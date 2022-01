PHILIPPINES, January 14 - Press Release January 14, 2022 NEW YEAR, NEW LAW: Hontiveros lauds passage into law of Domestic Administrative Adoption Act Senator Risa Hontiveros on Friday lauded the passage into law of Republic Act No. 11642 or the Domestic Administrative Adoption Act, which she authored in the Senate. "This is a win for our children, but most especially, for adoptive parents. Alam natin ang hirap na dinanas ng mga adoptive parents sa ilalim ng lumang proseso ng pag-adopt. Maraming mabubuting loob na Pilipino ang gusto magkupkop ng bata, ngunit nahaharangan dahil sa kupad ng proseso. Sa batas na ito, mas mapapabilis at mapapasimple na ang pagbuo ng mga pamilya," Hontiveros said. The main innovation of the law is that it removes the judicial process and lodges the adoption process in an administrative body, the National Authority for Child Care. This eases and speeds up the adoption process, as it previously would take one to three years or more, but with this new legislation, adoptive parents should only wait for about six to nine months. Hontiveros also stressed that with the passage of RA No. 11642, individuals wanting to be parents would not feel the need to circumvent the law and undertake informal adoptions, which was sometimes the case under the tedious and time-consuming adoption process. "Sana ngayong pinadali at pinabilis na ang proseso ng adoption, wala nang mga indibidwal ang lumabag ng batas para mag-ampon. Nalalagay lang sa panganib ang mga pamilya nila at napapahamak lang ang kapakanan ng bata. Ang pagpapaikli ng proseso ay bawas gastos din para sa adoptive parents," Hontiveros added. The senator added that the law was also made possible by various stakeholders involved in alternative child care— from legislators who are passionate about protecting our children to adoptive families whose stories have guided every detail of the measure. "It does take a village to raise a child. Ang pagtulong-tulong ng iba't ibang grupo at sektor para maisabatas ito ay patunay niyan. At siyempre, ang pagsabatas din nito ay ating pagkilala na ang pagiging magulang, ang pagiging mama o papa, ay hindi lang nakasalalay sa pagiging magkadugo, kundi sa kalinga at lalim ng pagmamahal na naibibigay sa ating mga anak," Hontiveros concluded. _______________________________________________ BAGONG TAON, BAGONG BATAS: Hontiveros, pinuri ang pagpasa ng Domestic Administrative Adoption Act Pinuri ni Senador Risa Hontiveros nitong Biyernes ang pagsasabatas ng Republic Act Number 11642 o ang Domestic Administrative Adoption Act, batas na kanyang inakda sa Senado. "This is a win for our children, but most especially, for adoptive parents. Alam natin ang hirap na dinanas ng mga adoptive parents sa ilalim ng lumang proseso ng pag-adopt. Maraming mabubuting loob na Pilipino ang gusto magkupkop ng bata, ngunit nahaharangan dahil sa kupad ng proseso. Sa batas na ito, mas mapapabilis at mapapasimple na ang pagbuo ng mga pamilya," ani Hontiveros. Sa bagong batas na ito, tinanggal na ang proseso ng adoption sa korte at inilagay sa National Authority for Child Care na isang administrative body. Ito ay nagpapagaan at nagpapabilis sa proseso ng pag-aampon. Kung dati ay tumatagal ang adoption process ng isa hanggang tatlong taon o higit pa, sa bagong batas na ito, ang adoptive parents ay maghihintay na lang ng anim hanggang siyam na buwan. Binigyang-diin din ni Hontiveros na sa pagpasa ng RA No. 11642, hindi na kailangan ng adoptive parents na iwasan ang batas at gumawa ng mga impormal na paraan ng pag-aampon, na kung minsan ay nangyayari sa nakakapagod at matagal na proseso ng adoption. "Sana ngayong pinadali at pinabilis na ang proseso ng adoption, wala nang mga indibidwal ang lumabag ng batas para mag-ampon. Nalalagay lang sa panganib ang mga pamilya nila at napapahamak lang ang kapakanan ng bata. Ang pagpapaikli ng proseso ay bawas gastos din para sa adoptive parents," dagdag ni Hontiveros. Idinagdag ng senador na sa pamamagitan ng iba't ibang stakeholder sa alternative child care ay naisakatuparan ang batas na ito — mula sa mga mambabatas na masigasig sa pagbibigay-proteksyon sa ating mga anak hanggang sa kwento ng adoptive families na nagsilbing gabay sa bawat detalye ng panukala. "It does take a village to raise a child. Ang pagtulong-tulong ng iba't ibang grupo at sektor para maisabatas ito ay patunay niyan. At siyempre, ang pagsabatas din nito ay ating pagkilala na ang pagiging magulang, ang pagiging mama o papa, ay hindi lang nakasalalay sa pagiging magkadugo, kundi sa kalinga at lalim ng pagmamahal na naibibigay sa ating mga anak," pagtatapos ni Hontiveros.