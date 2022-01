Le Conseil mondial d’optométrie publie un guide professionnel de prise en charge de la myopie chez l'enfant

L’article complète la résolution du WCO sur les normes de soins, avec le soutien de CooperVision

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et CooperVision se sont associés pour publier un « Guide pratique de prise en charge des enfants atteints de myopie ». Cet article spécialisé a été rédigé par quatre professionnels expérimentés de la santé et de la science oculaires originaires des quatre coins du monde. Il complète la Résolution des normes de soins du WCO concernant la prise en charge de la myopie par les optométristes, qui adopte des approches fondées sur des données probantes axées sur les trois piliers que sont l’atténuation, la mesure et la gestion.L’ouvrage est disponible sur http://myopia.worldcouncilofoptometry.info/professional-article-french/ Les auteurs se sont réunis dans le but de partager leurs points de vue sur les implications de la Norme de soins du WCO et sur la manière dont les professionnels de la vue peuvent l’intégrer dans leur lutte contre l’épidémie mondiale de myopie. Il s’agit notamment du Dr Carmen Abesamis-Dichoso des Philippines, représentante du Conseil d'optométrie de l'Asie-Pacifique auprès du WCO et qui dirige son cabinet privé, l’Abesamis Eye Care, du Dr Rufina Chan, qui est conférencière invitée à l’École d’optométrie de l’Université polytechnique de Hong Kong et qui travaille également en cabinet privé, du Dr Kate Gifford d’Australie, qui travaille en pratique clinique et est co-fondatrice de MyopiaProfile.com, et enfin du Dr Fuensanta Vera-Diaz de Boston, qui travaille comme critique pour plusieurs revues et dirige la la clinique de contrôle de la myopie du New England College of Optometry.Le Dr Fuensanta Vera-Diaz a déclaré : « Je recommande vivement aux professionnels de la vue de prendre en charge la myopie dès aujourd’hui. N’attendez pas plus longtemps. Commencez dès aujourd’hui. L’article du WCO constitue un excellent point de départ. Vous devez commencer à éduquer vos patients et leurs parents sur les facteurs liés au mode de vie, en passant plus de temps à l’extérieur, en faisant des pauses fréquentes pendant le travail de près et en éloignant le matériel. Vous devez également leur indiquer de quelles options ils disposent pour la prise en charge de la myopie. Si vous disposez des ressources et des compétences nécessaires pour la mise en œuvre des options de prise en charge de la myopie, n'attendez pas. Si vous n’êtes pas en mesure d’offrir ces options, vous devez tout de même informer vos patients des options à leur disposition pour gérer la myopie et les orienter vers quelqu’un qui peut les aider à prendre en charge leur myopie. Vous leur nuiriez si vous n’éduquiez pas tous les enfants atteints de myopie sur les options disponibles. »Le Dr Kate Gifford a déclaré : « Le conseil que je donne aux professionnels de la vue par le biais de cet article est simplement de faire quelque chose, ou un peu plus que habituellement. À l'origine, nous venons de situations différentes. Au lieu de vous contenter de parler de la correction de la myopie, évoquez la prise en charge et le contrôle de la myopie. Franchissez les étapes suivantes en vous impliquant dans la recherche et la science de pointe. Discutez de la myopie, de l'environnement visuel et déterminez la meilleure correction optique qui permettra de contrôler la progression de la myopie. »Le Dr Carmen Abesamis-Dichoso a déclaré : « Nous devons tous devenir des médecins de la myopie à terme. C'est la raison d'être de l'optométrie. Nous nous soucions des patients et de leurs familles, en raison de leur situation probable dans cinq ou dix ans sans prise en charge de leur myopie. La correction seule n’est plus une très bonne voie à suivre. Le contrôle, voilà la réponse. Les professionnels de la vue, où qu’ils se trouvent, doivent être proactifs et prendre en charge la myopie, car en fin de compte, nous sommes au service du patient et de la communauté. »Le Dr Rufina Chan a déclaré : « La myopie est une épidémie croissante qui pourrait affecter jusqu’à 50 pour cent de la population mondiale au cours des prochaines décennies. Un cinquième des personnes touchées pourraient développer des complications menaçant la vue associées à une forte myopie. En tant qu’optométristes, nous avons la responsabilité d’intégrer à notre pratique une prise en charge de la myopie fondée sur des données probantes, pour le bien de nos clients. »Les auteurs de l’article, le Dr Carmen Abesamis-Dichoso et le Dr Kate Gifford, prennent la parole lors d’un événement virtuel mondial sur la prise en charge de la myopie présenté par le Conseil mondial d’optométrie et CooperVision le 12 février 2022. Inscrivez-vous à cet événement gratuit nommé « Mise en pratique » (Putting it into practice) sur http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info . Cliquez sur « Événements ».Le Conseil mondial d’optométrie et CooperVision se sont associés au début de l'année 2021 pour sensibiliser à la progression de la myopie et adopter une norme de soins pour la prise en charge de cette maladie. Cette initiative conjointe est centrée sur des approches fondées sur des données probantes, sans parti pris envers une quelconque méthode de prise en charge. Ce partenariat comprend de la documentation globale multilingue de gestion de la myopie, http://Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info En plus du « Guide pratique de prise en charge des enfants atteints de myopie », la Résolution des normes de soins du Conseil mondial d’optométrie et de la documentation en ligne sur la prise en charge de la myopie sont disponibles sur www.WorldCouncilOfOptometry.info . Participez à la conversation sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d'accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité accessibles à tous. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire.