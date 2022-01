Creatio schließt sich mit DJ Paul van Dyk zusammen, um die Entwicklung seiner No-Code-Plattform zu präsentieren

Digitale Show wird das Thema Freiheit nutzen, Creatio 8.0 enthüllen und No-Code als die Zukunft der App-Entwicklung und Workflow-Automatisierung positionieren

BOSTON, MA, USA, January 12, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio , ein globaler Anbieter einer Plattform zur Automatisierung von Industrie-Workflows und CRM mit No-Code und einem Höchstmaß an Freiheit, gab heute die Vorregistrierung für seine virtuelle Show Freedom Release bekannt, die am 8. Februar 2022 stattfindet. Die Show richtet sich an Führungskräfte aus den Bereichen Digital, IT und Operations, die daran interessiert sind, Kunden, Partner und Mitarbeiter auf eine völlig neue Art und Weise einzubinden, Arbeitsabläufe schneller als ihre Mitbewerber zu automatisieren und Wissensarbeiter in die Lage zu versetzen, Anwendungen ohne Code zu erstellen.Auf der Messe wird eine No-Code-Sitzung stattfinden, gefolgt von der Vorstellung von Creatio 8.0, dem wichtigsten Plattform-Update des Unternehmens, das seinen Nutzern die Freiheit gibt, ihre Automatisierung mit No-Code selbst in die Hand zu nehmen. Um die Essenz der Freiheit wirklich einzufangen, wird Paul van Dyk, ein für den Grammy Award nominierter internationaler DJ, als Gaststar auftreten. Paul wird ein spezielles Freedom-Set spielen, das der Veröffentlichung gewidmet ist. Die Show wird unter freiem Himmel mit Blick auf die von der Freiheit inspirierten Berge aufgeführt und digital übertragen. Im ersten Teil der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einer anregenden Diskussion mit dem Leiter der Citizen Development Practice des Project Management Institute, den wichtigsten Partnern und Führungskräften von Creatio teilzunehmen. Im Anschluss daran wird die CEO und Gründerin von Creatio, Katherine Kostereva, die Vision von Creatio für die Zukunft von No-Code und die wichtigsten Werte der Creatio-Plattform erläutern. Creatios Produktevangelisten werden dann Creatios 8.0 vorstellen. Die neue Version konzentriert sich auf Tools der nächsten Generation, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen ohne Code und mit einem maximalen Grad an Freiheit zu erstellen. Zum spannenden Finale der Veranstaltung wird Paul van Dyk ein spezielles Freedom-Set vorführen. Während des Sets wird Creatio live die Leistungsfähigkeit, Einfachheit und Eleganz der No-Code-Technologie demonstrieren, indem er eine Anwendung von Grund auf mit den freigegebenen No-Code-Tools erstellt.Die Vorregistrierung für Creatio's Freedom Release ist jetzt möglich. Melden Sie sich hier kostenlos an, um Ihren Platz zu sichern und regelmäßige Updates über die Veranstaltung direkt in Ihren Posteingang zu erhalten.About CreatioCreatio ist ein globaler Anbieter einer Plattform für die Automatisierung von Branchen-Workflows und CRM ohne Code und mit einem maximalen Grad an Freiheit. Millionen von Workflows werden täglich in 100 Ländern von Tausenden von Kunden auf unserer Plattform gestartet. Echte Fürsorge für unsere Kunden und Partner ist ein wesentlicher Bestandteil der Creatio-DNA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.creatio.com