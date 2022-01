L'accident de 2001 a changé son quotidien et il est plongé dans son projet social, Obiettivo Tricolore

BARQUISIMETO, LARA, VENEZUELA, January 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Le nouvel article, écrit par le journaliste vénézuélien Tomás Elías González Benítez, révèle une figure unique du sport paralympique, Alex Zanardi. L'athlète est un exemple dans le sport mais aussi extra-sportif, grâce à ses expériences et sa philosophie. Zanardi est le reflet de nombreuses personnes qui, après un accident, ont dû recommencer une nouvelle vie. Tomás Elías González Benítez publie sur son blog comment le sport est un moyen magique de s'améliorer et Zanardi, une inspiration.

La course de relais inachevée de l'Obiettivo Tricolore

Alex Zanardi a partagé la publication suivante sur Facebook, juste au moment où il était plongé dans l'Obiettivo Tricolore :

“Je dis souvent qu'il faut aimer la vie en la remplissant d'essais et que même lorsque la vie vous impose des difficultés inattendues, continuer à lui sourire est le seul moyen de faire bouger les choses”.

Le grand relais, en juin, a eu la participation de plus de 50 athlètes paralympiques, dont Zanardi lui-même. L'objectif était de passer le relais, de main en main, dans toute l'Italie pour lancer un message de renaissance.

Alex Zanardi: l'accident de 2001 qui a changé sa vie

Alessandro Zanardi, pour tous Alex, né en 1966, originaire de Bologne, est celui qui, une fois de plus, a vu la mort sur son visage. Après une carrière couronnée de succès dans le monde des courses, sa vie a été bouleversée par un accident le 15 septembre 2001, lorsqu'il a été victime d'une terrible collision, où il a perdu ses deux jambes. Le journaliste Tomás Elías González Benítez estime que la force de Zanardi était déjà incroyable lorsqu'il a commencé sa nouvelle vie :

“Quand je me suis réveillé sans jambes, j'ai regardé la moitié qui restait, pas la moitié qui manquait”.

Depuis lors, après une rééducation difficile, Alex a entamé une seconde vie et son engagement social fort pour donner plus d'opportunités aux personnes handicapées. L'Italien se bat pour une mobilité illimitée accessible à tous, un engagement qui a été couronné en 2018 avec le lancement du projet Objectif 3.

Depuis son accident, Zanardi a commencé à participer à de nombreux événements pour athlètes handicapés.

Les victoires accompagnent Alex Zanardi

Dans la sphère professionnelle, Tomás Elías González Benítez fait également l'éloge d'Alex Zanardi :

“Il est devenu un exemple pour beaucoup de monde, mais aussi au niveau sportif : huit titres mondiaux, deux médailles d'or et une médaille d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres 2012”.

Au championnat du monde de Nottwill 2015 en Suisse, il monte sur la plus haute marche du podium à chaque course à laquelle il participe. Il a remporté pour la cinquième fois le marathon de Rome dans la catégorie handbike en 2016. En fin de compte, une seconde vie s'ouvre pour le champion qui a consacré sa vie à la Formule 1 et qui a obtenu d'excellents résultats dans de nombreuses autres compétitions automobiles. Mais il reste encore un rêve à réaliser : reprendre le volant d'une voiture de course.

Le retour à la course avec BMW

BMW a annoncé qu'Alessandro Zanardi revenait au volant d'une voiture de course pour la finale de la saison du championnat italien d'endurance GT Series à Monza.

“Je veux vraiment reprendre le volant", a raconté Zanardi. L'histoire de Zanardi fascine Tomás Elías González Benítez, qui partage ces déclarations de l'athlète :

“Je n'aurais sûrement jamais voulu que quelque chose comme ça se produise, mais dans tout, il y a toujours des aspects différents et tout n'est pas toujours négatif. Le soleil se lèvera et il sera temps de faire autre chose”.

Une chanson pour Alex Zanardi

La dernière et excitante invitation à ne pas abandonner est venue avec les notes de Don't stop me now de Queen. Dédiés à lui, les athlètes paralympiques ont choisi de chanter, tous ensemble, l'hymne de la reine, pour montrer la proximité avec le champion, après sa grave blessure. Des dizaines d'athlètes et d'amis se sont réunis pour interpréter l'un des morceaux de musique les plus appréciés d'Alex : Bebe Vio, la chanteuse Annalisa Minetti, Martina Caironi, Daniele Cassioli, le nageur Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando.