Voxco, leader mondial des plateformes d'enquêtes omnicanales, acquiert Actify Data Lab, une société du groupe True North

MONTREAL, CANADA, January 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Voxco accélère ainsi son projet de développement pour devenir un leader dans le domaine des informations exploitables en enrichissant sa plateforme d'enquête par des analyses avancées et l'intelligence artificielle.Voxco, leader mondial des logiciels d'enquêtes omnicanales avec des options d’hébergement sur site ou sur le cloud, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Actify Data Labs (une société de True North), une plateforme de données et d'analyse intégrée.La puissance de la plateforme Actify sera un élément clé pour renforcer l'offre de Voxco en matière de gestion de l'expérience . Grâce aux capacités d'intelligence artificielle et de traitement automatique des données d'Actify, les entreprises seront en mesure d'obtenir d'excellents résultats commerciaux, comme l'augmentation des revenus par la fidélisation et la maximisation de la valeur du cycle de vie des clients.Le financement de l'acquisition provient de Pivoton Capital, un syndicat d'investisseurs en capitaux privés canadiens et américains."Le conseil d'administration et moi-même sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous lancer dans cette nouvelle phase de croissance chez Voxco. La mission de Voxco est de transformer l'industrie des informations exploitables et de supprimer les barrières technologiques pour les professionnels des études, afin de permettre une expérience la plus transparente possible.En unissant nos forces à celles d'Actify, nous créerons une synergie parfaite de capacités qui contribueront à améliorer l'expérience des entreprises. Cela renforcera notre offre de gestion de l'expérience au niveau mondial", a déclaré Sumit Aneja, PDG de Voxco.Alors que l'adoption du numérique est en hausse, l'évolution rapide des préférences des clients et la fragmentation des données apparaissent comme des défis majeurs pour les entreprises. Pour y remédier, la nouvelle offre de Voxco permettra aux entreprises de créer une source unique et fiable en unifiant les données provenant de différentes sources. Il aidera les marques à démocratiser facilement les données, à découvrir plus rapidement des informations et à prendre de meilleures décisions stratégiques."L'intelligence artificielle révolutionne le paysage de la gestion de l'expérience. Les données sont au cœur de l'IA et constituent le carburant des plateformes omnicanales de gestion de l’expérience pour les amener dans une nouvelle ère. Nous sommes ravis de faire partie maintenant d’un groupe comme Voxco, leader mondial,où notre savoir faire jouera un rôle essentiel dans la ré-imagination de la technologie des études et de la plateforme de la gestion de l’expérience du futur", a déclaré Hindol Basu, PDG d'Actify Data Labs."Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de participer à la création de la nouvelle génération de plateforme de gestion de l’expérience. L'étendue des fonctionnalités, l'évolutivité et le leadership technologique de notre plateforme seront exploités au maximum dans le cadre de notre collaboration avec Voxco", a déclaré Bijoy Khandelwal, COO et architecte en chef d'Actify Data Labs."Il est exaltant de voir la croissance d'Actify Data Lab depuis que True North a incubé l'entreprise en 2018. Actify a démarré avec la vision 3A (Analytique, Algorithmes et Intelligence Artificielle) de True North et est devenu aujourd’hui un partenaire important pour de nombreuses entreprises indiennes axées sur les données. Dans la prochaine phase de leur développement avec le Groupe Voxco, Actify ouvrira la voie pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial de la prise de décision basée sur les données.", a déclaré Anand Narayan, Chief Digital Officer de True North.À propos de VoxcoVoxco est le leader mondial dans le domaine des solutions omnicanales pour une gestion centralisée des enquêtes. L'entreprise fournit aux instituts d'études de marché, aux agences gouvernementales et d'État, aux universités et aux entreprises mondiales une plateforme permettant de collecter des données à tout moment et en tout lieu via des enquêtes en ligne et sur mobiles, des entretiens par téléphone et des enquêtes hors ligne ou en face à face. Voxco compte plus de 450 clients dans plus de 40 pays.À propos d’Actify Data LabsActify Data Labs est une entreprise de plateforme de données et d'intelligence artificielle. La plateforme de données complète d'Actify et les solutions d'intelligence artificielle fournissent une solution unique pour naviguer à chaque étape du cheminement des données. Actify aide les entreprises à gérer le taux de désabonnement, à améliorer la valeur du cycle de vie des clients, à réduire le risque de crédit et à donner un sens aux données non structurées (texte et images). Depuis le lancement de la plateforme en 2019, plus de 17 organisations utilisent la plateforme d'Actify pour accroître la valeur commerciale des données.À propos de True NorthFondée en 1999, True North est la première société indienne de capital-investissement locale. Elle se concentre sur l'investissement et la transformation d'entreprises rentables de taille moyenne en grandes entreprises qui ont de la valeur, sont durables et socialement responsables. True North a lancé avec succès six fonds d'investissement distincts avec un corpus combiné d'environ 3 milliards USD, y compris les co-investissements. Les connaissances approfondies de True North et sa compréhension de l'Inde ont apporté une valeur ajoutée à plus de 50 entreprises au cours des 20 dernières années.