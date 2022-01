Le Groupe SCHMIDT s’associe à LunaJets Pour Proposer des Services d'affrètement de Jets Privés à Verbier

SCHMIDT Boutique Office de Verbier – © Looka ®

MARTIGNY, VALAIS, SWITZERLAND, January 18, 2022 / EINPresswire.com / -- Depuis de nombreuses années, le groupe SCHMIDT offre à sa clientèle les services de collaborateurs spécialisés et certifiés dans les domaines de l’immobilier et du yachting. Désormais son activité s’élargit encore, grâce à son partenariat avec LunaJets, leader européen du marché de l’affrètement de jets privés.LunaJets est le premier fournisseur européen indépendant de solutions d’avions privés (affrètement, achat et vente). Avec son siège à Genève la société possède aussi des bureaux à Londres, Paris, Gstaad et Monaco.Composée d’une équipe de plus de 60 experts utilisant les technologies les plus récentes, elle fournit un service impartial pour la réservation de tout avion privé partout dans le monde, 24/7. LunaJets propose l’offre la plus flexible du marché. Qu’il s’agisse d’appareils pour 4 passagers ou d’ultra long-range jets, Lunajets organise tous les types de vols : court-courriers ou voyages d’affaires à travers le monde, LunaJets trouve à chaque fois l’avion d’affaires le plus approprié aux besoins de chaque client. LunaJets a été le premier courtier à recevoir la certification Arg/US en dehors des États-Unis. Une certification toujours détenue à ce jour. La société a été fondée en 2007 par Eymeric Segard, PDG actuel.C’est autour de leurs clients, avec des valeurs et des objectifs communs, que les deux entreprises se sont réunies afin d’offrir un service de qualité exclusif.« Comme beaucoup de nos clients sont connectés à la région (propriétaires de chalets ou passionnés de montagne), nous avons décidé d’être présents physiquement à Verbierafin de les aider et les servir au mieux. Néanmoins toutes les réservations et les opérations seront gérées en temps réel par notre équipe de 50 personnes, depuis notre siège de Genève » déclare Eymeric Segard, PDG de LunaJets.Les clients du groupe SCHMIDT et de LunaJets pourront désormais se renseigner quotidiennement sur l’immobilier suisse, l’aviation d’affaires - que ce soit pour de l’affrètement ou de la vente et acquisition - ou encore sur le marché du yachting de luxe, et ce, directement à Verbier.A PROPOS DU GROUPE SCHMIDTLe groupe SCHMIDT, composé des marques SCHMIDT immobilier et SCHMIDT yachting, se distingue par l’expertise d’une équipe dévouée de professionnels qui exercent leur métier chaque jour avec intégrité, compétence et dynamisme.SCHMIDT immobilierActeur majeur du secteur immobilier valaisan, SCHMIDT immobilier exerce sa fonction dans les domaines suivants : vente, expertise, construction, pilotage de promotion et portfolio management.SCHMIDT immobilier garantit à ses clients des prestations de qualité réalisées par de vrais professionnels de l’immobilier, un service individualisé répondant aux besoins de ses clients et un réseau régional, national et international.SCHMIDT yachtingSpécialisée dans la vente, l’achat, la location et la gestion de yachts, SCHMIDT yachting offre des services haut de gamme dans le domaine de la plaisance de luxe avec en point de mire, l'excellence et la qualité suisse.Sa promesse : tout faire pour offrir l'expérience d'un style de vie exclusif, une aventure hors du commun, dans laquelle la liberté passe avant tout, sur toutes les mers du monde.