U.S. Elastomeric Infusion Pumps Market Landscape And Its Growth Prospects 2022-2028 | B. Braun Melsungen AG, Werfen,

US Elastomeric Infusion Pumps

SEATTLE , WASHINGTON, UNITED STATES, January 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐—จ.๐—ฆ. ๐—˜๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฃ๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—น๐˜‚๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ฑ๐˜€๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ผ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฐ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฒ๐˜€

Overview

Elastomeric infusion pumps use a balloon inside a plastic covering to infuse different types of medication at different rates. The pump uses an elastomeric membrane to generate pressure and move fluid out of the system. The rate of infusion is controlled by an inline orifice and flow restrictor. Studies have shown that elastomeric pumps have a higher rate of success than electronic pumps. Clinicians cite a lack of noise, the light design, and ease of use as reasons for their preference. Elastomeric infusion pumps are designed to be placed above or below the patient. The pump is manually filled using a peristaltic repeater pump or syringe. The pumps have no moving parts or electronics. The devices are disposable and do not require any maintenance. For this reason, they are the most affordable option for infusion.

๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ

Major companies contributing to the ๐”.๐’. ๐ž๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐ฉ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž ๐–๐ž๐ซ๐Ÿ๐ž๐ง, ๐€๐ฏ๐š๐ง๐จ๐ฌ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐. ๐๐ซ๐š๐ฎ๐ง ๐Œ๐ž๐ฅ๐ฌ๐ฎ๐ง๐ ๐ž๐ง ๐€๐†, ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐๐š๐ฑ๐ญ๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐๐ˆ๐๐‘๐Ž, ๐š๐ง๐ ๐€๐ฆ๐›๐ฎ ๐€/๐’.

๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ

Growing demand for safe and efficient elastomeric infusion pumps in drug delivery processes is expected to foster growth of the U.S. elastomeric infusion pumps market throughout the forecast period.

In addition to this, increasing adoption in surgical procedures amidst growing incidences of chronic diseases is expected to supplement growth in the U.S. elastomeric infusion pumps market over the forecast period.

๐‘บ๐’–๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’“๐’š ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ช๐‘ถ๐‘ฝ๐‘ฐ๐‘ซ-19 ๐‘ซ๐’†๐’ƒ๐’‚๐’„๐’๐’†

The onset of the COVID-19 crisis has provided an impetus for the U.S. elastomeric infusion pumps market. The demand for elastomeric infusion pumps soared due to the prevalence of the virus, which led to an increase in respiratory disorders among critical COVID patients. Healthcare professionals have recommended the use of these pumps for COVID-19 patients to build strong immunity against the progression of the infection.

๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ

โ€ข The U.S. elastomeric infusion pumps market is anticipated to grow at a CAGR of XX % during the forecast period owing to the increasing prevalence of chronic diseases and an accelerated pathway for product approvals. For instance, in November 2021, InfuSystem Holdings, a major medical services provider in the U.S., entered into a 3-year pain management service agreement with 12 million healthcare members to develop electronic infusion pumps.

โ€ข In the cluster of states, California holds the pole position in the U.S. elastomeric infusion pumps market on the heels of growing geriatric population and favorable government policies.

โ€ข Another noteworthy region is Texas, which is widening the scope of the U.S. elastomeric infusion pumps market on account of increasing penetration of electronic infusion pumps in pain management therapies.

