Dept. of Fisheries & Aquatic Resources to help make PH a seafood industry giant, not a fish importer: Pangilinan

THE creation of a Department of Fisheries and Aquatic Resources will ensure that the Philippines, which is an archipelago with the fifth longest coastline in the world, will have enough fish and NOT import the Filipinos' favorite protein source, Senator Francis "Kiko" Pangilinan said Thursday.

"Sisiguruhin ng DFAR na sapat ang isda at iba pang pagkaing dagat para sa lahat ng Pilipino. Sisiguruhin ng DFAR na sapat ang kita ng mga nabubuhay sa napakalawak at napakayaman nating karagatan," Pangilinan said.

"Hindi na tayo mag-iimport ng pagkain natin kapag tinutukan natin ang tinatawag na food security, o ang pagsiguro na may abot at abot-kaya na pagkain sa pangmatagalan," he added.

Earlier in the week, the national government announced that it will import 60,000 metric tons of small pelagic fishes such, including round scad ("galunggong"), to cover part of an expected shortage in local supply in the first quarter of 2022.

Pangilinan said importation is an emergency measure to ensure supply and that no one will go hungry.

"Nangyayari yan dahil na rin sa kakulangan ng suporta ng gobyerno sa mangingisda, gaya na rin sa magsasaka. May nakita ako dito na meme tungkol doon sa GemVer incident na pinagalitan pa yata ng gobyerno imbes na tulungan ang binunggong bangka ng ating mangingisda ng mga Intsik na mangingisda," Pangilinan said.

"Ang mas importanteng tanong ay ano ang plano pagkatapos ng importation? Paano maibabalik ang kapasidad ng mga mangingisda na pumalaot at manghuli ng isda? Ano ang plano para tulungan sila magkaroon ng bagong bankang de motor, fishing nets, at iba pang gamit?" he asked.

"Dapat ang mga hakbang na ito ay urgent na masagot at ma-aksyonan para hindi naka-asa ang ating pagkain sa importation ulit," he said.

Pangilinan said the Robredo-Pangilinan tandem is clear about what it will do to ensure steady supply of affordable food, an issue that has been highlighted by the pandemic.

"Ang yaman ng Pilipinas. Isa tayo sa may pinakamahabang baybayin. Maaari tayong maging seafood industry giant kung may pagtutok sa pagpapalago ng sektor," Pangilinan said.

"Sasagutin ng pagtutok sa pagkain ang gutom sa kanayunan, kung saan marami ang mahirap at salat sa pagkain," he added.

Pangilinan said focusing on the most vulnerable ensures that everyone benefits.

"Pag nagbubuhat ng mabigat, kailangan mula sa ilalim at hindi mula sa itaas dahil baka mapigtal ang hawakan. At pag binuhat mo sa ilalim, lahat sabay-sabay na aangat," he said.

The Philippines also covers over 531,000 square kilometers of rich maritime space (EEZ and contiguous zone) in the West Philippine Sea, an area larger than the total land area of the Philippines of 300,000 square kilometers.

Video statement of Sen. Kiko Pangilinan on establishment of Dept. of Fisheries and Aquatic Resources