. Siguro sa mga pulitiko, kami ang pinakamatandang magkaibigan eh. Vice Mayor ako ng Quezon City, Mayor siya ng Davao. Noong itinayo ko yung Vice Mayors' League at tinatatag ko yung Drug Abuse Council, pareho kami ng advocacy. Yung kanyang Vice Mayor si Jun Zuño ay naging parang executive officer ko sa Mindanao noong araw. Kaya kami nagkakilala, naging kaibigan, pareho ng adbokasya. From that time on, up to the present, magkaibigan naman kami. Every now and then nagkakapalitan ng opinyon, hindi rin naman all the time pareho kami ng opinyon. It doesn't necessarily mean na porke't kaalyado ka on certain issue, eh kaalyado ka sa issues na hindi (unclear). Kaya ang sabi ko kanina, if we have to be critical, we are, we do criticize. At ilang taon (unclear) nagpasa ng resolution sa senado na bumabangga sa ehekutibo. Kung ano lang sa tingin naming ang tama doon kami. Kaya yung pinaninindigan namin yung sinasabi naming katapatan. Tapat kami sa aming trabaho. Q: Kaugnay na rin yon, medyo na-describe niyo na rin yung relationship ninyo with President Duterte pero paano niyo malalarawan yung relasyon mismo ng Senado, as an institution, at yung palasyo sa inyong panunungkulan bilang Senate President? SP: Kung tintingan ninyo ngayon yung journal ng Senado, hindi lang sa mga nilalabas naming resolusyon at mga batas, makikita niyo din doon sa deliberasyon, deliberations in plenary. Maririnig niyo doon na ang aming mga palitan doon, does not usually conform with what the executive wants. Kaya nga sabi ko kanina, ang dami naming ginawang imbestigasyon na iniimbistigahan namin ang executive department at hindi nila pwedeng sabihin, may mga nababasa ako, puro na lang kayo imbestigasyon, may plenary committee report kaming pina-approve namin sa Senado. Kapag ang committee report sa Senado ay committee report lamang at hindi mo dinala sa plenary at hindi inapprove sa plenary, it becomes a committee report lamang. Minsan pwedeng sabihin draft committee report. Pero pag pinasa sa plenary, it is a Senate report and the Ombudsman base mostly their perspective on that which (unclear) in the PhilHealth investigation, doon sa Department of Agriculture pati doon sa Bureau of Customs na investigation namin. Q: Ito nga po Tito Sen, nabanggit niyo na may mga naipasa kayong resolutions kung saan nakakabanggaan nga po kayo sa administrasyon. Follow up question lang po, saan pong malaking isyu nagbanggaan ang Senado at Palasyo sa ilalim ng inyong pamumuno SP Sotto: PhilHealth. Q: Hindi Pharmally ah? SP Sotto: Ah hindi. Hindi pa tapos yung Pharmally eh. Ang namumuno diyan si Senator Gordon eh. It could be also an issue (unclear) for the administration. But as far I am concerned, on a personal level dahil ako yung chairman ng Committee of the Whole, ako ang nag-handle nung PhilHealth, yun sa akin, Philhealth could be the number 1. Kahit papano, bumubuti na yung sitwasyon dahil doon sa (unclear) at maraming kinasuhan at hanggang ngayon may kaso na. At nabawasan na yung nagbibigay ng pondo PhilHealth na wala namang pangangailangan yung ospital kundi kaibigan yung isang opisyal doon sa PhilHealth. Yung mga ganoon. Q: Nakilala nga po kayo noon sa larangan ng entertainment bilang isa sa mga Escalera brothers na sa wakas nung after 20 years, naka-graduate din kayo sa Wanbol University. Ito pong pag ganap ninyo bilang isang Escalera brother, paano po ba nakaapekto sa inyong imahe bilang isang pulitiko? SP Sotto: Lahat ng mga nabuhay siguro ng 1978 to 1988, ay alam nila siguro they were entertained. Yang mga Escalera brothers kung tutuusin, mga wise guy. Ang sinasabi ko nga dito yung kalsada eh, magaling sa pulso ng kalsada eh. Street smart. Ang isang nakakatuwa dito, pag sinasabi sa akin noong bago palang ako sa senado, ang biruan naming kasi doon, o si ganito graduate ng ganito si ganyan graduate sa ganito, sinasabi ko noong araw, kayo graduate kayo ng kung anu-anong university ang laki ng ginastos niyo, ako graduate ako ng Wanbol University, binabayaran ako para pumasok araw araw. Ako ang binabayaran para pumasok, bakit hindi ko patatagalin? Kung kaya nga ng 20 years yon eh. Yan ang biro namin, tuwang tuwa naman sila sapagkat alam na nila (unclear) Q: Ito medyo nasagot niyo na din po pero babalikan na lang natin itong tanong na ito, paano niyo nga po ba maihahambing yun pong war on drugs ni Pangulong Duterte sa war or drugs ng mga nakaraang administrasyon lalo na nung panahon na kayo pa po ang nakaupo bilang chairman ng Dangerous Drugs Board? SP Sotto: Sayang lang na halos dalawang taon lang yung pagkakaupo ko sa Dangerous Drugs Board. Pero kahit yung one year class ko don, almost 2 years ko don, naituwid ko yung dapat magiging takbo doon. Sapagkat medyo ang daming di sinusunod doon sa gusto naming batas ng Dangerous Drugs Act of 2002. Pag inihahambing natin yung Duterte administration doon sa ibang administration pagdating ng illegal drugs tulad ng tinatanong mo, sa enforcement malakas yung kay President Duterte, yung mga nakaraan halos ganoon din. As a matter of fact, malambot eh. Kasi nga hindi holistic eh. Noon ko pa sinasabi yan even during the time of President Noynoy, magkausap pa kami ni Secretary Mar Roxas. Sinasabi ko sa kanya eh. They did not have a chance perhaps, malapit lapit na yung eleksiyon noon nung nagkausap kami. This is how to handle the problem; I did not practice out of thin air. When I was elected in 1988 matindi ang research na ginawa ko dito, I was even a member of the International Narcotic Enforcement Officers Association, they give me a medal of honor, hall of famer for 3 years because of the approach na ginamit ko nga, which is enforcement, prosecution, prevention and rehabilitation. Kumpleto ang (unclear). Yung enforcement mabigat yung Duterte Administration on enforcement. Ang problema, kahit ubusin mo lahat ng pusher sa Pilipinas kahit patayin mo lahat ng pusher sa Pilipinas, ubusin mo lahat ng droga sa Pilipinas, kapag meron kang drug dependent, they will find a substance to abuse. Merong (unclear), cough syrup, may (unclear). Kaya always, ang sinasabi ko ang bottom line ng programa ko, which will improve (unclear) in Quezon City when I was Vice Mayor for 4 years dahil ginawa nilang model yun, bottom line is the day they will stop to buy is the day they stop selling. Kung walang bibili, walang magbebenta. Ngayon as far as prosecution is concerned, mas matino ng konti yung mga takbo ng kaso ngayon kesa doon sa mga kaso noong mga nakaraang administrasyon pero ganoon pa rin, there is much to be desired. Ang daming mga dismissal, mga 60, 70 percent dismissal ng kaso eh. Yung kaso nga ni Kerwin Espinosa na-dismiss pa. Iba eh. Q: Muntik pang tumakas eh. SP Sotto: Oo. Remember kami ni Senator Boy Herrera ang nagtatag Citizen's Drug Watch. If given the chance to be the second highest post in the land, ang concentration ko nandodoon. At magiging mabigat ang effect non sa peace and order, and (unclear) effect sa economy, and I will remove the headache from the president on that particular concern. Q: Ito mabilis lang po sana ang inyong maging tugon sa ating follow-up. Kung yun nga po ang inyong magiging primary concern, kung sakaling palarin kayo bilang bise presidente, yun po bang Narco list noon pa, ipinangangalandakan ng administrasyong Duterte gagamitin niyo pa rin po ba yung Narco list na yon at follow-up question din, hahabulin niyo po ba at aalamin sino po ba yung sinasabi niyang gumagamit ng cocaine sa mga pulitiko ngayon? SP Sotto: As long as you're violating the law, it has to our attention, enforcement arms should go after you. Ganon yun. Kahit sino ka pa man. Basta, lalo na kung ikaw at nagbibigay ng masamang ehemplo sa ating mga kabataan dapat we will go after you. Ganon lang ang mentality ko, kung sino ka man. Basta lumalabag ka. Kung minsan naman, medyo yung tinatawag na narco list, ako hindi ako masyadong follow don dahil pwedeng ang daming nasama sa Narcos list na nakainisan lang. Hindi naman puwede yon. Nangyari na rin yan sa akin noong araw, if you will remember, nag-privilege speech kami ni Boy Herrera, kasi pati si (unclear). Pati yun eh. Q: Kasi mga socialite. Mga socialite napupuntirya diba. SP Sotto: Yun pala yung naglista medyo inis lang. Q: Nacocorny-han sa jokes ni Johnny Litton, ay hindi pala. SP Sotto: Ang experience ko diyan medyo masyado nang malawak. Q: Tito Sen, ito po usad na po tayo, ano po ang inyong masasabi sa ginagawang imbestigasyon ng International Criminal Court, yung ICC, sa war on drugs ng administrasyong Duterte? SP Sotto: Mabuti ngang mag-imbistiga sila eh, Makita nila kung tama yung mga numbers na binibigay sa kanila. Sapagkat yung number of drug operations from 2016 to about 2019, yung number of drug operations at drug arrests makikita mo corresponds to declutter approach eh. Ang mga drug operations doon ay I think nasa mga hundred thousand plus, ang mga arrest mga hundred seventy-eight ang arrested eh. Compare nila kung ano yung tunay na (unclear) kaysa sinasabi nila na ang mga tokhang, mas maganda siguro ituloy nila ang imbestigasyon nang makita nila na yung mga nakakarating na figure sa kanila eh bloated at hindi accurate. Q: Gusto nila magtuloy ng imbestigasyon Tito Sen, pero yun ang pumipigil sa kanila yung mismong iimbistigahan nila, di po ba? SP Sotto: Well, they can... Kung ako naman sila, ewan ko kung bakit kailangan magpaalam sila, ang (unclear) naman nila na maimbistiga nang hindi sila nagpapaalam eh. Q; Puwede po ba yon? SP Sotto: Puwede. Ang daling humingi ng figures. Q: Pero gusto nilang pumunta dito. SP Sotto: Ewan ko kung pagpunta rito... Puwede naman silang pumunta nang hindi yun ang dahilan nila. As of October 2021, (unclear) ng Philippine Drug Enforcement Agency, 218,000 drug operations, ang arrested 315,635 at ang namatay dito sa mga operations na to ay 6,250. Ang (unclear) ng ICC 30,000 ata or 20,000. Kaya tingnan nila. Mas mabuting tingnan nila, makita nila kung commensurate yung mga figures na sinasabi sa kanila. Puwede ka namang pumunta rito kunyari turista. Bakit pa kasi magpapaalam kayo? Q: Gusto niyo undercover sila? Ganoon? SP Sotto: Gusto nila mag-imbistiga. What I mean is, hindi ko sila tinuturuan. What I mean is, kung mag-iimbistiga ako, gagawa ako ng paraan para mag-imbistiga, hindi puro ka pa-press release, pasikat sa media, pagkatapos papaalam pa kunyari. Alam mo di ka papayagan. Q: Okay, sige. Anyway, sakaling manalo kayo Tito Sen na pangalawang pangulo, ito naman isa sa mabigat nating problema, paano kayo tutulong sa paglutas dito sa COVID-19 pandemic? SP Sotto: Kailangan ang gobyerno palakasin ang prevention and treatment. Okay nandiyan na yung mga vaccines, ang problema sa vaccines, every 6 months kailangan magpa-vaccine ka ulit kaya medyo kinakabahan din ako duon sa, duon sa basta sinasabi natin na no Vax, no ride policy nila. Mabuti naman binago na nila kasi iyon yung sinasabi natin eh. (unclear) una sa lahat, ako vaccinated, walang problema, may booster na. Senior ako, super senior ako eh kaya (unclear) duon sa mga unang batch na pwede ng booster ano. Ngayon, siguro mas dadagdan ng gobyerno yung atensyon sa prevention and treatment. Marami ng mga ano ngayon mga gamut na makakapagpa-prevent ng ikaw ay madaling mahawa or pag ikaw na naman ang merong nahawa, yung concentration on treatment. Yung vaccine kasi nahuli tayo ng kaunti pero ayan nandi-diyan naman kumpleto na. Sabi nung iba hindi naman nadidistribute ng tama kaya sila'y hindi navavaccinate or nai-inoculate. I would... alright, nandiyan yung vaccine, kailangan siguro iyan, baka paulit-ulit iyan every six months which is, I don't know baka yan, kung matutuwa ang mga kababayan natin niyan pero government must be strong in prevention and treatment, duon mag concentrate lalo ang Department of Health. Q: So nakukulangan kayo ngayon sa DOH? Let's say... alam ko, ano na, NCR eh halos more than 100% na tayo na ang vaccination rate eh hindi ba. SP Sotto: Oo nga, oo nga. Ang sinasabi ko ang vaccination okay ano as far as vaccination is concerned pero ang sinasabi ko papaano pa after six months? Iva-vaccine mo ulit yung 100%, yung 100... Q: Booster na naman. Additional booster... SP Sotto: (Unclear) 70 million lang iyon, ang tunay na (unclear) population natin ang sinasabi nilang 100%, yung 70 million na (unclear) population, hindi naman yung 110 million na sinasabi nila eh at tsaka may second dose iyang mga iyan, may magbu-booster pa. Papaano after six months nung bawat vinaccine na iyan. Iba ibang panahon iyan, hindi ba. Kailangan matindi ka pa din sa prevention program at sa treatment. Kaya palakasin mo yung treatment, kailangan yung mga ospital ay talagang mga... at hindi lang mga ospital kung hindi dapat may mga treatment centers even sa barangay lang, yung mga health facilities, health- health clinics mga ganoon. Ako suggestion ko roon sa susunod na administrasyon. Q: Pero as we speak now, parang mukhang malaki ang improvement ha Tito Sen ha ng mga datos ngayon. Somehow, sabi nga ng octa research eh medyo bumababa na medyo na-peak, yung peak daw eh medyo naabot natin duon sa omicron. So hopefully mag-iimprove na iyong ating, let's say, Covid cases hindi ba. SP Sotto: Yes. Understandable kasi before, before the Christmas season if you will recall, ang baba na eh, nationwide 300 na lang, 200 hindi ba. (Unclear). Q: Tama, tama. SP Sotto: ...Okay na eh. Ang kaso, itong omicron, napakadaling makahawa although mahina (unclear) pero madaling makahawa, eh padating ang Pasko, alam mo naman nangyari nung Pasko para tayong nakawala sa kural na lahat, hindi ba. Q: Lahat ay gusto mag reunion. SP Sotto: Eh lahat eh. Biglang nag ano ito, biglang nag zoom eh, paakyat eh. Samantalang mahina na nga sana pero then at least ano lumalabas na mahinang klase yung omicron. Mabilis makahawa pero madali ding gumaling, mga 3, 4 days lang okay na. So, tama yung sinasabi mo na ngayon medyo pababa na ulit. Sana magtuloy tuloy na, kung magtuloy tuloy na, sana after elections or even before elections ay hindi na tataas. Q: Tito Sen, punta naman tayo sa isa pang medyo mainit din na isyu no, dito sa mga kaanak ninyo no, sino ang mga masasabi natin nasa pulitika rin ngayon? Aside siguro kay Vice Mayor Vico Sotto- ay kay Mayor Vico Sotto. SP Sotto: Ah si Vico and si ano, si Gian, Vice Mayor ng Quezon City, yung anak ko. Q: Ah, oo, oo. SP Sotto: At saka, wala pa. Wala ng iba muna yung kasi yung aking konsehala, si Lala, Councilor of Quezon City, 18 years ng konsehal iyon eh pero tapos na yung term niya eh. Q: Pero kayo ho ba susuportahan niyo yung anti-political dynasty bill, just in case? SP Sotto: Depende kung papaano yung anti-political dynasty bill. Anong klase ang sinasabi. Like for example, kung ang pinag-uusapan natin dyan ay yung, let's say sa isang probinsya, yung governor, yung vice governor, yung mayor, or kung ano pa man, yun ang classification nila ng political dynasty, maaaring lumusot sa iba sa amin iyon pero as far as, I don't know if lulusot sa congress iyan, sa congress mismo eh hindi ba maraming, maraming ganoon eh. Eh mahirap mang aminin pero yung lolo ko at tsaka dalawang lolo ko, iyon ang original na political dynasty eh. Sabay nag senador iyon eh. Sabay... 1917 at saka nung 1935 constitution yung dalawa, magkasama na yun duon sa- siguro baka at the moment, kung tatanungin ako talaga ano yung nasa kalooban ko, palagay ko neutral muna ako. Neutral muna ako. Bagamat I cannot be charged with that ano. Una sa lahat si Vico, Pasig eh. Si Gian, Quezon City. Ako, Senado eh. Hindi naman kami influence on our areas eh. Q: Sige po. Anyway, ito ho medyo interrelated din dahil alam niyo ho tuwing election, marami sa mga artista ha ang sumasabak sa halalan at lalo nitong, itong darating na 2022 marami rin sa kanila ang tatakbo. Well, for example, sila Aiko Melendez, sila Bobby Andrews, si Arjo Atayde, so kayo ho ano ba ang pananaw niyo sa mga tumatakbong mga artista para sa susunod na halalan? SP Sotto: Tignan niyo ang records ng COMELEC mula nung 1992 hanggang ngayon. Natingnan ko na nung araw iyan eh. Sa mga celebrities na tumatakbo, hindi lang artista kasama yung mga basketball player, kasama yung mga iba't-ibang mga larangan na matatawag na celebrities ano, (unclear) like broadcasters mga ganyan, malaki ang percentage ng hindi nananalo. Merong (unclear). Q: (Unclear) ha. SP Sotto: Oo, tignan ninyo sa COMELEC iyan. Siguro kung, let's say, sa sampu baka mga pito will not make it. Ito rin ang mga disadvantage kung minsan sa pulitika ng showbiz. Disadvantage, advantage... advantage, kilala ka. Pangalawa, disadvantage, baka kilala ka sa ano. Q: Sa hindi ka-? SP Sotto: (Unclear) maraming asawa, hindi ba. Baka kilala kang ikaw ay hindi maganda ugali, baka kilala kang kaaway mo si ganyan, si ganito, (unclear), di ba. Q: So ibig sabihin... SP Sotto: It's not in an advantage. It's not really completely an advantage. Q: Oo, hindi advantage. SP Sotto: (Unclear) depending on the record of the personality. Q: So ibig sabihin Tito Sen, ito ay indicator ba na parang may sense of maturity na ang ating electorate dahil marunong na, at least hindi naman nakakasiguro kahit sikat ka ay mananalo ka porke artista ka. SP Sotto: For a certain extent, yes, to a certain level. Hindi pa naman 100% pero to a certain level mas, mas matured na ang mga botante and hopefully it will continue to be, to be so in the next elections to come, although baka kami ay wala na dito sa mga panahon na iyon, kumbaga sa ano, sa amin ito ay last hurrah. Ito na lang yung huli naming pagkakataong makapagsilbi so bahala na itong mga kabataan natin pero we would like to layout a foundation that will be good for them. Q: Yun. Anyway, isa pa iyang medyo ano masalimuot din na isyu ha, Tito Sen. Paano naman isusulong ninyo ang karapatan ho ng Pilipinas sa isyu ho ng West Philippine Sea? SP Sotto: Ah, meron kaming magandang programa ni Sen. Lacson dyan. Una, finile ko na yung bill ano, declaring the maritime zones of the Philippines, wala tayo nun eh. Kung ang China may nine-dash line, dapat meron din tayo eh. Na-file ko na iyan. Meron tayong deklarasyon kung ano ang maritime zones ng Pilipinas. Pangalawa, yung explorations. Dapat ang susunod na administrasyon, banatan na yung mga exploration duon sa mga areas na iyan. Meron naman tayong... ang daming gustong makipagpartnership sa atin, ultimo China nga gustong makipagpartnership, pumapayag na 60-40 eh. Yung mga ibang... pag sinabing 60-40, 60 tayo, ah tayo ang may ari, hindi ba because yun ang nakalagay sa (unclear). Q: Tayo ang majority. SP Sotto: Correct, yun ang nakalagay sa constitution natin eh. O ngayon, itong mga ibang bansa katulad ng United Kingdom alam ko may kumpanya na handa, meron din sa Europa, ang Japan payag din ano. So, duon tayo. Eh yung kapitbahay natin, yung China, eh may sarili silang perspective, eh meron din dapat tayo. O ngayon, yung mga exploration natin na area na iyan, hindi nila pwede- merong exploration for natural gas, nakita niyo naman nangyari sa Malampaya, for oil, hindi ba. Maraming pwede eh. Ngayon, pag ginalaw nila iyan, ito maganda dito, merong veiled threat dyan eh, yung nakalagay duon eh. Pag ginalaw nila iyan, magkikick in yung MDT, yung Mutual Defense Treaty na nakapaloob din sa EDCA. Oh, ang kalaban nila si kano, hindi tayo. (Unclear). Q: Okay, oo. So ibig sabihin, nakaakibat duon yung Mutual Defense Treaty just in case hindi i-honor yung, let's say, whatever the treaty or whatever yung exploration, joint (unclear) exploration or whatever form, hindi ba. SP Sotto: Pag ginalaw nila iyon, maliwanag duon sa MDT iyan, Mutual Defense Treaty natin, nandun sa EDCA, maliwanag iyan. Eh kalaban nila si kano and we have already been given the assurance by the no less than the Secretary of State of the United of States, nakakita- nakita ko yung statement eh nilabas pa sa media yung statement, sinasabi niya, we will always support our ally, ganoon eh, especially in the issue of the West- West Philippine Sea or South China Sea, baka (unclear) binanggit niya eh. Kasi ano kailangan marealize nung iba nating mga kababayan, yung iba kasi hindi pinapansin iyang problemang iyan, yung West Philippine Sea na tinatawag na South China Sea sa side nila, yan ang EDSA ng trade dito sa Asya. Marami nagdadaan dyan, maraming nagdadaan dyan na mga hindi lang mga Asian na mga traders na mga barko at mga yung mga trading ships, kung hindi pati Europa, Amerika, kaya mahalaga iyan kaya alam mo medyo mataas ang lipad ng China dyan dahil alam nila yung, iyan ang ano eh, iyan ang daanan eh. Q: Okay. Okay, Tito Sen medyo iklian na lang natin dahil medyo may mga tatlo pa tayong segments na bubuohin para dito sa one hour and a half. Ito maikli lang, kasi ito namang dahil karamihan ng mga tumatakbo ng pagka bise president, gusto nila may cabinet position sila when they are elected, hindi ba, para to make them more effective, well natanong din namin iyan sa mga iba nating vice presidential candidates, kung kayo ho ang palarin, anong ahensiya ho sa pamahalaan ang gusto niyo na maibigay sa inyo, anong executive position or cabinet position? SP Sotto: Sabi ko nga before, ako pwedeng wala eh alam ko gagawin eh. If you, as long as you have the Office of the Vice President, the (unclear) of the Office of the Vice President, you can do big help especially in my advocacy of illegal drugs, pero pag tinanong ako anong gusto ko, ako'y nanalo, eh sasabihin ko Dangerous Drugs Board, PDEA (unclear) then I will have complete control of enforcement, prosecution, enforcement and rehabilitation programs. Q: Okay, Tito Sen, last question on my part ha. Ano ho ang inyong ano susuporta ho ba kayo, ano ho ang inyong stand dito sa pag amyenda sa substitution rule? SP Sotto: Well, siguro hindi naman substi- hindi naman amyenda yung gusto nilang mangyari eh, dapat lang alisin yung ano, alisin yung COMELEC rule na mahaba pa yung substitution after the filing. Hindi naman- ang problema naman kasi yung filing kailangan agahan nila talaga (unclear). Q: Ang dami kasing nagwiwithdraw tapos ang daming pumapalit (unclear). SP Sotto: Oo, dapat yun duon na talaga sa filing, idikit na lang nila duon. Let's say, huwag ng October, first week of October, gawin na nilang first week of November ang filing wala ng substitution, kung may gusto kang, meron ka... magkakaroon ng substitution based on the law already then disqualification. Dapat yun na lang. Q: Eh ganoon pa man eh merong pa ngang, meron pa nga humihirit na buksan pa yung ano eh period of filing of certificate of candidacy, mabuti hindi na napilit... SP Sotto: Buti binasura na. Q: Oo, buti hindi na... SP Sotto: Nawalan, nawalan ng kandidato eh. Q: Anyway, Tito Sen, unang round pa lang ito ng ating pakikipag(unclear) sa inyo ha bilang vice presidential aspirant at sa atin pong pagbabalik ay paano naman kaya niya sasagutin ang mga bumubulagang isyu't kontrobersyang idinidikit sa kanyang pangalan. Lahat ng iyan sa Ikaw ang On the Spot, the Vice-Presidential Candidates interview. Nagbabalik po tayo sa Ikaw ang On the Spot, the Vice-Presidential Candidates interview, sa puntong ito diretsahang sasagutin naman ni Senate President Tito Sotto ang mga isyu't usaping madalas na ikinakabit ng taong bayan sa kanyang pangalan. So, Tito Sen ha, sa segment pong ito, sana po ay short and sweet, kasing sweet po ninyo kay Tita Helen, ay yun lang. So ito po, yung... SP Sotto: Pipilitin, pipilitin. Q: Yes. Ito po ha, yung totoo, para sa ating first question, no vax, no labas, no vaccine, no ride, para po sa inyo, patas ba o walang diskriminasyon ang mga polisiyang ito ng gobyerno, yung totoo? SP Sotto: May diskriminasyon, maliwanag. Ngayon binago nila, kung ikaw pala ay magtratrabaho kahit hindi ka baksinado, eh pwede. Siguro nakita nila iyan. Sabi ko nga, nung pinag-usap- pinag-isipan, hindi pinag-isipan eh, basta't, swashbuckling eh, swashbuckling nung una kasi eh, basta't sinugod eh, hindi ba. Ganda ng ideya eh madaling salita eh, madaling (unclear) sa salita eh pero pag implementation mahirap. Ngayon nakita naman nila, oh binago, so let's see how it will turn out in the next few weeks... few days. Q: Okay. So, ito po ba sa tingin ninyo may magagawa pa ho ba ang pamahalaan para mahikayat pa yung mga ayaw magpabakuna na finally ay magkaroon na sila ng vaccine? SP Sotto: Information dissemination. Tinatalo sila sa ano eh sa internet eh, tinatalo sila nung fake news eh at tsaka tinatalo sila nung mga, nung mga nag... hindi naman fake news kung hindi mga siyentipiko at tsaka mga doktor na kumokontra. Kaya dapat sabayan ng gobyerno iyon, sabayan nila iyon para information dissemination sa mga kababayan natin para pumayag magpabakuna yun pang mga hindi nababakunahan. Q: Okay. Eh pero merong mga ibang sabihin na natin, grupo, na dahil po sa kanilang relihiyon daw o dahil sa kanilang mga karamdaman ay talagang hindi po nagpapabakuna, ano nga po ba dapat ang mga programa na pwedeng isulong para maprotektahan sila? SP Sotto: Yung sinasabi ko kanina, prevention and treatment, yun dapat ang palakasin ng Department of Health, duon sa mga hindi pwedeng bakunahan. Q: Okay, prevention and treatment. Okay. Alright. SP Sotto: Treatment. Kung saka-sakaling magkaroon. Q: Sige. Alright, so ito po ang question number 2. Ito pong mga nakaraang buwan ay maka-ilang ulit po ha na lumutang yung senaryong No-el, hindi po ito nung tungkol nung Christmas ha, no election po ito sa darating na Mayo, eh sa ganitong senaryo, eh kinakailangan daw na tumayo bilang pansamantalang lider ng bansa yung interim Senate President, eh kung hindi po ikaw iyon, sino sa mga kapwa mong senador ang maaaring gumanap sa papel na iyon, yung totoo? SP Sotto: Marami, tiyak na hindi ako pwede sapagkat June 30 hanggang- lahat kami from President Duterte down to the councilors in the local level, lahat kami tapos ang term ng June 30 pag hindi nagkaroon ng eleksiyon. So, July 1, papasok yung interim Senate President as, ay interim President yung Senate President based on the constitution. Sa amin ngayon mga at least apat, lima qualified, sa akin, sa tingin ko dito sa doseng natitira. Mga apat or lima silang qualified. I will just beg your indulgence na hindi ko babanggitin sapagkat baka magkaroon pa ng samaan ng loob duon sa iba pag hindi pag hindi ko (unclear). Q: Ah, okay. SP Sotto: Pero definitely meron mga, mga apat, lima sa kanila qualified. Q: Apat, lima. Ito po bang sa apat, lima, ito po bang sa apat o lima Tito Sen bago tayo umusad sa ibang tanong, dito po ba sa apat o lima, may kasama po bang babaeng senador o puro lalaking senador? SP Sotto: May kasamang babaeng senador. At ano yun ha? Independent-minded. Number one category, kailangan independent-minded. Yun yung aming pinaguusapan nina Sen. Lacson na... Q: Naku, meron pa bang ganoon sa Senado ngayon Tito Sen? SP Sotto: Meron ha? Off-the-record, mamaya, bigay ko sa iyo ang listahan. Q: Sa isang panayam nung nakaraang taon 2021, ay ipinagtanggol ninyo si Pang. Duterte, laban nga sa mga kritiko, yung mga bumabatikos sa pandemic response ng gobyerno. Batay po sa tingin ninyo, wala ba sa mga nakaraang pangulo na kaya dapat pangasiwaan ang problema sa pandemya, at ngayong 2022, ganito pa rin ba ang inyong pananaw? Yung totoo. SP Sotto: Oo. Ang Office of the President, maraming impormasyon na nakakarating sa kanya na hindi naman nakarating sa atin eh. So ang tingin ko, ang kilos ni Pres. Duterte noon, ay kahit sinong nakaupo ay naka-handcuff eh. Tali ang kamay niya na ganoon ang sitwasyon eh. Ganoon talaga, pati yung lockdown, tingnan mo, buong Pilipinas, buong mundo, naglockdown. O sinasabi nga nila ngayon na dapat hindi naglockdown, or dahil ano, whatever. Pero ako, ang sagot ko sa sinasabi mo, yes, oo. Q: Next question. Sinubukan ninyo ni Sen. Ping na alukin si Vice-President Leni Robredo ng tinawag ninyong unification formula para lumakas pa ang pwersa sa pambato laban sa administrasyon, pero hindi nga kasi tulad nung pamagat nung People Power song na kinompose ninyo, hindi kayo magkaisa. Ano ang naging pagtingin ninyo kay VP Leni nang tinanggihan niya ito? Yung totoo. SP Sotto: Una sa lahat, just for the record, sila ang nag initiate ng meeting, hindi kami. Naimbitahan kami. Well, tingin ko, in answer to your question, ang gusto nila was to unite and support their candidates. Ganoon ang tingin ko, hindi to unite and find a strong kandidato na pwedeng maging malakas, hindi. Q: Question number 5: Kapatid, kapamilya ninyo po, o pwede ninyong sabihing kapuso si Mega-Star Sharon Cuneta. Kayo po ba ay nabulaga nang maging karibal ninyo sa pagka bise-presidente ang kanyang asawa at kapwa ninyo senador na si Francis "Kiko" Pangilinan? Yung totoo. SP Sotto: Both kapamilya and kapuso, ano. Ako, personally, hindi nabigla sapagkat tumawag sa akin si Sen. Pangilinan at sinabi niya sa akin na tatanggapin niya sapagkat yun daw mga inalok originally ni Vice-President Leni ay puro tumanggi. Tumawag siya sa akin, so hindi ako nabigla sapagkat nagsabi sa akin eh. Pero yung mga kamaganak namin, nabigla. Lalo na yung mga anak ko, at aking maybahay. Q: Sa ganoong punto ba ay nagkaroon ba ng lamat sa relasyon ninyo ni Ate Shawie? SP Sotto: Well, siguro only the future will tell. Ako, sa akin, I take it as a political situation. Q: So, nothing personal, kung baga. SP Sotto: Sa akin, nothing personal. Q: Okay. Well, kaugnay pa rin ng isyu sa pamilya at pulitika, ano ang masasabi ninyo doon sa unang pahayag ng inyong pamangkin, si Pasig City Mayor Vico Sotto, na hindi siya makikisawsaw, didistansiya siya sa national politics ngayong panahon ng halalan? Yung totoo. SP Sotto: Tama yun, tama yung sinasabi niyang yun, at napagusapan namin one time or another yun, sapagkat meron siyang partido eh. Si Mayor Vico, ano siya, focused yun eh. Nakalatag ang paa noon sa lupa eh. Meron siyang sariling partido, ibang partido namin. Perhaps in the future, baka hindi namin masabi kung ano ang kilos niya, pero at the moment, sabi nga niya, ayaw niya na sumawsaw sa national politics, tama yun kasi, yung partido niya ay kausap siya para sumoporta doon, eh bakit naman siya susuporta sa ano syempre, hindi ba? Yun ang pananaw niya siguro, at saka meron kang kamaganak na tumatakbo. So, tama yun, tama yung diskarte niya. Level-headed yun, magaling yun. Q: Marami lang din kasing nagtaka doon Tito Sen. Marami lang sigurong nagtaka dahil kung ayaw niyang sumawsaw sa national politics, eh paano na lang yung standard bearer na dinadala ng partido nila? Paano niya masusuportahan yun? SP Sotto: Yun na nga ang dahilan siguro kaya ayaw niyang makisawsaw sa national politics, sapagkat ayaw nga niya maipit. Tama yun, mas concentrated siya sa Pasig eh, doon sa mga ginagawa niya, sa trabaho niya. Ako, sang ayon doon sa isip niya na... Q: Okay. Para po sa aming ika-anim na tanong, bilang kilalang haligi ng showbiz, medyo kaunting katuwaan lang sa tanong na ito, bilang isang haligi ng showbiz, paano ninyo mailalarawan ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Ito ba ay action, comedy, drama o horror? Yung toto. SP Sotto: Drama. Q: Okay, bakit? SP Sotto: Aba eh, masyadong maraming drama, di ba? Merong gusto, may ayaw, may tataya, merong hindi. Q: Mas pinili ninyong tingnan na drama at hindi ninyo nasabing comedy or horror ito? SP Sotto: Hindi naman, sapagkat huwag, pangit namang tawaging horror, pangit namang tawaging comedy. Drama, kasi drama, well, alam mo naman kasi sa showbiz, yung mga comedian, magaling magdrama ha? Paglabas sa horror, magaling din magdrama. Yung lumalabas sa drama, mahirap mag-comedy. (Unclear) ayan, mawawalan ka ng kandidato. Q: Oo, kapag may drama, may bida at kontrabida. Sino ang kontrabida ngayon sa dramang ito? SP Sotto: Basta ang bida, siguro ang taongbayan. Kontrabida, hindi ko alam. Q: Eto, sundutin ko na rin ito, Tito Sen: dahil masasabing limang dekada na kayong nasa showbiz, ano po ba ang mga natutunan ninyo, doon sa ilang dekada na iyon sa showbiz, na maaring nakatulong sa inyong karera naman sa pulitika? SP Sotto: Ang pulsuhan ang mga kababayan natin, ang pulsuhan ang masa, yun ang malaking natutunan ko. Pagkatapos, merong isang malungkot na comparison, with due respect to anybody, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit... ang showbiz at saka pulitika, hindi masyado nagkakalayo yan pero may isang matingkad na pagkakaiba. Sa showbiz, pag laos ka na, ayaw na sa iyo, hindi ka na panonoorin, di ba? Pero pag gustong-gusto ka, sila pa ang nagbabayad para panoorin ka. Sa pulitika, ayaw na sa iyo, laos ka na, nananalo pa. Alam na. Ang paraan, alam mo na. Q: So, huwag naman sanang umabot pa sa punto Tito Sen na ituring kayo na laos na sa pulitika ng mga botante sa Halalan 2022. Huwag naman po sanang ganoon. SP Sotto: Ay nasa Panginoong Diyos, sana naman. We have served enough, I think, at saka ika nga ay patuloy naman ang pagsilbi natin. Nasa Panginoon Diyos lahat yan. Q: Tama, I believe in that. Anyway, thank you sa mga sagot po ninyo. Sa ating mga kapamilya, mga kapuso, mga dabarkads, mga viewers at netizens, sasagutin naman ni Vice-Presidential aspirant, Senate President Tito Sotto ang mga ipinadala ninyong mga katanungan. From Caloy Torres: Kung papalarin po kayong manalo pero hindi si Lacson ang mananalong presidente, ano pong Cabinet position ang hihingin ninyo? SP Sotto: Dangerous Drugs Board combined with the DILG. Q: Mula naman kay Reggie Gismundo, bakit wala pong na-aresto o napatay na drug lords? SP Sotto: Meron, hindi ba naalala ninyo yung Mayor na taga Mindanao? Dalawa na yun. Q: Si Parojinog ba yun? SP Sotto: Ang alegasyon ay mga drug lord yun. Nung panahon ko sa Quezon City, ako ay Anti-Drug Abuse Council lang, Vice-Mayor lang ako, si (unclear) Ming, napakalaking drug lord, naikulong namin. Si Calvin Tan ng Cebu, malaking drug lord din yun, naipakulong ko rin yun. Binantayan ko nang binantayan yung kaso nun sa husgado. Mahigit limang taon ang kaso nun sa husgado eh, ang daming palusot, pero meron naman, meron pero siguro baka yung ibang big time na drug lords na tinatawag, ang problema kasi dito sa mga big time na drug lords, hindi katulad nitong mga "drug-lord drug-lordan" lang na tinatawag, hindi humihipo ng droga eh. Hindi humihipo, hindi mo mahuli yan eh. At yung iba, abroad, pabalik-balik dito, merong China, merong Taiwan, ganyan. Yun ang problema doon. Pero, I think, given the chance, pag ako ay binigyan ng pagkakataon, palagay ko iba ang magiging approach ko diyan. Q: Ito naman mula kay Gino Mallari, ano ang bibigyan mong prayoridad sa unang 100 days ng inyong pamumuno bilang vice-president. SP Sotto: Unang-una sa lahat, yung unang araw, at initiative ito ni Sen. Lacson na aking sinusundan, unang araw pa lang, sa unang oras, pipirma ako ng waiver na inalis ko yung bank secrecy law sa akin. And hopefully, maging halimbawa ito, mahikayat lahat ng mga government officials, na gawin ito. Sapagkat dito, pagka bulatlat ka, nakabulatlat lahat ang kilos mo, lalo na pagdating sa pera, ay siguradong maiiwasan ang corruption. Malaking initiative ito para ito ay magbukas ng daan para sa mga dapat imbestigahan sa inyo, o sa ga lider ninyo, para makitang malinis ka. Ipakita mo sa taongbayan, yun ang unang-una, sa unang araw. Ngayon, syempre, sa mga susunod, noon pa man, lalagyan ko kaagad ng diin, lalagay ko kaagad ng foundation kung paano ko palalakasin yung enforcement, prosecution, prevention, ad rehabilitation ng gobyerno. Pagdating sa rehabilitation kasi, kung hindi mo mamasamain, medyo mababa ng kaunti, itong rehabilitation program na ginagawa ng DOH, na sila ang in-charge, halos wala eh. Meron nga rehabilitation na tinayo, ang lalaki, pero hindi alam ang gagawin. Dapat sa isang rehabilitation center, ipo-profile mo muna yung pasyente, saan ang bagay sa kanyang programa. Meron ba tayo noon? Wala. Pero ako, iba ang (unclear) ito eh. Therapeutic community program or faith-based program, or multi-disciplinary program, or 12-Steps Minnesota program. Pagka ganito, maibabalik mo sa society itong mga ika nga ay maging productive ulit itong mga taong ito, na nalulong sa mga pinagbabawal na gamot. Ang nangyayari, mali-mali ang programa. Yun ang isa sa mga unang 100 days na gagawin ko. Q: Siguro isasama na ninyo yung ano ninyo, pagdeklara ng SALN? Na bilang bahagi ng inyong first 100 days, dapat sabihin ninyo na yung SALN ninyo rin, di ba? SP Sotto: Lagi ako diyan. Mula nung 1988, taon-taon, ang aking SALN ay open. Galing sa Senado, lalo na nung ako ay Senate President, pag may humingi nung SALN ng mga senador, binibigay ko lahat kung ano ang hinihingi nila. Q: Mula kay Isabel Madrigal: paano mo mababago ang traditional na imahe ng vice-president bilang isa lamang spare tire na nakatengga ng anim na taon? SP Sotto: Yun nga eh. Ang plano ko kasi, i-upgrade ang Office of the Vice-President. Nagawa ko yan nung Vice-Mayor ako. Paano? Ang mga sitting vice-mayors lang noon ang presiding officers ng City Council eh. Yung mga municipal vice-mayors sa buong Pilipinas, hindi eh. Nilakad ko yan, nilakad ko sa Local Government Code, doon naipasok yan, kay Nene Pimentel, kay (unclear) sa House of Representatives, na maging presiding officers ang municipal vice-mayors. Kaya ngayon, lahat sila, municipal vice-mayors. Hindi na sila spare tire, tama yung bintang niya, yung mga vice, mga spare tire daw. Lalo na nung araw, ang biro sa mga vice-mayors, relihiyoso daw, kasi pinagdadasal yung mga mayor nila. Q: Na kunin na ni Lord. SP Sotto: Hindi tayo ganoon. I know what to do. As I said, kahit hindi ako bigyan ng programa, with merely the clout of the Office of the Vice-President, I know what to do, and I will be able to do it, as far as my advocacy is concerned. Q: Isang kapwa senador ninyo, si Leila De Lima, ay kasalukuyang nakakulong pa rin, at ito ay may relasyon dahil sa malawakang negosyo daw ng droga, so kayo ba ay naniniwala na may basehan yung pagkakakulong ni Sen. Leila De Lima at talaga po bang may kinalaman siya sa droga po? SP Sotto: My opinion has nothing to do with it. Ang problema kasi diyan, may mga kaso na finile ang Department of Justice na hind maganda sa akin, na ako ay makialam o magsalita ng pro or against. Basta alam ni Sen. De Lima na kung ano yung mga kailangan ng isang senador, ay binibigay ko sa kanya. Q: Ito tanong ni Norlits ng Fairview, magkano po ba ang kabuuang halaga ng inyong ari-arian, base sa inyong pinaka huling SALN? SP Sotto: Sandali ha, medyo hindi ko matandaan yung total, kasi may mga liabilities yan, may mga utang, may mga ano. Kukunin ko yung exact figures sa SALN ko. Q: Galing kay Tony Gloria: halimbawa ikaw ang manalo, at ang presidente ay iba, at hindi si Sen. Ping, ano ang gagawin mo pag hindi ka binigyan ng pwesto sa Gabinete tulad ng nangyari kay VP Leni. SP Sotto: Palagay ko nasagot ko na. Kung alam mo ang gagawin, just the clout of the Office of the Vice-President, you will be able to go on with your advocacy katulad ng sinasabi ko kanina. Mapapalakas ko pa rin at maitatama ko ang tamang approach, yung wholistic approach, sa drug abuse at sa illegal drugs. O, net-worth ko as of December 2020, P85,643,477. Q: From Ella Morales: as you well know, the reputation of government officials and politicians on crookedness has always been a (unclear) from kickbacks, stealing taxpayer's money, to favors, for money, etc. What have you done? If elected VP, what will you do to eliminate these corrupt practices that (unclear) opportunities for better housing, jobs, livelihood, at much-improved honesty? SP Sotto: Perfect yung sinasabi naming programa. Brave, B-R-A-V-E. Budget reform advocacy for village empowerment. Aside from the fact na dapat ang national expenditure program ng government ay bottom-up budgeting, ang nilalagay ko sa budget, yung pangangailangan sa baba, hindi yung pinapasok lang ng kung sino-sino na budget at hini-hingan lang ng porsye-porsyento. Hindi ganoon, eh. Aside from that, the mere fact na yung budget reform, yung tamang paggamit ng budget natin, una, balansehin mo. Kailangan, huwag ka utang ng utang. Bloated na ang utang natin, papunta na ng P13 trillion ang utang natin, P5 trillion lang dati, hindi ba? Of course, nandoon yung pandemic, pero kung ibabalanse mo yung budget, ang kailangan mo lang, ilagay mo sa lugar yung tamang paggamit. Kaya nga budget reform ang program namin, number one. Maso-solve mo yan, mawawala yung issue ng corruption basta-basta diyan, kasi, walang pagkukunan. Yung kailangan lang ng gobyerno, pangangailangan, a straight answer to the question, nakapaloob yun doon sa BRAVE. Budget reform advocacy for village empowerment. Baguhin natin ang sistema sa paggamit ng budget, na pera ng taongbayan. Ang pera ng taongbayan, kailangan, magamit sa kanila, mapunta sa kanila, hindi sa bulsa namin o sa bulsa ng mga kaibigan namin. Hindi pwede yun. Q: Galing kay Bea ng Mandaluyong: pakitanong si Senador if has created ways to curb the rise of criminalities by improving lives of people? Are these campaign promises just promises and nothing more? Look and see how devastating and deplorable most people's lives in this country. Very high percentage of poor, while the few like you hardly care. SP Sotto: Correction, I care. I definitely care, and people who know me, know that. At saka sa rami ng mga natulungan natin siguro alam na nila yun, pero hindi na yun, huwag na yung pagbubuhat ng bangko. Nakapaloob yan sa ano, ang sagot diyan, doon sa sinasabi namin. Budget reform, ano? Kaya naghihirap yung mga kababayan natin, sapagkat yung ika nga ay hindi naman nakakarating sa kanila ang pera eh. Ang laki-laki ng inuutang nga eh. Pero pagdating sa atin, sa peace and order, track record ang pagbasihan natin, huwag yung mga pangako. Madaling mangako sa pulitika eh. Mangangako nang mangangako, pagdating ng eleksiyon, hindi na gagawin. Track record. Ako po yung principal author nung Anti-Drug and Drunk Driving Law. Yung Anti-Terrorism Act, na alam nating isa sa mga ikinahihirap ng maga tao sa probinsiya, pati yung Anti-Hazing Act. Yung budget reform advocacy nga na pinipilit namin, it intends to solve peace and order, and the economic problem of the country. Ganoon yung target noon, bilang kasagutan sa katanungan niya. Q: Sa ngayong namamayapang CH chair na si Chito Gascon, kung hindi mo kayang makipag-trabaho kay Duterte, ay mag-resign ka. Paninindigan mo ba ito? SP Sotto: Medyo nabago yung context nung tanong niya sa statement na sinabi ko. Ang sinabi ko noon, kung natatandaan kong mabuti, ang exact wording, sabi ko, "if you cannot work for an institution, leave." Yun ang sinasabi ko. Leave, eh di umalis ka, hindi mo kayang makipag-ano diyan, at kontrahin mo, di ba? Criticize mo from the outside. Ngayon, ang tanong sa akin noon diyan, bakit ko daw nasasabi yun, eh bakit ako daw nakiki-sang-ayon kay Duterte. Nakiki-sang-ayon kami sa tama, hindi kami nakiki-sang-ayon sa mali. Ngayon, pagdating doon sa sinasabing leave, hindi kami kasama sa institution ng Executive Department, Legislative kami, di ba? So, pwede kaming mag criticize, pwede rin kaming sumang-ayon kung gusto namin yung ginagawa. Ngayon, ikaw, member ka ng Executive Department, ang point ko is, try to work with them. That is the point eh. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi, mali, hindi ka dapat sumunod doon, ano ang ginagawa mo diyan, di ba? Yun ang context noon. Q: Thank you so much Tito Sen. Pwede kayo magbigay ng huling salita. SP Sotto: Ako ay nagpapasalamat lang. Salamat sa inyo, salamat sa mga pagkakataon na naibigay ninyo sa akin. Natutuwa lang ako sa question ninyo kanina, sa mga panauhin natin, ano ang gagawin nila kung sila ay maging pangalawang pangulo. The best answer sa akin yung isa doon, yung sinabi niya na una sa lahat, magpapasalamat siya sa Panginoon tapos hihingi ng tulong sa Panginoon. Correct, yun ang pinakamagandang sagot sa lahat. Thank you.