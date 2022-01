2021 - das Jahr des Wachstums für Upgaming

Im Jahr 2021 tritt Upgaming mit neuen, aktualisierten Produkten auf den Markt, lanciert eine neue Website und belebt den Wettbewerb auf dem Markt für iGaming

Wie Sie wissen, sind wir mehr als ein Unternehmen, und wir sind mehr als ein Team. Das ist es, was uns in die Lage versetzt, Software zu entwickeln, die den gesamten Markt verändert.” — Tornike Tvauri - CEO von Upgaming

ZUG, SWITZERLAND, January 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Das Jahr 2021 war ein Jahr der Herausforderungen und neuen Möglichkeiten. Obwohl der Anstieg der Pandemie die Geschäftsaktivitäten weltweit zum Stillstand gebracht hat, haben sich Online-Plattformen als neue Lösungen herauskristallisiert, die es den Unternehmen ermöglichen, den Rückstand aufzuholen.Während des letzten Jahres ist es Upgaming gelungen, erfolgreiche Kooperationen und gegenseitige Vereinbarungen mit mehr als hundert Partnern zu schließen, die uns die Möglichkeit geben, unseren Kunden komplette iGaming-Inhalte anzubieten und so die Kundenbindung und -zufriedenheit zu erhöhen.Upgaming erreichte neue Märkte, gewann neue Betreiber und besuchte internationale iGaming-Messen. Rückblickend können wir sagen, dass eines der denkwürdigsten Ereignisse die iGB Live 2021 war, die in Amsterdam stattfand. Die Konferenz ermöglichte es Upgaming, die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern zu festigen und zu stärken und die Marke potenziellen iGaming-Verbündeten vorzustellen.2021 war ein Jahr des Wachstums für Upgaming. Wir konnten unzählige Erfolge verzeichnen, auf die wir stolz sind, aber eine der wichtigsten Errungenschaften, die unsere Entwicklung weiter beschleunigt hat, war der Erwerb der MGA-Lizenz. Sie hat die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben und unseren Kunden einzigartige Möglichkeiten geboten, ihre Geschäfte zu entwickeln und ihre Dienstleistungen an die Anforderungen des europäischen Marktes anzupassen.Wir waren schon immer führend bei der Bereitstellung innovativer iGaming-Lösungen, vor allem aufgrund unserer hochmodernen iGaming-Plattform und unserer ultraschnellen Multi-Profile- Sportwetten-Lösung . In diesem Jahr haben wir die beiden oben genannten Produkte erneuert und aktualisiert.Das Analytik-, Marketing- und Geschäftsentwicklungsteam von Upgaming hat eingehende Untersuchungen durchgeführt, um die Schnittstelle neu zu gestalten und die Qualität der Produkte zu verbessern. Die Erneuerung unserer Sportwetten-Lösung mit neuen Wettmärkten, multifunktionalen Bonussystemen und schnellen Ergebnissen hat die Erfahrung der Endbenutzer verbessert. Jetzt erhalten unsere Betreiber eine Abdeckung von über 90% der Live-Events und haben Zugang zu 5000 Märkten.Außerdem wurde die iGaming-Plattform mit einem fortschrittlichen Analyse- und Berichtssystem aufgerüstet. Darüber hinaus ist die Verfolgung der Nutzeraktivitäten und das Anbieten spezieller Boni durch den Einsatz einer aktualisierten iGaming-Plattform und eines Backoffice einfacher geworden. Dadurch wurden die Effektivität und Flexibilität der Plattform für unsere Kunden verbessert.Das Jahr 2021 war für Upgaming ein Jahr des Wachstums. Wir erhielten eine MGA-Lizenz, nahmen an Messen teil, aktualisierten unsere Produkte und unsere Plattform, unterzeichneten über 100 neue Partnerschaften und stellten 140 neue Mitarbeiter ein, wodurch wir noch schneller wachsen konnten. Aber es liegt noch viel mehr vor uns. Wir glauben, dass 2022 ein noch aufregenderes Jahr sein wird, in dem wir blitzschnell wachsen und an der Spitze der Online-Glücksspielbranche bleiben können.