La motion belge ne sert pas les intérêts des Palestiniens ordinaires et ne contribue pas à la paix – BFOI

Paul Magnette, Président du parti socialiste

BFOI dénonce la dernière motion parlementaire des membres PS belge comme une "tentative malicieuse de diabolisation et de délégitimation du seul Etat juif ".

Les actions de vos députés ne servent en rien les intérêts des Palestiniens ordinaires et donc ne contribuent pas à la paix.” — Lettre du BFOI à Paul Magnette

BRUXELLES, BELGIQUE, January 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- Des députés fédéraux du Parti Socialiste déposeront plus tard aujourd’hui, une fois de plus, au sein de la commission parlementaire des Relations extérieures du Parlement fédéral belge des motions concernant Israël.

BFOI (Belgian Friends of Israel- Les Amis Belges d’Israël) a écrit au président du PS Paul Magnette critiquant sévèrement les parlementaires pour leur « dépôt de motions anti-israéliennes sous prétexte d'être propalestiniens ». BFOI accuse les parlementaires, Malik Ben Achour, André Flahaut, Christophe Lacroix, Ahmed Laaouej et Jean-Marc Delizée, « de poursuivre leur stigmatisation disproportionnée de l'État juif, pour lequel ils semblent avoir une obsession » .

Les motions sont accompagnées de documents datant de mai 2021 et produits par les mêmes parlementaires. Ceux-ci avaient échoué d’obtenir que le parlement fédéral impose des sanctions à Israël. La lettre de BFOI décrit ces documents comme étant « extrémistes, totalement biaisés et indignes de constituer une base de discussion et de travail parlementaire». La lettre poursuit : « On y évoque, par exemple, le blocus de Gaza, mais sans expliquer que celui-ci est à la fois légal en vertu du droit international, qu’il est partiel et entièrement justifié par les activités des groupes terroristes islamistes qui opèrent librement sur ce territoire depuis que le Hamas en a pris le contrôle. »

Des représentants de six organisations assisteront à la réunion de la commission, parmi lesquels Brad Parker, conseiller principal, politique et militant pour l'ONG DCI-P (Defence for Children International). BFOI explique dans sa lettre à M. Magnette que de « nombreux employés et membres du conseil d'administration de DEI-P ont des liens démontrables avec le groupe terroriste Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) », comme l'a révélé NGO Monitor.

La lettre à M. Magnette continue : « Non contents d'appuyer leurs allégations sur des documents partiaux et calomnieux, ces députés ont invité à s'adresser à la commission des orateurs connus pour leurs préjugés et affiliations douteuses. Polarisée, idéologiquement extrême et manquant de sérieux, une telle approche d'une situation complexe nuit à ceux qui, comme nous, œuvrent véritablement en faveur d'une paix juste et durable dans la région. Cette approche, dont vos députés semblent être complices, a pour effet, entre autres, d'importer en Belgique des problèmes venus d'ailleurs, augmentant les tensions sur notre propre territoire, et mettant ainsi en danger la cohésion sociale. Cette approche évite sciemment l’objectivité et dédaigne la nuance, sans quoi, vous l'admettrez, aucun travail de réflexion parlementaire ne peut être mené à bien. »

« Vos députés se livreront donc demain à un petit coup d'éclat hypocrite et lâche, parce qu'il n'y aura personne pour donner l’autre point de vue, comme s'ils ne pouvaient supporter aucun dialogue. Il s'agira à nouveau d'une tentative malicieuse de diaboliser et de délégitimiser le seul État juif du monde, sans rien faire au bout du compte de positif pour les Palestiniens eux-mêmes. La majorité des Palestiniens veut un dialogue avec Israël. Les Palestiniens veulent leurs propres "Accords d'Abraham", ils veulent en finir avec la vision binaire du monde de leurs dirigeants corrompus et des politiciens occidentaux dogmatiques. »