Tumor Ablation Devices Market – Know-How Companies Expanding Their Presence Globally, Boston Scientific Corporation

Tumor Ablation Devices Market

Radiofrequency ablation is a minimally invasive medical procedure involving the ablation of targeted dysfunctional tissues

SEATTLE, WASHINGTON, UNITED STATES, January 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- Radiofrequency ablation is a minimally invasive medical procedure involving the ablation of targeted dysfunctional tissues via the generation of heat from high frequency alternative current. It functions by converting electrical energy to heat energy and then utilizing the concepts of hyperthermia to burn the unwanted or affected tissue, leaving behind a scar which eventually heals in time.

The global tumor ablation devices market is valued at US$ 464.18 million in 2017 and is expected to witness a CAGR of 10.2% over the forecast period (2017 โ€“ 2025).

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ ๐‡๐ž๐ซ๐ž ๐ ๐จ๐ซ ๐“๐ก๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐Ž๐Ÿ ๐“๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1270

๐—ฅ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€

Major players operating in the global tumor ablation devices market are focused on approval and launch of new products to expand their product portfolio. For instance, in 2016, EDAP TMS launched high-intensity focused ultrasound (systems, robotic device that allows for the safe ablation of prostate tissue.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€

High prevalence of cancer is expected to propel growth of the global tumor ablation devices market over the forecast period. For instance, according to the study, โ€˜Cancer statistics for adults aged 85 years and older, 2019โ€™, published in ACS CA: A Cancer Journal for Clinicians, in August 2019, in 2019, the projected number of cancer cases and deaths was 140,690 and 103,250 respectively, among adults aged 85 years and older in the U.S.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐“๐ฎ๐ฆ๐จ๐ซ ๐€๐›๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ

Increasing demand for timely and adequate treatment is expected to offer lucrative growth opportunities for players in the global tumor ablation devices market. For instance, according to the World Health Organizationโ€™s 2012 data, 30-50% deaths caused due to cancer can be prevented by adequate treatment in early stages and can drastically reduce risk factors.

๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—ฌ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐˜€ ๐—Ÿ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ !!!

๐๐ฎ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐€๐ง๐ ๐†๐ž๐ญ ๐ ๐ฅ๐š๐ญ ๐Ÿ‘๐ŸŽ% ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ

๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐œ๐ญ ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž ๐“๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/buy-now/1270

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€

Asia Pacific is expected to witness significant growth in the global tumor ablation devices market, owing to significant investment in the healthcare sector in the region. For instance, in 2016, the government of China invested around US$ 371 billion on healthcare reforms and US$ 100 billion in providing insurance to the citizens, improving the infrastructure of public hospitals and community healthcare facilities.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜๐˜€

High costs of cryoablation devices is expected to hinder growth of the global tumor ablation devices market.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ

Major players operating in the global tumor ablation devices market include, Angiodynamics, Abbott Laboratories, Alpinion Medical Systems Co., Ltd., Boston Scientific Corporation, EDAP TMS S.A., Galil Medical Inc., HealthTronics, Inc., Intuitive Surgical, Inc., Johnson & Johnson, Medtronic Plc, NuVasive, Inc., Smith & Nephew Plc., and SonaCare Medical, LLC.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€

Major players operating in the global tumor ablation devices market are focused on adopting merger and acquisition strategies to expand their product portfolio. For instance, in 2016, Ethicon, a part of Johnson & Johnson, acquired NeuWave Medical Inc., a manufacturer and marketer of minimally invasive soft tissue microwave ablation systems.

๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—”๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜: ๐—ฆ๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ญ๐ฎ๐ฆ๐จ๐ซ ๐š๐›๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:

Radiofrequency Ablation

Microwave Ablation

Cryoablation

High-Intensity Focused Ultrasound

Laser Interstitial Thermal Ablation

Others

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ญ๐ฎ๐ฆ๐จ๐ซ ๐š๐›๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:

Blood Cancer

Breast Cancer

Liver Cancer

Prostate Cancer

Lung Cancer

Kidney Cancer

Others

๐Ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ž๐ง๐ ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ญ๐ฎ๐ฆ๐จ๐ซ ๐š๐›๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ:

Hospitals

Ambulatory Surgical Centers

๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐ƒ๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ก๐ฎ๐ซ๐ž ๐Ž๐Ÿ ๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-pdf/1270

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:

Coherent Market Insights is a global market intelligence and consulting organization that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. We are known for our actionable insights and authentic reports in various domains including aerospace and defense, agriculture, food and beverages, automotive, chemicals and materials, and virtually all domains and an exhaustive list of sub-domains under the sun. We create value for clients through our highly reliable and accurate reports. We are also committed in playing a leading role in offering insights in various sectors post-COVID-19 and continue to deliver measurable, sustainable results for our clients.