UPG continue sa croissance et décerne des prix: Un heureux gagnant partira à Zanzibar

GENEVA, SWITZERLAND, January 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Les prix finaux de #UPGThanksgiving seront décernés, dont le grand prix qui consiste en un séjour sur l'île de Zanzibar. Participez ici: https://upglive.org/tg- raffle Cette semaine, le monde découvre qui se rendra sur l'île de Zanzibar dans le cadre de la campagne #UPGThanksgiving. UPG annonce le gagnant du grand prix d'un séjour de 6 nuits dans le luxueux complexe Zanziblue sur l'île de Zanzibar en Tanzanie. Le gagnant sera tiré au sort lors de la tombola #UPGThanksgiving et il est encore temps d'obtenir un billet ici : https://upglive.org/tg-raffle . Ce grand prix est rendu possible grâce à la générosité du Zanziblue Resort « C'est un plaisir et un honneur d'offrir ce prix à une organisation qui connaît une croissance si rapide et revêt une importance capitale dans l'éducation aux enjeux du développement durable, les deux thèmes nous tiennent à cœur depuis de nombreuses années », ont déclaré Cristina et Cristian Gheorghe, Zanziblue Resort.UPG Thanksgiving est une campagne qui répand chaque année sa gratitude envers des réalisations de la communauté UPG. Cela représente par ailleurs une opportunité de soutenir les activités d'UPG à travers la collecte de fonds. Plusieurs gagnants ont déjà été annoncés, dont le Nigérian Adesuwa James Jang qui a remporté un tout nouvel ordinateur portable, l'un des grands prix.Plusieurs gagnants du monde entier ont déjà remporté le prix quotidien en espèces de 50 USD. Le grand gagnant étant Thomas Duc Viet Nguyen, basé au Vietnam, qui a remporté le jackpot quotidien un incroyable cinq fois, à chaque fois avec un ticket de tombola différent.UPG Thanksgiving est également un événement - qui a lieu une fois par an – qui coïncide avec la Journée internationale de la solidarité humaine. « Nous choisissons ce moment pour apprécier, honorer et célébrer les contributions que les personnes et les organisations apportent pour rendre le monde meilleur », a déclaré Yemi Babington-Ashaye. Président, United People Global . Pour 2021, l'événement a eu lieu le 19 décembre 2021.Parmi les personnes incroyables honorées : l'auteur et philanthrope Rosamund Zander a reçu le « 2021 Visionary Award ». Le « 2021 Love Award » a été décerné à Asheesh Advani, PDG de JA Worldwide, le prix est décerné pour une passion exemplaire pour les idées qui rendent le monde meilleur #MakeTheWorldBetter. Le «UPG Excellence Award » a été décerné à Prof. Christian Happi, Directeur du African Center of Excellence for Genomics of Infectious Diseases.Les organisations honorées comprenaient : Hurricane Island Center for Science and Leadership, qui a remporté le « 2021 Dream Partner Award ». Et le « 2021 Pioneer Award » a été décerné à Diamonds Do Good. Le «UPG Innovation Award » a été décerné au Infectious Disease Working Group.Parmi les autres personnes exceptionnelles, citons les lauréats des premiers #UPGSustainability Leadership Awards pour leur action et leur impact. Ces gagnants se sont hissés au sommet d'un groupe de 586 UPG Sustainability Leaders. Récipiendaire du « 2021 Outstanding Projects Award » : Mokwe Welisane Nkeng (Cameroun), Rosalin Abigail Kyere-Nartey (Ghana) et Shawntel Nicole Nieto (Philippines). Récipiendaire du « 2021 Most Active Leaders Award » : Salman Zubair (Pakistan), Diana Malumbe (Zambie) et Amanda Costa (Brésil). Récipiendaire du prix « 2021 Most Mini-Training Sessions Award » : Salman Zubair (Pakistan), Shanjeda Shahid Preety (Bangladesh) et Bello Rufai Wali (Nigeria). Récipiendaire du « 2021 Most Citizens Trained Award » : Salman Zubair (Pakistan), Bello Rufai Wali (Nigeria) et Dungrila Pascal Mbimenyuy (Cameroun).Parmi les prix exceptionnels restants, comprennent l'incroyable opportunité de séjourner au Zanziblue Resort, un prix de 1 000 USD et un autre prix de 250 USD. Des #UPGGoldentickets supplémentaires sont également à gagner, ces #UPGGoldentickets offrent un accès direct à certains des programmes de training les plus demandés, notamment #UPGSustainability et #UPGBiashara. Ces deux programmes reçoivent des milliers de candidatures du monde entier. Le titulaire d'un #UPGGoldenticket a un accès garanti . Pour vous impliquer, procurez-vous un ticket de tombola #UPGThanksgiving: https://upglive.org/tg-raffle . Veuillez suivre UPG sur les réseaux sociaux pour les dernières mises à jour et pour rejoindre le tirage au sort en direct.Note aux rédacteurs :Obtenez un billet de tombola #UPGThanksgiving : https://upglive.org/tg-raffle Rejoignez UPG : https://unitedpeople.global/join Postulez pour #UPGSustainability : https://upglive.org/UPGSustainability Postulez pour #UPGBiashara : https://upglive.org/UPGBiashara En savoir plus sur Zanziblue Resort : https://zanziblue.com En savoir plus sur United People Global : https://unitedpeople.global/about-us Rejoignez la communauté des médias d'UPG : https://unitedpeople.global/nominations/journalists-nomination Suivez UPG sur la plupart des réseaux sociaux : @unitedpeopleglobal ou sur Twitter : @unitedpeople36À propos de United People Global : UPG est une communauté qui encourage et permet aux gens de rendre le monde meilleur. UPG croit que chaque personne a le pouvoir et la responsabilité de participer à un monde meilleur. Le travail de cette communauté mondiale est facilité par United People Global Foundation, une organisation indépendante à but non lucratif basée à Genève, en Suisse. UPG n'est pas une organisation politique ou religieuse.

