Creatio junta-se ao emblemático DJ Paul van Dyk para apresentar a evolução da sua plataforma No-Code

BOSTON, MA, UNITED STATES, January 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio , um fornecedor global de uma plataforma para automatizar fluxos de trabalho das organizações e CRM, com No-Code e um grau máximo de liberdade, anunciou hoje o pré-registo para o seu evento virtual Freedom Release que decorre a 8 de fevereiro de 2022. O espetáculo é projetado para líderes digitais, de TI e de operações que estejam interessados em envolver clientes, parceiros e colaboradores de uma forma totalmente nova; automatizando fluxos de trabalho mais rapidamente do que os seus concorrentes, e capacitando os trabalhadores do conhecimento para construir aplicações sem código.O espetáculo irá contar com uma estimulante sessão sobre No-Code, seguida pela revelação do Creatio 8.0, a principal atualização da plataforma da empresa focada em fornecer aos seus utilizadores a liberdade de possuir a sua automação sem código. Para capturar verdadeiramente a essência da liberdade “freedom”, o evento contará com a presença da estrela convidada Paul van Dyk, um DJ internacional nomeado para o Grammy Award. Paul fará um Freedom set especial dedicado ao lançamento. O espetáculo será realizado ao ar livre com vistas de montanha inspiradas na liberdade e transmitido digitalmente.Na primeira parte do evento, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de uma discussão de reflexão com o responsável da Prática de Citizen Development do Project Management Institute, os principais parceiros e executivos da Creatio. A sessão será seguida pela CEO e fundadora da Creatio, Katherine Kostereva, que irá partilhar a visão da Creatio sobre o futuro do No-Code e os valores-chave da plataforma Creatio. Os product evangelists da Creatio apresentarão então o 8.0 ds Creatio. O grande lançamento está focado em ferramentas de última geração que capacitam os criadores a construir aplicações sem código e com um grau máximo de liberdade. Para o emocionante final do evento, Paul van Dyk irá realizar um Freedom Set especial. Durante o espetáculo, a Creatio demonstrará ao vivo o poder, facilidade e elegância da tecnologia No-Code, criando uma aplicação de raiz usando as ferramentas sem código apresentadas.O pré-registo para o lançamento da Creatio Freedom está já disponível. Registe-se gratuitamente aqui para guardar o seu lugar e para receber atualizações regulares sobre o evento diretamente na sua caixa de correio.Sobre a CreatioCreatio é um fornecedor global de uma plataforma para automatizar fluxos de trabalho das organizações e CRM, com No-Code e um grau máximo de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente na nossa plataforma em 100 países por milhares de clientes. O cuidado genuíno pelos nossos clientes e parceiros é uma parte determinante do ADN do Creatio. Para mais informações, visite www.creatio.com