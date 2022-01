HONTIVEROS TO IATF, LGUS: RECONSIDER "NO VAX, NO RIDE", FOCUS ON CONTACT TRACING, VACCINATION DRIVES

We recognize the good intentions behind the "No vaccination, no ride" policy of the Department of Transportation (DOTr). However, it is a policy that has unintended consequences.

Unang-una, sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi naman mandatory requirement ang vaccine card sa mga educational, employment at government transaction purposes. Ang public transport ay isang essential service, kaya hindi ito dapat ipinagkakait sa kahit sinong mananakay. Sa ngayon, hindi pa rin naman pwedeng gawing mandatory ang pagpapabakuna dahil EUA pa lamang ang ibinigay sa mga mga ito at hindi pa natatapos ang clinical trials.

Ikalawa, hindi malinaw sa polisiyang ito kung ano ang kahihinatnan ng mga kababayan nating unvaccinated pero kailangang maghanap-buhay at kumita para sa pamilya. Maari itong maabuso dahil iba-iba ang posibleng interpretation at hindi malinaw ang implementasyon.

Ikatlo, dahil wala namang unified system ang mga vaccination cards, dagdag pahirap lang ito sa mga operator at drayber na kailangan pang i-check na bakunado ang bawat pasahero. Aksaya din sa oras at tauhan ang implementasyon nito, dahil kailangan pang mag-deploy ng transport marshall, traffic enforcers, at mystery passengers para sa ban.

Nananawagan ako sa IATF na mas pag-ibayuhin ang contact tracing, pagsuyod sa mga komunidad upang mabakunahan ang lahat ng pwedeng bakunahan, at mas pinalakas na information drive. Ilang taon na rin tayong nananawagan na paabutin sa 150,000 ang PCR tests kada araw. Mas kailangan ito ng ating mga kababayan kaysa sa isa nanamang uri ng lockdown, tulad ng "no vax, no ride".

Umaapela rin tayo sa mga awtoridad, lalo na ang mga lokal na pamahalaan, na irekonsidera ang pagpasa ng mga polisiya o ordinansa, na lalong magpapahirap at magdadag pasanin at diskriminasyon sa ating kababayan, bakunado man o hindi.