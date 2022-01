Un mouvement mondial va créer un mémorial pour les vies perdues à cause de la COVID 19

Healing Trees Healing Trees Healing Trees

Healing Trees est une initiative qui vise à planter plus de 5 millions d’arbres à travers le monde pour honorer la vie de ceux qui ne sont plus dans ce monde.

SAN RAMON, ALAJUELA, COSTA RICA, January 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- En 2021, plus de 5 millions de décès ont été enregistrés à la suite de la pandémie de la COVID 19 qui frappe le monde, mais il y a eu une augmentation considérable du diagnostic de troubles anxieux et dépressifs associés au confinement, à l’impact économique et au stress de la maladie.

Cette réalité si difficile a été le moteur qui a mené la Fondation costaricienne San Ramon Carbono Neutral à proposer cette initiative, à laquelle se sont jointes des organisations de partout dans le monde dans le but de développer un mouvement qui cherche à apporter de la guérison et de l’espoir aux personnes par le biais d’une simple action telle que planter un arbre.

Cette initiative a pour but que toute personne ayant perdu un parent, un ami ou une connaissance à cause de la pandémie, plante un arbre et s’en occupe, en mémoire de cette personne bien aimée. Le mouvement mondial veut qu’en tant que société nous fassions le processus de deuil pour les pertes si significatives ; les plantations se tiendront le 4 mai 2022 dans tout le globe.

"Nous savons que la COVID 19 a touché le cœur de toutes les personnes, et qu’il a été un processus très difficile à supporter. Avec Healing Trees, nous cherchons à nous unir pendant un jour au moins, à oublier nos différences et à nous transformer vers une société de paix, de solidarité et d’amour, dans le même but : trouver la guérison et le réconfort guidés par l’espoir d’un avenir meilleur. Nous rêvons de changer le monde à travers le symbolisme de planter ensemble un arbre, peu importe l’endroit de la planète où nous nous trouvons", a expliqué José Zaglul, directeur de Healing Trees.

Le projet met également l’accent sur l’importance des soins de santé mentale, des processus de vaccination et de l’application des protocoles d’hygiène et de prévention en tant que mesures pour contenir la pandémie qui frappe encore le monde. Ce mouvement accompagne toutes ces personnes qui ont perdu un être cher et leur donne l’occasion de créer un mémorial à travers l’action simple mais très significative de planter un arbre.

Pourquoi des arbres?

Healing Trees, qu’en français signifie "arbres de guérison", a trouvé un moyen de relier le changement environnemental dont notre planète a besoin à la possibilité de créer un espace de guérison et de régénération pour nos communautés.

"Un arbre est une représentation de la vie, de la régénération et de la croissance. En honorant la perte par la vie, l’initiative fournira un mémorial pour les personnes", a déclaré José Zaglul.

Une autre raison pour laquelle les arbres ont été choisis est la nécessité de préserver l’environnement et d’améliorer les conditions de la planète, ce qui inquiète de plus en plus les leaders du monde en raison du réchauffement de la planète et du manque de ressources.

Le projet favorise une plantation responsable, avec un engagement d'au moins 3 ans dans le soin de l'arbre. Healing Trees valorise les espèces endémiques, notamment les variétés fruitières contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. "Chez Healing Trees, nous recherchons un impact réel et responsable, où nous pouvons donner à l'arbre planté les soins nécessaires pendant ses premières années de développement", a ajouté Zaglul.

Comment participer?

Le 11 janvier, les réseaux sociaux et le site web de l’initiative ont été lancés, là vous trouverez des informations générales sur le projet et les étapes pour en faire partie. Les personnes intéressées peuvent accéder au site Web www.healingtrees.org et remplir le formulaire de participation disponible pour s’engager à planter un ou plusieurs arbres, ou faire une donation pour que des organisations s’occupent du processus de plantation.

L'initiative repose sur le principe que l'unité est la clé du changement social, c'est pourquoi elle encourage les individus, les communautés, les ONG, les gouvernements et les entreprises à rejoindre le mouvement. Cet événement aura lieu le 4 mai 2022 pour une durée de 48 heures. Vous pouvez voir la progression de la plantation mondiale sur le Facebook et l’Instagram de Healing Trees.

« Unissons-nous ce jour-là pour semer l'espoir et l'amour et que l'absence de ceux qui nous ont quittés devienne une opportunité d'être plus solidaires en tant que société mondiale et de comprendre que nous sommes une famille qui dépend les uns des autres », a déclaré Zaglul.

Healing Trees est dirigé par la Fondation costaricienne San Ramon Carbono Neutral et bénéficie du soutien de la Battle Creek Community Foundation, Fondation Mastercard, Cummins Inc, du gouvernement du Costa Rica, de Catalyst2030 et de nombreuses autres organisations. Dans le but de planter plus de 5 millions d'arbres, ce mouvement rassemble des organisations, des familles, des médias, des personnalités publiques et des individus.

À propos de la Fondation San Ramon Carbono Neutral

La Fondation San Ramon Carbono Neutral est une organisation civile à but non lucratif qui travaille en vue de l'amélioration de la qualité de vie dans le canton. La Fondation a été créé une fois que la Chambre de Commerce, Industrie et Tourisme de San Ramon a établi une commission chargée de lutter contre la pollution dans la région dans le but de faire de San Ramon le premier canton neutre en carbone au Costa Rica et dans le monde ; et grâce à la vision d'un groupe d’habitants de San Ramon qui, par tradition, ont toujours contribué au pays et à sa communauté.

Consciente de la dégradation de l’environnement et soucieuse de donner suite à la promesse faite par le Costa Rica d’être neutre en carbone en 2021, la Fondation s’est attachée à prendre des mesures claires et concrètes pour atteindre cet objectif. Depuis sa création, elle a souligné le besoin d’impliquer activement les différents secteurs pour atteindre la neutralité carbone du pays, et s’est donc concentrée sur la création de partenariats; car pour atteindre cet objectif, il faut non seulement le soutien des citoyens, mais aussi une volonté claire de toutes les instances publiques et privées.

La pandémie a eu un impact négatif sur les efforts déployés pour atteindre l’objectif de la neutralité carbone. Cependant, une nouvelle action est née à la Fondation : unir les forces dans le monde pour soulager la douleur des décès à cause de la COVID 19, au moyen de cette nouvelle initiative appelée "Healing Trees", qui cherche à envoyer un message de solidarité, de paix et d’espoir à toute l’humanité

Mouvement Healing Trees