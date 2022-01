WIN TRANSCRIPT | DWIZ IZ BALITA NATIONWIDE Interview kay Sen. Win Gatchalian hinggil sa COVID 19 cases, health break at no vaxxed, no ride policy

DWIZ IZ BALITA NATIONWIDE Interview kay Sen. Win Gatchalian kasama sina Cely Bueno at Raoul Esperas hinggil sa COVID 19 cases, health break at no vaxxed, no ride policy

ON COVID 19

Q: Bakit ka nagpa-test at nalamang ikaw ay positive? Regular kang nagpapa-test o meron kang symptoms na naranasan?

SEN. WIN: Hindi, Cely dahil last week noong around Wednesday paggising ko biglang sumakit na ang lalamunan ko at sumakit itong sa upper back ko so ang hinala ko COVID na dahil at that time talagang dumarami na ang nagkakaroon ng COVID. So nung bandang gabi nagpa-test na ako. Matagal ding lumabas ang test ko dahil nga talagang pila-pila na. I think lumabas siya almost a day and a half at nag-positive tayo. Pero at that time hinala ko COVID na kaya nag-quarantine na ako agad.

Q: Kayo ba ay fully vaccinated at boosted?

SEN. WIN: Fully vaccinated ako pero hindi pa ako boosted dahil ang 2nd dose ko almost late September ko nakuha dahil ang AstraZeneca matagal eh. Almost 3 months ang pagitan so at that time nung nakuha ko ang AstraZeneca inantay ko pa 6 months bago magkabooster dahil yun ang lumang guidelines natin pero pinalitan na, ginawang three months. So naka-schedule talaga ako this January para magpabooster dahil yun ang 3rd month ko pero nagkataon na tinamaan na tayo ng COVID.

Q: Ibig sabihin matindi talaga itong Omicron variant, dahil nag-delta variant, na-expose kayo sa maraming nag-positive before never kayo nahawahan. Nag-self quarantine ka pero hindi ka naman po nag-positive. Ibig sabihin matindi talaga itong Omicron. Pero kayo po hindi naman matindi yung mga naging sintomas na naranasan nyo?

SEN. WIN: Tama ka, Cely for two, almost two years na itong COVID. In fact, madalas akong nasa labas, nag-adjust ako ng konti sa ating work schedule pero araw-araw akong nasa Senate hindi ako naka-quarantine at umiikot tayo pinupuntahan natin ang vaccination site. Tama ka Cely naiwasan ko talaga ang ibang variant at kahit na ang Delta maiwasan natin. Pero kakaiba itong Omicron dahil unang-una hindi ko alam kung saan mo nakuha. Pangalawa, mabilis siya parang nung Tuesday perfect ako, nag-gym pa nga ako nung Tuesday morning tapos nung Wednesday na lang sumama na lang ang pakiramdam ko. So mild naman. Wednesday nagkasintomas ako, by Saturday nagkiclear na siya, by Sunday konting-konti na lang. So kagaya ng nasabi ng mga eksperto nga 3-4 days sya at mild nagkaroon lang ako ng sakit sa lalamunan, sakit ang likod, ubo, sipon pero wala akong lagnat. Doon ako medyo narelieve dahil walang lagnat so wala akong lagnat ibig sabihin walang infection ang ating lungs.

Q: Marami sa ating mga kababayan ang nagkakasakit. As we can say as COVID survivor, ano ang maipapayo ninyo, ako COVID survivor din ako, ano ang maipapayo nyo para sa ating mga kababayan para makatulong dahil lahat ng ating mga kababayan nagkakasakit.

SEN. WIN: Sa totoo lang, tingin ko personally. Ito personal analysis ko, mahirap maiwasan itong Omicron. In fact ang tingin ko di nga ngayon nasa 37,000 tayo, ang estimate ko baka times 3, time 4 ito dahil marami akong kakilala like for example ang sister in law ko, masakit ang lalamunan niya, nag-quarantine na siya agad, hindi na siya nagpa-PCR test o antigen test. Sabi niya andito na lahat, masakit ang lalamunan ko, meron akong back pain. Parang sa akin. Sabi niya para hindi na maabala pa pupunta sa bahay para mag-test, nag-self quarantine na lang siya for the next 10 days. So maraming ganito. In fact, dito sa Valenzuela alam ko maraming nag-aantigen, hindi na nagpapa-PCR at ang kagandahan naman after two years, ang mga kababayan natin sanay na kung ano ang gagawin basta may lagnat ka, ang tingin ko nagka-quarantine na. So ang tingin ko, Raoul, mas marami pa sa 37,000 itong cases natin. At ang mga nakita kong effective, unang-una magsuot ng mask, effective pa rin yan. And then number 2, yung vaccination and booster. Importante rin ang booster.

Q: Would you recommend Senator na ilibre na ng pamahalaan ang mga RT-PCR at antigen para lahat ma-test at magkaroon ng isolation at mamonitor kung sino talaga ang maysakit?

SEN. WIN: Raoul, alam mo meron akong radikal na pag-iisip, tingin ko sa ngayon, ang testing parang useless na dahil sa dami ng nagpa-positive kaya ang maipapayo ko basta meron kang sintomas mag-quarantine ka na. Huwag mo nang antaying ma-test ka at antayin na mag-positive ka, basta may naramdaman ka na lang mag-quarantine ka na. Pero siyempre kung ikaw ay senior citizen o may comorbidity kailangan ka magpatest. Pero kung ikaw naman maganda naman ang pangangatawan mo at nagkaroon ka ng sakit sa lalamunan, mag-quarantine ka na muna. Ganyan ang ginagawa sa Europe. In fact sa Spain, sila ang kauna-unahang bansa na ang pagtrato sa COVID ay trangkaso na lang, common cold. Papunta na tayo sa ganyan na dahil nga bakunado na tayo. Ang kagandahan kasi Raoul, sa aking experience dahil bakunado tayo, itong nangyari sa akin, walang kaibahan sa trangkaso. In fact kapag nagkakatrangkaso ako ganun din. Tatlo o apat na araw minsan may mga natatandaan ko dati, mga once a year nagkaka-trangkaso ako talaga dahil nga hindi maiwasan sa panahon. So tingin ko aabot tayo sa punto na itong COVID parang trangkaso na lang dahil bakunado tayo.

Q: Totoo yan, we should learn to live with COVID na, Sir?

SEN. WIN: Correct dahil ganun na talaga, dun na papunta. Maganda nga ngayon may antigen kahit papaano at least kahit paano nalalaman mo. Pero marami ako kakilala tulad nga ng sister-in-law ko hindi na rin siya nagpa-antigen din. Sabi niya yun na yun eh. Mag-quarantine na lang tayo tutal after 7 to 10 days, actually 7 days na lang ngayon ay clear ka na.

ON HEALTHBREAK

Q: Habol ko lang, dito sa pag-surge na naman ng COVID with different variants, mukhang made-delay ang pagdami ng maaaring magbukas para sa limited face-to-face classes dahil nagdeklara na nga po ng healthbreak dahil marami palang teachers ang talagang tinatamaan din po nito o kaya ay na-eexpose sila kaya nag-iisolate din.

SEN. WIN: Tama, Cely. Nakakalungkot man dahil alam mo naman itinutulak kong bumalik talaga sa face-to-face pero dapat talaga nating pangalagaan ang ating mga teachers dahil sila rin nagkaka-trangkaso. Ako sang-ayon ako dito sa healthbreak dahil nga nananawagan din ako na magkaroon ng ganitong health break para ang mga teachers natin makarecover. Dahil kahit nga wala tayong face-to-face, ang mga teachers natin sila ang kumo-collect ng modules, sila ang nagche-check ng modules. Pumapasok sila sa eskwelahan dahil doon iniiwan so ibig sabihin ang ating mga teachers expose din. Ang mga estudyante hindi pero ang mga teachers hirap din.

ON NO VAXXED, NO RIDE POLICY

Q: Kayo po ba ay pabor sa No Vaxxed, No Ride Policy? May iba na nagsasabi na baka may kwestyon sa human rights?

SEN. WIN: Cely, ang basic dito ang Omicron ay COVID at kapag ikaw ay hindi vaccinated at tinamaan ka ng COVID mamamatay ka. Kaya lang tayo nag-survive, ako ang ibang tao dahil vaccinated tayo. Pero ang isang tao hindi vaccinated at tinamaan ng Omicron sigurado mamamatay siya. Kaya para sa kabutihan ng mga hindi pa vaccinated mas maganda sa bahay na lang sila, as a rule. Pwede lang sila lumabas kung bibili sila ng medisina o pagkain pero sa bahay muna sila dahil laganap ngayon ang Omicron. Halos lahat, kung titignan mo ang Facebook natin Cely halos lahat meron. Pati si Nimfa kausap ko tinamaan din pala siya ng COVID kaya sa friends natin sa Senate Media ang daming may COVID.

Q: Correct, ako nga Sir nag-uubo-ubo, nagkakaroon ng konting sinat pero hindi na ako nagpatest.

SEN. WIN: Maraming ganyan, katulad mo Cely na yung tita ko ganyan din may ubo at sipon sabi niya COVID na ito. Kasi nga kesa pupunta ka pa sa PCR medyo abala rin kaya tinitreat na nila as COVID yun. Kaya in short doon sa No Vaxxed, No Right para yan sa kabutihan ng hindi vaccinated dahil kapag sila ay tinamaan ng COVID nasa delikado ang kanilang buhay.

Q: Naka-isolate kayo, wala kayong personal nurse? Wala si Mam Bianca para alagaan ka?

SEN. WIN: Well, today tama buena mano nga dahil today is my first day na na-clear. Si Doctor Sison ang ating Senate Doctor, tinext ako kagabi sabi niya Sen, pwede na kayong lumabas dahil iniksian ang ano from 10 days to 7 days. In fact andito si Bianca, magla-lunch kami.

Q: Marami tayong kilala na kagaya ni DILG Secretary third time na tinamaan ng COVID. Ibig sabihin pwede ka pa rin tamaan ulit?

SEN. WIN: Actually, doon ako nagulat, Cely dahil itong COVID pwede kang ulit-uliting tamaan. Parang trangkaso nga, may kilala ako, minsan every month nagkakatrangkaso. So parang trangkaso nga ito. Ang kagandahan lang hindi lumalala hanggang sipon, ubo lang at sakit ng lalamunan. Nagulat nga ako si Secretary Ano pangatlo na pala. Ang kagandahan naman vaccinated na siya kaya mild lang ang epekto sa kanya.