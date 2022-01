Dispatch from Crame No. 1206: Sen. Leila M. de Lima on the killing of peasant couple in Sorsogon

I join Anakpawis and the human rights community in calling for justice for peasant couple Silvestre Fortades, Jr. and Rose Marie Galias, who were shot dead on Saturday in Sorsogon.

Ilang beses din tayong nagpahayag ng pag-aalala sa sunod-sunod na pagpatay sa Bicol Region nitong nakaraang taon at nanalangin tayo na sana tumigil na ang karumal-dumal na patayan. Pero eto ngayon, kapapasok pa lang ng 2022, dalawang miyembro agad ng Anakpawis partylist sa ating rehiyon ang pinatay. Pang-labingdalawa na raw sila sa mag-asawang magsasaka na pinatay sa ilalim ng kasalukuyang rehimen.

Ano na naman ang kasalanan ng mag-asawang nagtitinda lamang ng bawang at sibuyas noong sila ay patayin? Paulit-ulit na lang na para bang hinihintay tayong masanay hanggang maging normal na sa atin ang mga ganitong karumal-dumal na paglabag sa karapatang pantao.

Recently, the NBI found that cops who conducted the Bloody Sunday raid in March 2021 "had deliberate intent to kill" another peasant couple Ariel and Chai Evangelista.

The killings will never stop as long as impunity remains to be a state policy. Ganito ba ang gusto nating buhay sa susunod na namang anim na taon? Hindi tayo kailanman dapat masanay sa ganitong kalakaran.