Vie Scope® double le succès du premier passage d'intubation dans une étude clinique EMS

Comparison of FPS and Time Vie Scope and Voir Bougie Adroit Logo

The use of the Vie Scope® laryngoscope in OHCA patients improved the first attempt success rate, and reduced intubation time, compared to Macintosh laryngoscope in paramedics wearing PPE” — W. Frank Peacock, MD, Baylor College of Medicine

OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, UNITED STATES, January 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Une récente étude clinique préhospitalière publiée dans l'American Journal of Emergency Medicine a montré que le succès du premier passage de l'intubation (FPS) avec le Vie Scopeétait essentiellement doublé par rapport aux méthodes d'intubation standard.Szarpak et al. ont évalué des ambulanciers à Varsovie, en Pologne, au plus fort de la vague pandémique COVID. Ils ont été répartis au hasard pour intuber les patients pendant la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec le laryngoscope Macintosh standard ou le Vie Scope. Tous les paramédicaux étaient équipés et portaient un EPI complet lors des rencontres avec les patients. Les paramédicaux étaient tous des utilisateurs expérimentés de laryngoscopes Macintosh et n'ont été formés à l'utilisation du Vie Scopeque pendant quelques heures avant de l'utiliser sur le terrain. Malgré la courte courbe d'apprentissage, les utilisateurs du Vie Scopeont obtenu un SPF de 93,3 % contre 51,1 % avec le laryngoscope Macintosh et ont réduit de moitié le temps d'intubation, de 97 à 49 secondes.Nilesh R. Vasan MD, PDG et fondateur d'Adroit Surgical a été impressionné par les résultats de cette étude indépendante et les implications cliniques que cela a sur les soins standard d'intubation. "L'échec de l'intubation à la première tentative, quel que soit le lieu, a de graves conséquences pour le patient, notamment des lésions cérébrales hypoxiques et la mort . La méthode Vie Scopede sécurisation des voies aériennes, même dans les cas de voies aériennes difficiles, est facile à apprendre et à réaliser et donne à chacun la meilleure chance de réussir son intubation au premier passage".Le Dr Szarpak a déclaré : "Nous avons été surpris par le grand écart de performance entre le Vie Scope, un introducteur de bougie et le laryngoscope Macintosh. Nous savons que les ambulanciers trouvent le Vie Scope facile à utiliser par rapport au laryngoscope direct traditionnel Macintosh et que la lumière et la vue à travers le scope leur permettent d'accéder facilement aux cordes vocales. Ce qui est plus surprenant, c'est que, malgré le fait que le Vie Scope nécessite une étape supplémentaire, l'utilisation d'une bougie, le temps moyen d'intubation était encore deux fois moins long que celui du laryngoscope Macintosh."Le Dr Vasan a également noté que le temps d'intubation était deux fois moins long (49 sec) que celui du laryngoscope Macintosh (97 sec), ce qui démontre que même avec la bougie, le SPF est facilement atteint chez les patients en soins intensifs nécessitant une RCP. "On s'éloigne de l'intubation endotrachéale (IET) pour la remplacer par des dispositifs supraglottiques (SGA) parce qu'ils sont perçus comme plus faciles. Les dispositifs supraglottiques ont leurs propres complications et contre-indications, en particulier dans l'environnement préhospitalier. La tendance à utiliser la vidéolaryngoscopie dans les soins préhospitaliers n'a pas non plus donné lieu à des avantages significatifs par rapport au laryngoscope Macintosh. L'intubation sur le terrain est toujours un défi, mais cette étude a prouvé que des utilisateurs novices ayant reçu une formation minimale et traitant des patients dont le COVID est prouvé ou suspecté de nécessiter une réanimation cardio-pulmonaire, tout en portant un EPI complet, ont réussi à intuber au premier passage près de 95 %. Avec toutes les complications associées aux tentatives d'intubation ratées, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le Vie Scope", a déclaré le Dr Vasan.Lien vers l'étude publiée dans l'American Journal of Emergency Medicine : https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.12.069 A propos d'Adroit Surgical, LLCAdroit Surgical, LLC a développé le Vie Scopebreveté pour aider tous les utilisateurs à obtenir une voie aérienne sécurisée définitive en utilisant un tube endotrachéal (ETT) par opposition aux mesures temporaires telles que les masques laryngés (LMA). Le Vie Scopeagit comme un introducteur de bougie, une technique qui s'est avérée augmenter le succès du premier passage. Le Vie Scopechange la norme actuelle de soins pour la gestion des voies aériennes, rendant les intubations plus rapides, plus faciles et plus sûres pour tous les prestataires de soins.