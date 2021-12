Brasileiros destacados entre os líderes globais de sustentabilidade da UPG

Se Inscreva Agora #UPGSustainability UPG Sustainability Leaders learn about sustainable ecosystems UPG Sustainability Leaders together on Hurricane Island Class of 2021 - #UPGSustainability Leaders

Líderes brasileiros continuam a brilhar no movimento global da UPG Sustainability Leadership. E os jovens líderes podem se inscrever para a turma de 2022

Os brasileiros estão sempre conosco e por isso estaremos sempre com o Brasil” — Yemi Babington-Ashaye. President, United People Global

GENEVA, SWITZERLAND, December 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Líderes brasileiros continuam a brilhar no movimento global da UPG Sustainability Leadership em 2021. E os jovens líderes podem se inscrever para a turma de 2022 até 31 de dezembro: https://upglive.org/ UPGSustainability . O programa de treinamento global é totalmente gratuito e bastante concorrido, pois apenas os jovens líderes mais motivados são selecionados em todo o mundo.O Brasil tem um lugar especial no movimento #UPGSustainability, que oferece o maior treinamento mundial em liderança em sustentabilidade. Na turma de 2019, o Brasil liderou o pódio global de inscrições e foi premiado com cerca de 30 brasileiros escolhidos para participar de uma incrível peregrinação à Hurricane Island nos EUA. Para a Classe de 2021, o Brasil ocupou uma formidável segunda posição entre mais de 150 países e regiões. E mesmo durante o desafiadorcenário pandêmico deste ano, duas líderes brasileiras participaram da viagem à Hurricane Island, com todos os custos pagos.Além do número de inscrições, os brasileiros continuam a se destacar com ações locais relacionadas a diversos temas, incluindo: educação, paridade de gênero, clima, consumo sustentável e muito mais. Entre alguns exemplos cita-se o movimento “Dona De Mim”, no qual as líderes Wisma Goulart e Caroline Busatto alcançaram milhares de mulheres e fizeram contribuições para o empoderamento das mulheres. O trabalho de Amanda Costa com o projeto “Perifa Sustentavel” a consolida como uma embaixadora da democratização da agenda 2030 com foco na periferia de São Paulo e se expandindo para todo o país. O trabalho de Douglas Giglioti possibilita levar a agenda da sustentabilidade às escolas. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos projetos executados pelos UPG Sustainability Leaders brasileiros.Em 2021, durante o primeiro UPG Sustainability Awards, a brasileira Amanda Costa foi destacada no pódio global (Top 3) na categoria de “Líderes Mais Ativos”, dentre um grupo global de 586 #UPGSLeaders de Sustentabilidade. Ela declarou: “A UPG me ajudou a me ver como uma porta-voz e a capacitar outros brasileiros para defender o futuro de nossa nação.”Com inscrições recorde de todo o mundo para a Turma de 2022, alguns se perguntam se o Brasil ainda possui uma posição especial no programa. Pela primeira vez, o Brasil está fora do Top 10 países em número de inscrições, faltando pouco tempo para o prazo final. “Sinto falta de vocês - conseguimos voltar ao pódio uma vez mais?” disse Yemi Babington-Ashaye, presidente da United People Global . E acrescentou: “Os brasileiros estão sempre conosco e por isso estaremos sempre com o Brasil”.Além dos privilégios especiais que os Líderes #UPGSustainability recebem, cinco brasileiros na próxima Classe de 2022 serão escolhidos para receber uma mentoria pessoal e individual de Rodrigo Nunes, o Gerente do Programa global de Liderança #UPGSustainability. "Tudo o que estou oferecendo é meu tempo e é um verdadeiro privilégio ser mentor de líderes que realmente se preocupam em fazer a diferença" Rodrigo Nunes.O #UPGSustainability Leadership é um movimento que mobiliza pessoas e organizações para apoiar a liderança cidadã positiva em sustentabilidade. Sua principal atividade é um programa gratuito que treina jovens líderes para se tornarem embaixadores e guerreiros por um mundo melhor. Inclui um programa de treinamento intensivo de 9 semanas, suporte de um ano e uma peregrinação à Hurricane Island nos EUA. Tudo isso completamente grátis. Primeiramente, os candidatos precisam fazer o suficiente para serem escolhidos para o programa, e é tudo uma questão de motivação. O programa de treinamento é executado em estreita colaboração com o Centro de Ciência e Liderança da Ilha Hurricane nos EUA. E isso é possível graças ao apoio de uma coalizão de sócios e colaboradores com liderança destacada da autora e filantropa Rosamund Zander.Esses jovens líderes responderam com grandes resultados, pois treinaram mais de 14.000 cidadãos (e aumentando) em comunidades em todo o mundo. Isso se soma aos projetos locais que eles lideram dentro de organizações e comunidades.A Classe de 2022 estabeleceu novos recordes com mais de 5.800 inscrições recebidas de mais de 150 países e territórios. Para saber mais e se inscrever, visite: https://upglive.org/UPGSustainability . 