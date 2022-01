SB571 in Asm: Placed on calendar 1-20-2022 by Committee on Rules - 2022-01-18

WISCONSIN, January 18 - An Act to repeal 20.505 (8) (hm) 19., 20.835 (2) (dn), 20.835 (2) (ka), 20.835 (2) (q), 71.03 (2) (a) 3. and 4., 71.05 (6) (b) 47., 71.05 (22) (f) 1., 2. and 3., 71.07 (2), 71.07 (3m), 71.07 (8), 71.07 (9e) (a), (ac), (ad), (af), and (ah), 71.07 (9e) (ap) and (at), 71.07 (9e) (g), 71.10 (4) (b), 71.15 (2), 71.26 (2) (a) 10., 71.28 (2m), 71.28 (9s), 71.30 (3) (ex), 71.47 (2m), 71.47 (9s), 71.49 (1) (ex), 71.66 (2) (c) and (d), 79.13, 238.3995 and 569.02 (5); and to amend 71.03 (2) (a) 5., 71.07 (2dm) (a) 1., 71.07 (2dm) (a) 3., 71.07 (2dm) (f) 1., 71.07 (2dm) (j), 71.07 (2dm) (k), 71.07 (2dx) (a) 2., 71.07 (2dx) (b) (intro.), 71.07 (2dx) (c), 71.07 (2dx) (d), 71.07 (9e) (aj) (intro.), 71.10 (4) (i), 71.26 (2) (a) 4., 71.28 (1dm) (a) 1., 71.28 (1dm) (a) 3., 71.28 (1dm) (f) 1., 71.28 (1dm) (j), 71.28 (1dm) (k), 71.28 (1dx) (a) 2., 71.28 (1dx) (b) (intro.), 71.28 (1dx) (c), 71.28 (1dx) (d), 71.30 (3) (f), 71.45 (2) (a) 10., 71.47 (1dm) (a) 1., 71.47 (1dm) (a) 3., 71.47 (1dm) (f) 1., 71.47 (1dm) (j), 71.47 (1dm) (k), 71.47 (1dx) (a) 2., 71.47 (1dx) (b) (intro.), 71.47 (1dx) (c), 71.47 (1dx) (d), 71.49 (1) (f), 71.88 (2) (b), 79.10 (11) (b), 238.23 (2) (b), 238.398 (2) (b), 632.897 (10) (a) 3., 767.511 (1) (b), 767.804 (3) (c), 767.805 (4) (c) and 767.89 (3) (d) of the statutes; Relating to: the repeal of obsolete tax credits.