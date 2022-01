Glucose Sensor Market 2022 In Consumer Goods Segment, Demands And Supply Outlook | Abbott Diagnostics, Arkay, DexCom,

glucose sensor

SEATTLE , WASHINGTON, UNITED STATES, January 11, 2022 / EINPresswire.com / -- ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐†๐ฅ๐ฎ๐œ๐จ๐ฌ๐ž ๐’๐ž๐ง๐ฌ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌGlucose sensors are inserted under the skin to measure glucose (sugar) levels. These sensors are wirelessly connected to the continuous glucose monitoring system. They provide data to monitoring systems or smart compatible devices that help monitor the patient's blood glucose levels at regular intervals.๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐†๐ฅ๐ฎ๐œ๐จ๐ฌ๐ž ๐’๐ž๐ง๐ฌ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌThe growing number of pipeline studies to develop new glucose sensors is expected to drive growth of the global glucose sensor market . For example, the University of California San Diego and the National Institutes of Health (NIH) joined forces in April 2018 and began clinical studies for sticky glucose sensors to measure the glucose in the sweat of patients with diabetes. The main objective of this clinical study is to find out the accuracy and acceptability of non-invasive, wearable glucose sensors in patients with diabetes mellitus. The study is expected to be completed by June 2019. For example, Nemaura Medical Inc., a medical technology company that develops sugarBEAT , signed a licensing and distribution agreement with Doha-based Al-Danah Medical Company in December 2018 to launch sugarBEAT commercially in Qatar by 2019. sugarBEAT is the first painless, inconvenient. - Aggressive Continuous Glucose Monitor (CGM) for use in diabetic and pre-diabetic patients.๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐†๐ฅ๐ฎ๐œ๐จ๐ฌ๐ž ๐’๐ž๐ง๐ฌ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌDue to the presence of key players and the launch of new products in the region, North America expects significant growth in the global glucose sensor market. For example, Abbott Laboratories received the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval in July 2018 for their FreeStyle Libre 14-day Flash Glucose Monitoring System. This system allows the diabetic patient to wear the sensor for up to 14 days and gives high accuracy results. It is the first continuous glucose monitoring system that can be used to help diabetics make diabetes treatment decisions without having to use a blood sample at their fingertips. The system eliminates the need for fingerstick testing using small sensor wires inserted under the skin surface. This sensor constantly monitors and monitors glucose levels.In addition, the Asia Pacific glucose sensor market is expected to grow significantly over the estimated period, as the healthcare costs of diabetics in the region continue to rise. For example, according to estimates by the International Diabetes Federation (IDF), in 2017, the cost of health care for diabetics in Asia Pacific was US $ 241 million. We are known for our actionable insights and authentic reports in various domains including aerospace and defense, agriculture, food and beverages, automotive, chemicals and materials, and virtually all domains and an exhaustive list of sub-domains under the sun. We create value for clients through our highly reliable and accurate reports. We are also committed in playing a leading role in offering insights in various sectors post-COVID-19 and continue to deliver measurable, sustainable results for our clients.