House passes WA Cares rollout extension, voluntary exemption for military spouses, disabled vets, and others 

OLYMPIA – The House of Representatives responded quickly to public input by passing two Democratic bills to improve the WA Cares Fund by extending the rollout, delaying premiums for working families, and offering voluntary exemptions for certain people, including disabled veterans and military spouses.

House Bill 1733 by Rep. Dave Paul, D-Oak Harbor, enables military spouses, disabled veterans, border state residents, and non-immigrant visa holders to voluntarily exempt themselves from premiums for the WA Cares program.

“Military families sacrifice a lot for us, and they deserve our very best. It’s important to recognize that spouses of active-duty service members may not live in Washington long enough to realize the benefits of the program,” said Paul. “Active-duty service members were never subject to the premiums, so it just makes sense to give their spouses the option of exempting themselves as well.”

House Bill 1732 by Rep. Pat Sullivan, D-Covington, extends the rollout of the Long-Term Care Trust program by 18 months. During this extension, businesses will not have to collect premiums. This additional time will allow lawmakers to expand the program, allowing people closer to retirement to collect the benefits. It also allows for the refunding of prematurely collected premiums.

“No matter how old you are today, the reality is that most of us will probably need some long-term care or changes to our homes in order to age in place,” Sullivan said. “These reforms give those nearing retirement a chance to qualify for the program and get the care they need, when they need it.”

“I am glad we are making common-sense adjustments that will strengthen the program,” continued Paul. “Lawmakers must keep in mind the reasons working families need WA Cares. It will help prevent seniors, people with disabilities and their families from being forced to spend their life savings, go bankrupt, or sell their homes to pay for long-term care. It’s important that we ensure that Washingtonians get appropriate care so they can stay in their homes longer.”

Cámara aprueba extensión de implementación de WA Cares, exención voluntaria para cónyuges militares, veteranos discapacitados y otros

OLYMPIA – La Cámara de Representantes respondió rápidamente a los llamados del público al aprobar dos proyectos de ley demócratas para mejorar el Fondo WA Cares al extender su implementación, retrasar el pago de primas para familias trabajadoras y ofrecer exenciones voluntarias para ciertas personas, incluidos veteranos discapacitados y cónyuges de militares.

El Proyecto de Ley 1733 del Representantes Dave Paul, Demócrata de Oak Harbor, permite que los cónyuges de militares, veteranos discapacitados, residentes de estados fronterizos y titulares de visas de no inmigrantes se excluyan voluntariamente del pago de primas del programa WA Cares.

“Las familias militares sacrifican mucho por nosotros y se merecen lo mejor que podamos ofrecer. Es importante reconocer que es posible que los cónyuges de los miembros del servicio activo no vivan en Washington el tiempo suficiente para asimilar los beneficios del programa,” dijo Paul. “Los miembros del servicio activo nunca estuvieron sujetos a las primas, por lo que tiene sentido darles a sus cónyuges la opción de eximirse también.”

El Proyecto de Ley 1732 del Representante Pat Sullivan, Demócrata de Covington, extiende la implementación de programa Long-Term Care Trust por 18 meses. Durante esta extensión, las empresas no tendrán que cobrar primas. Este tiempo adicional permitirá a los legisladores ampliar el programa, para que aquellas personas más cercanas a la jubilación puedan cobrar los beneficios. También permite la devolución de primas cobradas prematuramente.

“No importa la edad que tenga hoy, la realidad es que la mayoría de nosotros probablemente necesitaremos atención a largo plazo o cambios en nuestros hogares para envejecer ahí mismo,” dijo Sullivan. “Estas reformas brindan a quienes se acercan a la jubilación la oportunidad de calificar para el programa y obtener la atención que necesitan, cuando la necesitan.”

“Me alegra que estemos haciendo ajustes de sentido común que fortalecerán el programa,” continuó Paul. “Los legisladores deben tener en cuenta las razones por las que las familias trabajadoras necesitan WA Cares. Esto ayudará a evitar que las personas mayores, aquellas con discapacidades y sus familias se vean obligados a gastar los ahorros de toda su vida, declararse en bancarrota o vender sus casas para pagar la atención a largo plazo. Es importante que nos aseguremos de que los habitantes de Washington reciban la atención adecuada para que puedan permanecer en sus hogares por más tiempo.”